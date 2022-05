Rapport de recherche sur la taille du marché, la croissance, les tendances et l’analyse du marché des statines

Le rapport de recherche sur le marché mondial des statines 2022 est une réflexion commerciale détaillée sur l’état actuel de l’industrie qui étudie des stratégies innovantes pour la croissance des entreprises et définit des facteurs importants tels que les principaux acteurs, la valeur de fabrication, les régions clés, le taux de croissance, les PDG, les commerçants, les fournisseurs, la recherche. et médias, directeur mondial, directeur, président, analyse SWOT, c’est-à-dire force, faiblesse, opportunités et menace pour l’organisation et les autres.

Analyse et taille du marché mondial des statines

Un taux de cholestérol élevé dans le corps peut favoriser un grand nombre de maladies dans le corps. Des niveaux élevés de cholestérol chez les individus peuvent provoquer des problèmes cardiaques en raison du développement de dépôts graisseux dans les vaisseaux sanguins. Pour abaisser le cholestérol, de nombreux médicaments pharmaceutiques sont disponibles sur le marché. La statine en fait partie.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des statines devrait subir un TCAC de 4,20 % au cours de la période de prévision. Cela indique que la valeur marchande, qui était de 14,69 milliards USD en 2021, grimperait à 20,41 milliards USD d’ici 2029. Les «hôpitaux» dominent le segment des utilisateurs finaux du marché des statines en raison du besoin croissant de traitement des troubles cardiovasculaires et des troubles inflammatoires. traitements. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Dynamique du marché des statines

Conducteurs

Augmentation de la prévalence de l’obésité

La population croissante de personnes en surpoids et obèses dans le monde est l’un des principaux facteurs favorisant la croissance du marché. L’Inde, l’Allemagne, la Chine, les États-Unis et le Royaume-Uni ont la population obèse la plus élevée au monde. L’obésité donne lieu à de nombreux problèmes dans le corps. Les problèmes respiratoires, le diabète et l’hypercholestérolémie, d’autres maladies chroniques et aiguës en sont quelques exemples. Selon des études, les statines ont réduit les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux de 25 à 35 %.

Compétences en recherche et développement

L’augmentation des dépenses pour les compétences en recherche et développement, en particulier dans les économies développées et en développement concernant les instruments et dispositifs médicaux, créera davantage d’opportunités de croissance lucratives sur le marché. Les compétences en recherche et développement menées pour fournir le meilleur des médicaments renforcent également le taux de croissance du marché.

Des investissements croissants pour les établissements de santé

La concentration croissante sur l’amélioration de l’état des établissements de santé et l’amélioration de l’infrastructure globale des soins de santé est un autre facteur important favorisant la croissance du marché. Le nombre croissant de partenariats et de collaborations stratégiques entre les acteurs publics et privés concernant le financement et l’application de technologies nouvelles et améliorées crée davantage d’opportunités de marché lucratives.

Opportunités

En outre, augmentation du financement public-privé pour les activités de recherche ciblées, sensibilisation accrue à l’impact négatif de l’obésité sur le corps, prévalence croissante des maladies aiguës et chroniques, augmentation de la population gériatrique et augmentation des innovations et du développement de produits grâce aux progrès technologiques tout autour le monde élargira les opportunités rentables pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, le mode de vie malsain des individus, l’augmentation du taux de pénétration d’Internet, le nombre croissant de maladies cardiovasculaires et l’augmentation des dépenses de santé par habitant accroîtront encore la croissance du marché. taux à l’avenir.

Les segments et sous-sections intitulés du marché sont éclairés ci-dessous:

Par type (statines synthétiques, statines naturelles)

Par classe de médicaments (atorvastatine, fluvastatine, lovastatine, rosuvastatine, simvastatine et pitavastatine)

Par application (maladies cardiovasculaires, maladies liées au mode de vie, autres)

Par utilisation finale (hôpitaux, cliniques et autres)

Le rapport sur le marché des statines fournit un aperçu de base de l’industrie, y compris sa définition, son segment géographique, son segment d’utilisation finale / d’application et son segment de concurrents et sa technologie de fabrication. Ensuite, le rapport explore en détail les principaux acteurs internationaux de l’industrie.

Certains des acteurs clés présentés dans l’étude sont :

AstraZeneca (Royaume-Uni)

Pfizer Inc. (États-Unis)

Merck Sharp & Dohme Corp. (Allemagne)

Aurobindo Pharma. (Inde)

Amgen Inc. (États-Unis)

GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)

Biocon (Inde)

Concord Biotech (Inde)

Novartis AG (Suisse)

Abbott (États-Unis)

Siemens Healthineers AG (Allemagne)

Quidel Corporation (États-Unis)

Hoffman-La Roche SA (Suisse)

Danaher. (NOUS)

BD (États-Unis)

Chembio Diagnostics (États-Unis)

Diagnostic EKF (Royaume-Uni)

Trinity Biotech plc (Irlande)

Laboratoire d’instrumentation (États-Unis)

Nova Biomedical (États-Unis)

…. Les régions incluses sont : l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Océanie, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique



Répartition au niveau des pays : États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Colombie, Chili, Afrique du Sud, Nigeria, Tunisie, Maroc, Allemagne, Royaume-Uni (UK), Pays-Bas, Espagne, Italie, Belgique, Autriche, Turquie , Russie, France, Pologne, Israël, Emirats Arabes Unis, Qatar, Arabie Saoudite, Chine, Japon, Taïwan, Corée du Sud, Singapour, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande, etc.

Portée du marché mondial des statines

Le marché des statines est segmenté en fonction du type, de la classe de médicaments, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Statines synthétiques

Statines naturelles

Sur la base du type, le marché des statines est segmenté en statines naturelles et en statines synthétiques.

Classe de drogue

Atorvastatine

Fluvastatine

Lovastatine

Rosuvastatine

Simvastatine

Pitavastatine

Sur la base de la classe de médicaments, le marché des statines est segmenté en atorvastatine, fluvastatine, lovastatine, rosuvastatine, simvastatine et pitavastatine. L’atorvastatine est en outre sous-segmentée en lipitor et autres. La fluvastatine est fragmentée en lescol, canef et vastin. La lovastatine est divisée en mevacor et autres. La pravastatine est classée dans le pravacho. La rosuvastatine est classée en crestor. La simvastatine est appelée Zocor. La pitavastatine est formulée comme livalo.

Application

Maladies cardiovasculaires

Maladies du mode de vie

Autres

Sur la base de l’application, le marché des statines est segmenté en maladies cardiovasculaires, maladies liées au mode de vie et autres. Les maladies cardiovasculaires sont encore sous-fragmentées en accidents vasculaires cérébraux et crises cardiaques. Sur la base des maladies liées au mode de vie, le marché est sous-segmenté en obésité, diabète et inflammation.

Les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Cliniques

Autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des statines est ramifié dans les hôpitaux, les cliniques et autres.

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial des statines :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et portée de la recherche sur le marché des statines

Chapitre 2: Résumé exclusif – les informations de base du marché des statines.

Chapitre 3: Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis et opportunités de la statine

Chapitre 4: Présentation de l’analyse des facteurs de marché des statines, des cinq forces de Porters, de la chaîne d’approvisionnement / de valeur, de l’analyse PESTEL, de l’entropie du marché, de l’analyse des brevets / marques.

Chapitre 5 : Affichage du par type, utilisateur final et région/pays 2016-2021

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché des statines qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse du groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7: Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants/société avec une part des revenus et des ventes par pays clés dans ces différentes régions (2021-2027)

Chapitre 8 & 9 : Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

enfin, Statin Market est une source précieuse de conseils pour les particuliers et les entreprises.

Méthodologie de recherche :

Les approches descendantes et ascendantes sont utilisées pour estimer et valider la taille du marché mondial des statines

Afin d’atteindre une liste exhaustive d’acteurs fonctionnels et pertinents qui offrent Statin, diverses normes de classification de l’industrie sont suivies de près telles que NAICS, ICB, SIC pour pénétrer en profondeur dans des zones géographiques importantes.

Par la suite, un test de validation approfondi est effectué pour atteindre les acteurs les plus pertinents ayant spécifiquement une gamme de produits, c’est-à-dire Statin.

Afin de rendre la liste prioritaire, le tri est effectué en fonction de la génération de revenus selon les derniers rapports à l’aide de bases de données payantes telles que Factiva, Bloomberg, etc.

Enfin, le questionnaire est défini et spécifiquement conçu pour répondre à toutes les nécessités de la collecte de données primaires après avoir obtenu un rendez-vous préalable. Cela nous aide à rassembler les données sur les revenus, les bénéfices, les produits, la croissance, etc. des joueurs.

Près de 80 % des données sont collectées via un support principal et une validation supplémentaire est effectuée via diverses sources secondaires, notamment les régulateurs, la Banque mondiale, l’association, le site Web de l’entreprise, les rapports annuels, les communiqués de presse, etc.

Il est essentiel que vous gardiez à jour vos connaissances du marché. Si vous avez un ensemble différent de joueurs/fabricants selon la géographie ou si vous avez besoin de rapports segmentés par région ou par pays, nous pouvons fournir une personnalisation en conséquence.

