Rapport de recherche sur la part de marché, la taille, l’analyse, la croissance, les tendances et les prévisions du marché du polybutylène adipate téréphtalate (PBAT) d’ici 2030

La taille du marché mondial du polybutylène adipate téréphtalate (PBAT) a été considérablement robuste en 2021 et devrait enregistrer un TCAC de revenus rapide au cours de la période de prévision. Des facteurs tels que l’expansion rapide de la population mondiale, la sensibilisation croissante au plastique biodégradable et la forte demande de PBAT dans divers secteurs, notamment l’emballage, l’agriculture et la pêche, les biens de consommation, les soins à domicile et les revêtements.

Le polybutylène adipate téréphtalate (PBAT), également appelé poly (butylène adipate-co-téréphtalate) est un copolyester thermoplastique semi-aromatique biodégradable produit à partir d’une copolymérisation aléatoire de 1,4 butanediol, d’acide adipique et de monomères DMT. Le PBAT est hautement préféré aux autres produits en plastique en raison de ses propriétés telles que la biodégradabilité, la haute résistance à la chaleur et la résistance mécanique. Ces propriétés du PBAT en font un choix idéal pour les fabricants qui souhaitent fabriquer des produits biodégradables pour répondre aux préoccupations environnementales croissantes causées par les plastiques conventionnels. Le téréphtalate d’adipate de polybutylène est commercialisé comme substitut entièrement biodégradable du polyéthylène basse densité. Le PBAT est très résistant et très flexible et est donc utilisé dans un large éventail d’applications telles que l’emballage, le compostage industriel, l’agriculture et la pêche, les biens de consommation, et produits d’hygiène. Il est utilisé pour fabriquer des produits de consommation, des matériaux en mousse, des sacs poubelles, des sacs composites, des films de paillage, des films plastiques et des stabilisateurs. Le matériau et les produits en polytéréphtalate d’adipate de butylène gagnent rapidement en popularité en raison de l’adoption croissante des plastiques biodégradables à travers le monde, de la sensibilisation croissante à l’environnement, de la demande croissante d’aliments de haute qualité et de la forte préférence pour les films de paillage biodégradables du sol pour l’agriculture.

Principaux acteurs du marché mondial du polybutylène adipate téréphtalate (PBAT):

BASF SE

Groupe Feddersen

Novamont SpA

JinHui ZhaoLong High Technology Co., Ltd.

Compagnie chimique d’Eastman

Produits chimiques SK

Société d’Extrême-Orient du nouveau siècle

Lotte Fine Chemical Co., Ltd.

WILLIAP

Jiangsu Torise biomatériaux co., Ltd.

Segmentation du marché basée sur Application Outlook :

Sacs composites

Sacs poubelle

Films de paillis

Films étirables

Stabilisateurs

Utilisation finale Outlook :

Emballage

Agriculture et pêche

Biens de consommation et soins à domicile

Revêtements

Perspectives régionales :

Amérique du Nord S Canada Mexique

L’Europe  Allemagne K Italie France BENELUX Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite AE Afrique du Sud Reste de la MEA



