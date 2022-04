Rapport de recherche sur la taille, la part, la croissance, l’analyse, la tendance et les prévisions du

d’ des thérapies virales oncolytiques marchéles opportunités et les tendances actuelles et émergentes. Le rapport est formulé avec les informations mises à jour et les plus récentes sur le marché mondial des thérapies contre les virus oncolytiques, validées et vérifiées par les experts et les professionnels de l’industrie. Le rapport sur le marché mondial des thérapies contre les virus oncolytiques contient une estimation historique, actuelle et prévisionnelle de la génération de revenus et des bénéfices pour chaque segment et sous-segment du marché des thérapies contre les virus oncolytiques dans chaque région clé du monde. Le rapport met en outre en lumière les opportunités de croissance émergentes dans le domaine des affaires qui devraient soutenir la croissance du marché.

L’étude plonge profondément dans les profils des principaux acteurs du marché et leurs principales données financières. Ce rapport complet n’est pas seulement destiné aux analystes commerciaux et tout entrant existant et nouveau peut l’utiliser lors de la conception de leurs stratégies commerciales. La recherche est une analyse mondiale unique en son genre d’aspects tels que le statut des importations et des exportations, la gestion de la chaîne d’approvisionnement, les bénéfices et la marge brute dans le monde pour la période de prévision 2020 – 2027. Une couverture étendue des statistiques associées aux événements récents, y compris les acquisitions et les fusions et les forces et Les faiblesses d’une entreprise constituent une partie importante de l’étude sur le marché des thérapies contre les virus oncolytiques. L’augmentation exponentielle du cancer à travers le monde et l’augmentation des investissements dans la recherche et le développement de thérapies efficaces stimulent la croissance du marché des

oncolytiques virales

thérapiesdans les pays en développement prennent des initiatives pour sensibiliser aux différentes causes de cancer. Les progrès technologiques facilitent le développement de thérapies rentables et de projets de pipeline, ce qui stimule la croissance du marché des thérapies virales oncolytiques. Diverses campagnes de sensibilisation sont menées pour encourager les gens à opter pour un diagnostic précoce qui augmentera le bassin de patients de la thérapie virale oncolytique. Cependant, il existe certains effets secondaires courants de la thérapie, notamment des frissons, des nausées, de la fatigue, de la fièvre, des symptômes pseudo-grippaux et des douleurs au site d’injection. Cela entrave la croissance des revenus du marché des thérapies virales oncolytiques.

L’augmentation du nombre d’instituts de recherche pour le développement de thérapies et de médicaments efficaces pour traiter et étudier le cancer, en particulier dans les pays en développement, stimule la croissance du segment des instituts de recherche sur le cancer. L’augmentation des investissements des secteurs privé et public dans ces institutions stimule la croissance du segment.

L’Amérique du Nord a représenté la plus grande part des revenus en 2020. Les États-Unis sont le principal contributeur et devraient connaître une forte croissance en raison du financement important des entreprises privées et du gouvernement pour les essais cliniques. D’autres facteurs qui stimulent le marché des thérapies virales oncolytiques sont une augmentation des initiatives de recherche et développement pour développer des options thérapeutiques pour les maladies chroniques, une approbation facile pour les essais cliniques et la disponibilité d’infrastructures de recherche hautement sophistiquées.

Les principaux acteurs du marché sont Oncolytics Biotech, Inc., Amgen Inc., Sorrento Therapeutics, Inc., Transgene SA, Daiichi Sankyo Company, Limited, Shanghai Sunway Biotech Co., Ltd., Takara Bio Inc., PsiOxus Therapeutics, SillaJen, Inc., et ViroCure.

La pandémie actuelle de COVID-19 devrait avoir un effet sur la croissance de l’industrie des thérapies virales oncolytiques, principalement en raison des restrictions de mouvement et de l’impact sur l’offre et la demande en raison des confinements. La pandémie de COVID-19 a affecté plusieurs secteurs du marché mondial et le secteur Thérapies oncolytiques contre les virus devrait ressentir l’impact de la pandémie. Le ralentissement économique et les changements dynamiques de la demande affecteront davantage la croissance de l’industrie. Le rapport couvre l’analyse d’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’industrie globale des thérapies virales oncolytiques.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des thérapies virales oncolytiques en fonction du type de virus, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Perspectives des types de virus (revenus, millions USD ; 2018-2028)

Virus oncolytiques génétiquement modifiés Virus de l' herpès simplex Adénovirus vaccine

Virus oncolytiques de type sauvage Réovirus la maladie de Newcastle Virus la stomatite vésiculeuse



Perspectives d’application (revenus, millions USD ; 2018-2028)

Tumeurs solides Sein Cancer prostate Cancer du poumon Glioblastome

Mélanome Hématologies malignes Lymphome Leucémie Myélome



Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Hôpitaux

Cliniques spécialisées

Institut de recherche sur le cancer

Questions clés abordées dans le rapport:

Quels sont les principaux acteurs qui dominent le marché mondial des thérapies contre les virus oncolytiques ?

Quels facteurs pourraient potentiellement entraver la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision ?

Quel marché régional offre les opportunités de croissance les plus attractives aux entreprises opérant sur ce marché ?

Comment la disponibilité des matières premières affecte-t-elle la demande de thérapies virales oncolytiques dans cette industrie verticale ?

