Rapport de recherche sur la taille, la part, la croissance, l’analyse, la tendance et les prévisions du marché des nanorevêtements d’ici 2027

Le marché mondial des nanorevêtements devrait atteindre 22,96 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport d’Emergen Research. Le marché des nanorevêtements connaît une croissance rapide en raison de sa demande croissante dans les industries des utilisateurs finaux telles que la santé, l’automobile, le bâtiment et la construction, l’électronique, la marine, l’énergie, le traitement de l’eau et l’emballage.

La demande croissante de nanorevêtement dans le secteur de la santé devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Les nanorevêtements antimicrobiens sont essentiels pour les cathéters à demeure présentant un risque élevé d’infection microbienne. De plus, ceux-ci sont déployés dans les instruments chirurgicaux, les matériaux de remplacement osseux et les prothèses. En outre, les biofilms de levures et de bactéries buccales peuvent entraîner plusieurs affections localisées dans la cavité buccale, telles que les caries dentaires, le muguet buccal, les maladies parodontales, les maladies de la racine et de la pulpe des dents et les infections des appareils dentaires par implant dentaire.

Le rapport étudie l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché Nanorevêtement et ses segments cruciaux. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et l’instabilité économique ont eu un impact négatif sur la croissance du marché dans plusieurs régions clés. Le rapport propose une analyse approfondie de la taille, de la part de marché et de la croissance du marché et son estimation au cours des années de prévision sur la base de la crise du COVID-19. Le rapport examine la récente crise du COVID-19 et son impact sur le marché mondial. Le rapport explore l’impact actuel et futur de la pandémie et donne un aperçu du scénario de marché post-pandémique.

Le paysage concurrentiel du rapport a été formulé en tenant compte de tous les paramètres essentiels tels que le profilage de l’entreprise, la part de marché, les développements et avancées récents, les marges brutes, le portefeuille de produits, les revenus génération, la situation financière, la position sur le marché et les plans d’expansion. Le rapport examine également en détail les récentes fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits et les promotions de marques, les accords, les accords d’entreprise et gouvernementaux et les partenariats, entre autres. Le rapport met également en lumière les récents développements technologiques et les avancées de produits sur le marché des nanorevêtement.

Étendue du marché:

L’un des éléments centraux du rapport est la large segmentation du marché des revêtements nanométriques qui comprend la gamme de types de produits, le spectre d’applications, le paysage de l’industrie des utilisateurs finaux, les régions géographiques importantes et les principaux concurrents du marché. Le rapport contient des opinions impartiales d’experts de l’industrie sur le scénario de marché actuel, les performances passées du marché, les taux de production et de consommation, le rapport de l’offre et de la demande et les prévisions de génération de revenus sur la période estimée. Les positions financières des principaux acteurs, ainsi que leurs bénéfices bruts, volumes de ventes, revenus des ventes, coûts de fabrication et autres ratios financiers, ont été évalués avec précision dans le rapport. De plus, plusieurs outils analytiques tels que l’évaluation des investissements, l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter ont été mis en œuvre par notre équipe d’analystes pour évaluer les capacités de production et de distribution des acteurs du marché des revêtements nanométriques.

Principaux faits saillants du rapport

Par produit, les antimicrobiens détenaient la plus grande part de marché des nanorevêtement en 2019 et devraient croître à un taux de 18,0 % au cours de la période de prévision. Les applications antibactériennes des nanorevêtements gagnent en importance pour éviter les effets désastreux de la résistance aux antibiotiques. Les nanorevêtements peuvent être utilisés comme diagnostics, préventifs, transporteurs de médicaments et synergiques dans les thérapies antimicrobiennes.

Par canal de distribution, le canal de distribution en ligne devrait croître à un rythme plus rapide de 20,9 % sur la période 2020-2027, car ce mode de distribution a l’avantage d’offrir une exposition plus large au produit fabriqué par les fabricants, en particulier avec le prolifération des appareils intelligents et de la connectivité Internet.

Par branche verticale, le secteur du bâtiment et de la construction devrait croître à un taux de 18,5 % au cours de la période 2020-2027. Les nanorevêtements sont les revêtements en couches minces de la gamme nanométrique qui sont mis en œuvre pour protéger la surface de nombreux matériaux de construction, tels que le verre, le béton, le marbre, l’acier et le calcaire silico-calcaire, entre autres. Ces revêtements aident à les protéger contre la réduction du frottement, la résistance à la chaleur, la corrosion et les influences environnementales, y compris les algues, la mousse, l’eau et les taches d’huile.

Les principaux participants sont Eikos Inc., Buhler Partec GmbH, Integran Technologies Inc., Bio-Gate AG, Nanofilm Ltd., Nanoveer Technologies LLC, Cima Nanotech Inc., P2i, Inframat Corporation, Nanophase Technologies Corporation et Nanogate AG, entre autres.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des nanorevêtements en fonction du type de produit, du canal de distribution, du secteur vertical et de la région :

Product Type Outlook (Revenu, USD Billion ; 2017-2027) Antimicrobien Anti-encrassement et facile à nettoyer Autonettoyant Anti-empreintes digitales Autres



Perspectives des canaux de distribution (Revenus, milliards USD ; 2017-2027) en ligne hors



Perspectives verticales de l’industrie Santé Automobile Bâtiment et construction Électronique marine Énergie Traitement de l’eau Emballage Autres



Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027) Amérique du Nord Unis Canada Europe Allemagne Uni France BENELUX Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC Amérique latine Brésil Reste du LATAM MEA Arabie Saoudite Émirats Arabes Unis Reste de la MEA



