Rapport de recherche sur la part, la taille, la segmentation, le facteur de croissance et l’analyse du marché des maladies rétiniennes héréditaires d’ici 2029

Le rapport sur le marché des maladies héréditaires de la rétine est très crucial à plusieurs égards pour la croissance des entreprises et pour prospérer sur le marché. Les entreprises peuvent se renseigner sur le niveau des problèmes de marketing, les raisons de l’échec d’un produit particulier déjà existant sur le marché et le marché potentiel pour un nouveau produit à lancer avec ce rapport de marché. Le rapport d’étude de marché sur les maladies rétiniennes héréditaires donne un aperçu du marché en ce qui concerne les conditions générales du marché, l’amélioration du marché, les scénarios de marché, le développement, le coût et les bénéfices des régions de marché spécifiées, la position et les prix comparatifs entre les principaux acteurs.

Un bon mélange d’informations sur le marché et d’expertise de l’industrie utilisé dans le rapport universel sur les maladies rétiniennes héréditaires aide certainement à atteindre les objectifs commerciaux. Le rapport est préparé en tenant compte des exigences du client en ce qui concerne le type de marché, la taille de l’organisation, l’accessibilité sur site et le type d’organisation des utilisateurs finaux, et la disponibilité au niveau mondial dans des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud , Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique. Les engagements et les délais sont strictement respectés pour générer et fournir ce meilleur rapport de marché. Le rapport marketing sur les maladies rétiniennes héréditaires s’avère très utile pour les entreprises établies et les acteurs des marchés émergents de l’industrie, car il contient des informations approfondies sur le marché.

Principaux acteurs du marché mentionnés dans ce rapport :

Spark Therapeutics

Novartis AG

Okuvision

Nidek Co. Ltd

Invitae Corporation

Carl Zeiss Meditech AG

Optos (une filiale de Nikon Corporation

Neurosoft

PIXIUM VISION LKC

TECHNOLOGIES, INC

Renurone

Astellas Pharma

REGENXBIO Inc

Segmentation du marché des maladies héréditaires de la rétine: –

Par types :

diagnostic et thérapie

Par application :

hôpitaux, cliniques spécialisées, centres de chirurgie ambulatoire, soins à domicile, autres

Analyses et aperçus clés du marché :

Les maladies héréditaires de la rétine – ou IRD – sont un groupe de maladies qui peuvent entraîner une perte de vision grave ou même la cécité. Chaque IRD est causée par au moins un gène qui ne fonctionne pas comme il le devrait. Les IRD peuvent toucher des personnes de tous âges, peuvent progresser à des rythmes différents et sont rares. Cependant, beaucoup sont dégénératives, ce qui signifie que les symptômes de la maladie s’aggravent avec le temps. Les types courants d’IRD comprennent l’amaurose congénitale de Leber (LCA), la rétinite pigmentaire, la choroïdérémie, la maladie de Stargardt et l’achromatopsie. Le but de la thérapie génique est de corriger ou de compenser le gène défectueux. Les IRD sont des candidats particulièrement solides pour les traitements de thérapie génique, en raison de la constitution physique unique de la rétine. Comparé aux autres organes du corps, l’œil est petit et facile d’accès pour l’administration du traitement. Cependant, certaines zones du corps sont privilégiées sur le plan immunitaire, ce qui signifie que la réponse immunitaire normale n’est pas aussi active. Il s’agit généralement de zones de notre corps qui sont très importantes et qui peuvent être endommagées en cas d’enflure ou d’inflammation. Cela signifie que tout ce qui est implanté dans l’œil – une cellule avec un gène corrigé, par exemple – est moins susceptible d’être rejeté.

Le diagnostic et le traitement des maladies rétiniennes héréditaires consistent en diverses techniques qui permettent le diagnostic des maladies rétiniennes héréditaires après l’approbation du produit. Le traitement de la maladie a été récemment approuvé, ce qui soutient la croissance du marché.

Dynamique du marché des maladies rétiniennes héréditaires:

Conducteurs:

Augmentation de la prévalence des maladies héréditaires de la rétine

La prévalence croissante et la découverte continue de nouveaux sites mutagènes génétiquement transmis devraient agir comme un moteur de croissance du marché. La prévalence des IRD monogéniques est d’environ 1 sur 2000, affectant deux millions de personnes en ligne.

Augmentation des produits de pipeline

Alors que l’activité des essais cliniques atteint de nouveaux niveaux, le domaine semble prêt à faire des progrès rapides et importants dans la recherche de l’IRD et les soins aux patients. Ce ne sont que quelques essais courants, ainsi, les entreprises opérant sur ce marché effectuent en permanence des essais cliniques et soumettent leurs candidats à des essais cliniques. Cela devrait créer une opportunité et alimenter le marché mondial des maladies rétiniennes héréditaires. Forte prévalence de maladies génétiques

En outre, l’augmentation du taux de prévalence de certaines maladies génétiques telles que le syndrome de Miller-Dieker et le syndrome de Walker-Warburg renforcera encore la croissance du marché des maladies rétiniennes héréditaires.

En outre, l’augmentation des initiatives stratégiques des acteurs clés, les progrès de la technologie médicale, l’augmentation de l’approbation des produits pour les IRD, l’augmentation des initiatives des organisations publiques et privées pour sensibiliser et le financement gouvernemental croissant sont les facteurs qui élargiront le marché des maladies rétiniennes héréditaires . D’autres facteurs tels qu’une augmentation de la demande de thérapies efficaces et un taux d’adoption croissant du conseil génétique précoce auront un impact positif sur le taux de croissance du marché des maladies rétiniennes héréditaires. En outre, un revenu disponible élevé et un nombre croissant de cas de diverses maladies rétiniennes entraîneront l’expansion du marché des maladies rétiniennes héréditaires.

Marché des maladies rétiniennes héréditaires, par région:

Le marché mondial des maladies rétiniennes héréditaires est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des maladies rétiniennes héréditaires sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des maladies héréditaires de la rétine en raison de l’augmentation des cas de maladies arythmiques, des politiques de remboursement favorables pour les patients, de la forte demande de méthodes de traitement avancées et des infrastructures de santé développées dans la région. On estime que l’Asie-Pacifique connaîtra une croissance au cours de la période de prévision en raison de la forte prévalence des maladies cardiovasculaires, de l’augmentation de l’adoption d’appareils numériques avancés, d’une population importante et du lancement de nouveaux produits innovants.

Table des matières –

1. Introduction

1.1 Objectifs de l’étude

1.2 Définition du marché

1.3 Aperçu du marché mondial des maladies rétiniennes héréditaires

1.4 Devise et tarification

1.5 Limites

1.6 Marchés couverts

2 Segmentation du marché

2.1 Marchés couverts

2.2 Portée géographique

2.3 Années considérées pour l’étude

2.4 Modèle de validation des données du trépied DBMR

2.5 Entrevues primaires avec des leaders d’opinion clés

2.6 Modélisation multivariée

2.7 Type de courbe de ligne de vie

2.8 Grille de positionnement sur le marché DBMR

2.9 Analyse de la part des fournisseurs

2.1 Grille de couverture des utilisateurs finaux du marché

2.11 Sources secondaires

2.12 Hypothèses

3 Résumé exécutif

4 Aperçu Premium

5 Marché mondial des maladies rétiniennes héréditaires: réglementations

6 Marché mondial des maladies rétiniennes héréditaires : analyse du pipeline

7 Aperçu du marché

Segmentation du marché des maladies héréditaires de la rétine :

Le marché des maladies rétiniennes héréditaires est segmenté en type de maladie, type, utilisateurs finaux et canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Type de maladie

Rétinite pigmentaire

Maladie de Stargardt

Achromatopsie

Dystrophie des cônes et des

bâtonnets Choroïdérémie

Amaurose congénitale de Leber (LCA)

Œdème maculaire

Autres

Taper

Diagnostic

Thérapie

Utilisateur final

Hôpitaux

Cliniques spécialisées

Centre de chirurgie ambulatoire

Soins à domicile

Autres

Canal de distribution

Vente au détail Appel

d’offres direct

