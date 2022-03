Rapport de recherche sur la taille, la part, la croissance, l’analyse, la tendance et les prévisions du marché des systèmes d’étanchéité d’ici 2027

Le marché mondial des systèmes d’étanchéité devrait atteindre une valeur de 82,29 milliards USD d’ici 2027, selon l’analyse actuelle d’Emergen Research. La croissance du marché peut être attribuée à l’utilisation croissante des systèmes d’étanchéité pour augmenter la durée de vie et la durabilité des structures. L’adoption de systèmes d’étanchéité a considérablement augmenté pour protéger les bâtiments dans les zones sujettes aux inondations. Le besoin croissant d’empêcher la moisissure et le mildiou de pénétrer dans les murs et les surfaces au sol des bâtiments et des structures stimule la demande de déploiement de systèmes d’étanchéité dans les secteurs commerciaux. De plus, le déploiement de systèmes d’étanchéité réduit les coûts d’entretien des bâtiments et aide à maintenir la valeur de la propriété.

L’adoption et l’application de membranes d’imperméabilisation liquides ont augmenté dans les secteurs commerciaux et résidentiels, car cette forme est facile à appliquer et les propriétés d’imperméabilisation des membranes se prolongent dans le temps, sans que leur efficacité ne diminue. De plus, la grande élasticité de la membrane d’étanchéité liquide empêche les fissures causées par la dilatation thermique sur les terrasses, ce qui a entraîné une augmentation significative des domaines d’application dans un passé récent.

Le rapport propose en outre une analyse SWOT complète et une analyse des cinq forces de Porter pour offrir une meilleure compréhension du paysage concurrentiel de l’industrie. Il couvre également les stratégies adoptées par des acteurs de premier plan telles que les fusions et acquisitions, les collaborations, les coentreprises, les lancements de produits et les promotions de marques, entre autres. Le rapport vise à offrir aux lecteurs une compréhension globale des caractéristiques pertinentes de l’industrie.

Le rapport est une étude de recherche approfondie du marché mondial des systèmes d’étanchéité, y compris les dernières tendances, les facteurs de croissance, les développements, les opportunités et le paysage concurrentiel. L’étude de recherche comprend une analyse approfondie du marché à l’aide de méthodologies de recherche avancées telles que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Le rapport est formulé à partir de données recueillies à partir de recherches primaires et secondaires examinées et validées par des experts de l’industrie. Le rapport donne un aperçu des leaders du marché, de la segmentation par type, application et région, et des avancées technologiques.

Principaux faits saillants du rapport

Les revenus du segment commercial devraient augmenter à un TCAC rapide de 6,9 ​​% au cours de la période de prévision. L’adoption de membranes d’étanchéité à haute performance et rentables dans les bâtiments commerciaux est en augmentation et, à son tour, stimule la croissance des revenus de ce segment.

Le segment des membranes d’étanchéité représentait la plus grande part de revenus sur le marché des systèmes d’étanchéité en 2019. La haute performance et l’élasticité des membranes d’étanchéité contribuent à la prévention des fissures et, grâce à ces avantages, l’adoption de membranes d’étanchéité dans le secteur commercial a été augmenter rapidement dans un passé récent.

Le marché de l’Asie-Pacifique a représenté la plus grande part des revenus du marché mondial des systèmes d’étanchéité en 2019. L’urbanisation rapide et la croissance du secteur de la construction dans les économies en développement de la région sont des facteurs qui devraient continuer à stimuler la demande de systèmes d’étanchéité.

Les principaux acteurs du marché qui ont été présentés dans le rapport sont BASF SE, Fosroc, SIKA AG, Soprema Inc., GCP Applied Technologies, Mapei SpA, Carlisle Construction Materials LLC, Tremco, Pidilite Industries et Bostik.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des systèmes d’étanchéité en fonction de l’application, de l’utilisation finale, du type et de la région :

Application Segment Outlook (Revenu, USD milliards ; 2017-2027) Toiture et murs Gestion des déchets et de l’eau Structures des bâtiments Routes Autres



Perspectives du segment d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2020-2027) commerciales résidentielles Développement d’infrastructures industrielles



Type Segment Outlook (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2020-2027) Produits chimiques d’ imperméabilisation Membranes Systèmes intégrés



Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2020-2027) Amérique du Nord Unis Canada Europe Allemagne Uni France BENELUX Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC Amérique latine Brésil Reste du LATAM Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Arabia UAE Rest of MEA



