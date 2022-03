Rapport de recherche sur la taille et les prévisions du marché des kits de test à domicile 2022-2029

Le rapport Kits de test à domicile de classe mondiale comprend une étude approfondie de la situation actuelle du marché mondial ainsi que plusieurs dynamiques de marché. Pour formuler ce document, une analyse de marché détaillée a été réalisée avec les contributions d’experts de l’industrie. En fonction de la demande du client, une énorme quantité d’informations liées aux entreprises, aux produits et au marché a été rassemblée via ce rapport de l’industrie qui aide finalement les entreprises à créer de meilleures stratégies. Toutes ces fonctionnalités sont strictement appliquées lors de la création d’un rapport sur le marché des kits de test à domicile pour un client. Il donne des explications sur diverses définitions et segmentations ou classifications de l’industrie, les applications de l’industrie et la structure de la chaîne de valeur. Le rapport propose également une étude complète des tendances futures ainsi que des évolutions du marché. Avec le soutien de ces informations, les lecteurs peuvent obtenir des informations positives et élaborer une stratégie de modèle commercial pour les perspectives futures.

Le marché des kits de test à domicile devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 5,3% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 8 154,74 millions de dollars d’ici 2028. L’augmentation de la sensibilisation à la santé parmi les gens aide le marché des kits de test à domicile à croître à un rythme significatif.

Les principaux acteurs signalés sur le marché comprennent :

Abbott

Laboratoires ACON, Inc.

Rapikit

OraSure Technologies, Inc.

Cardinal Santé

BD

B. Braun Melsungen SA

Piramal Enterprises Ltd.

Siemens Santé GmbH

Quidel Corporation

Société Bionime

SA Scientifique

ARKRAY USA, Inc.

Everlywell, Inc.

Nova Biomédical

Eurofins Viracor, Inc. (filiale d’Eurofins Scientific)

AdvaCare Pharma

Atlas Médical France

TaiDoc Technology Corporation

LifeScan IP Holdings, LLC

Chembio Diagnostics, Inc.

Drägerwerk AG & Co. KGaA

AccuBioTech Co., Ltd

F. Hoffmann-La Roche Ltée

Sensation de soi, PTE. Ltée

RUNBIO BIOTECH CO., LTD.

Clearblue (une filiale de CLEAR BLUE TECHNOLOGIES INC.)

Mylan N.V. (une filiale de Viatris, Inc.)

MP BIOMÉDICAUX

VedaLab

PRIMA Lab SA

Ascensia Diabetes Care Holdings AG

Segmentation du marché des kits de test à domicile :

Par type de test (test de grossesse, kit de test VIH, cholestérol, glycémie, maladies infectieuses, kit de test de prédiction de l’ovulation, kit de test de toxicomanie, autres)

Par type de formulaire (cassette, bande, midstream, autres)

Le rapport sur le marché Kits de test à domicile fournit une analyse approfondie de l’impact du marché et des nouvelles opportunités créées par la pandémie de COVID19/CORONA Virus. Le rapport couvre le marché des kits de test à domicile. La pandémie de COVID-19 est devenue une crise humanitaire et économique, créant une pression sur la société et affectant des millions de personnes et d’entreprises. Plus de 4 millions de personnes touchées dans le monde, dont 300 000 ont perdu la vie à cause du SRAS-CoV-2.

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial des kits de test à domicile :

1 : Aperçu du marché

2: Profils des fabricants

3: Ventes mondiales de kits de test à domicile, chiffre d’affaires global, part de marché et concurrence par fabricant

4: Analyse du marché mondial des kits de test à domicile par diverses régions

5: Kits de test à domicile en Amérique du Nord par pays

6 : Kits de test à domicile en Europe par pays

7 : Kits de test à domicile Asie-Pacifique par pays

8: Kits de test à domicile en Amérique du Sud par pays

9 : Kits de test à domicile au Moyen-Orient et en Afrique par pays

10: Segment de marché mondial des kits de test à domicile par types

11: Segment de marché mondial des kits de test à domicile par applications

12: Prévisions du marché des kits de test à domicile

13 : Canal de vente, distributeurs, commerçants et revendeurs

14 : Résultats de la recherche et conclusion

15 : Annexe

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Kits de test à domicile

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des kits de test à domicile sont Abbott, OraSure Technologies, Inc., BD, Nureca Inc. USA, F. Hoffmann-La Roche Ltd., Alere, Beckman Coulter, Inc., Siemens, Advacare Pharma LLP, Danaher, Bright Health Care Private Limited, True Diagnostics Inc., Abacus Diagnostics, Inc., Bio-Rad Laboratories Inc., ACON Laboratories Inc., Swiss Precision Diagnostics GmbH, Medtronic, NecLife, Trividia Health, Inc., NIPRO, Quidel Corporation et bioMérieux SA parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Portée du marché mondial des kits de test à domicile et taille du marché

En fonction du type de test, le marché des kits de test à domicile est segmenté en test de grossesse, kit de test VIH, cholestérol, glycémie, maladies infectieuses, kit de test de prédiction de l’ovulation, kit de test de toxicomanie et autres.

Sur la base du type de formulaire, le marché des kits de test à domicile est segmenté en cassettes, bandelettes, midstream et autres.

Le marché des kits de test à domicile a également été segmenté en fonction du type d’échantillon en urine, sang, salive et autres.

Segmentation de la taille du marché des kits de test à domicile par région et par pays (personnalisable) :

Amérique du Nord (Canada, États-Unis et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, Benelux, France, Russie & Italie)

Asie-Pacifique (Japon, Corée du Sud, Chine, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Pérou, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Émirats arabes unis, Égypte, Arabie saoudite, Nigéria et Afrique du Sud)

Certaines questions clés traitées dans ce rapport sont :

Quelle est la portée du marché sur le marché mondial avec les moteurs de croissance, les contraintes, les opportunités et d’autres défis connexes?

Quelles sont les menaces auxquelles les clients doivent faire face pour se développer sur le marché Kits de test à domicile?

Quelle est la part de marché en termes de revenus, de ventes, de taille, de valeur et de volume dans des régions géographiques particulières?

Quels sont les grands noms de l’industrie du marché qui dominent ?

Quel segment du marché connaît le plus de croissances, telles que les lancements de nouveaux produits, les accords, les fusions et acquisitions, les expansions géographiques et les coentreprises ?

Quelles sont plusieurs méthodologies commerciales stratégiques et aident à prendre des décisions commerciales éclairées ?

Qu’est-ce que la revue systématique des données et la méta-analyse du marché basée sur les fabricants mondiaux et identifie-t-elle tous les segments possibles présents sur le marché des kits de test à domicile pour soutenir les organisations dans la planification stratégique des affaires ?

Comment classer les avancées technologiques du marché avec une prévision mondiale du TCAC en hausse jusqu’en 2027 ?

Quels sont les problèmes clés, les développements de produits, la chaîne d’approvisionnement, l’analyse des principaux acteurs et les solutions pour influencer la menace de progrès ?

Enfin, le rapport sur le marché des kits de test à domicile étudie le marché et l'industrie de manière approfondie en prenant en compte plusieurs aspects. Selon ce rapport de marché, le marché mondial devrait observer un taux de croissance modérément plus élevé au cours de la période de prévision. Ce relooking peut être soumis aux mouvements d'acteurs ou de marques clés qui incluent des développements, des lancements de produits, des coentreprises, des fusions et des acquisitions qui à leur tour changent la vision du visage mondial de l'industrie.

