Rapport de recherche sur la taille, la part, la croissance, l’analyse, la tendance et les prévisions du marché des élastomères coulés d’ici 2027

Le marché mondial des élastomères coulés devrait être évalué à 1 842,2 millions USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Les élastomères coulés connaissent une forte demande de la part de l’industrie automobile. Les élastomères coulés sont déployés dans certaines des industries les plus exigeantes, telles que l’industrie automobile. Les élastomères coulés (par exemple, les polyuréthanes) ont une capacité de charge, une résistance à l’abrasion, une résistance aux chocs, une élasticité et une résistance exceptionnelle aux lubrifiants tels que l’huile et la graisse. Dans la production automobile, les élastomères coulés sont fréquemment utilisés dans les pièces et composants qui doivent résister aux effets de l’étirement, du glissement, des forces de torsion, de l’usure, de la charge, de la compression et du vieillissement. Les composants produits à partir d’élastomères coulés comprennent les supports de moteur et de transmission, les ressorts amortisseurs, les coussinets de suspension, les courroies d’entraînement, les filtres, le fardage, les pneus, le remplissage des roues, les pignons et les engrenages.

En outre, le rapport fournit une analyse complète de l’impact de la crise du COVID-19 sur le marché. Il offre des informations détaillées sur l’impact de COVID-19 sur l’industrie au niveau régional et au niveau de l’industrie. Le rapport couvre également les développements et les réglementations gouvernementales liées au COVID-19. Le rapport analyse en outre l’impact actuel et futur du COVID-19 sur le marché mondial et donne un aperçu de la situation post-COVID-19.

Le rapport met en outre en lumière les opportunités de croissance émergentes, les défis, les menaces du marché, les limites et les facteurs susceptibles de restreindre la croissance du marché des élastomères coulés. Le rapport examine en outre en détail le marché des eaux internationales et les tendances émergentes dans ces régions. Il offre également un aperçu du paysage concurrentiel, des moteurs du marché, du scénario industriel et des derniers développements de produits et technologiques pour offrir un aperçu complet du paysage du marché des élastomères coulés.

Dynamique du marché :

Le rapport offre des informations pertinentes sur la dynamique du marché du marché des élastomères coulés. Il propose une analyse SWOT, une analyse PESTEL et une analyse des cinq forces de Porter pour présenter une meilleure compréhension du marché des élastomères moulés, du paysage concurrentiel, des facteurs qui l’affectent et pour prédire la croissance de l’industrie. Il offre également l’impact de divers facteurs de marché ainsi que les effets du cadre réglementaire sur la croissance du marché des élastomères coulés.

Analyse régionale :

Le rapport met en lumière la région qui devrait dominer le marché des élastomères coulés dans les années à venir. Le rapport estime la taille du marché en termes de volume et de valeur et offre une estimation précise de la part de marché que chaque région devrait détenir au cours de la période de prévision. Le rapport analyse la propagation du marché des élastomères coulés dans des zones géographiques clés couvrant l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. L’analyse régionale donne une idée du modèle de production et de consommation, des importations/exportations, du rapport de l’offre et de la demande, de la contribution aux revenus, de la part et de la taille du marché et de la présence d’acteurs de premier plan dans chaque région.

Principaux faits saillants du rapport

En décembre 2020, Huntsman Corporation a annoncé la signature d’un contrat de partenariat avec Lintech International LLC pour la distribution de DALTOCAST, un moulage à chaud à base de polyuréthane système

élastomère Les élastomères coulés à chaud sont largement utilisés dans plusieurs industries d’utilisateurs finaux, en particulier l’industrie minière, comme revêtements de tuyaux, écrans de séparation, rouleaux de renvoi, racleurs de convoyeur et plusieurs composants et pièces dans le processus de flottation. Dans d’autres industries d’utilisateurs finaux, les élastomères coulés à chaud sont utilisés dans la fabrication de roues, de rouleaux et de pneus.

Le processus d’uréthane coulé est utilisé pour produire des produits moulés personnalisés conformes aux spécifications précises des composants dans diverses industries qui nécessitent des produits élastomères moulés sur mesure de haute qualité tels que l’agriculture, l’automobile, le pétrole et le gaz. En outre, ces produits possèdent une résistance à l’usure élevée par rapport aux produits métalliques qui développent des fissures et se corrodent lors d’une utilisation industrielle.

Les principaux acteurs du marché sont Huntsman Corporation, BASF SE, Era Polymers, Lanxess AG, Wanhua Chemical Group, Covestro AG, Coim Group, DowDuPont, Mitsui Chemicals et Chemline Inc.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des élastomères coulés en termes de type de produit, de canal de distribution, d’application et de région :

Product Type Outlook (Revenu, USD Million ; 2017-2027) Elastomères coulés à froid Elastomères chaud



Perspectives du canal de distribution (chiffre d’affaires, millions USD ; 2017-2027) en ligne hors



(chiffre d’affaires, millions USD ; 2017-2027) Automobile et transport Pétrole et gaz Exploitation minière Agriculture Industrie Sports et loisirs Autres



Perspectives régionales (chiffre d’affaires, millions USD ; 2017-2027) Amérique du Nord Unis Canada Mexique Europe Allemagne Uni France BENELUX Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC Amérique latine Brésil Reste de la région LATAM Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Reste de AEM



