Rapport de recherche sur la part de marché, la croissance, l’analyse, les tendances et les prévisions du marché des réseaux 5G d’ici 2027

Le marché mondial des réseaux 5G devrait atteindre 48,44 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport d’Emergen Research. Une escalade rapide dans l’avancement des appareils de l’Internet des objets (IoT) et leur utilisation généralisée et une augmentation constante du volume de transfert de données en ligne dans les services de connectivité devraient propulser la croissance du marché des services de réseau 5G.

Un autre facteur causal de la progression du marché est l’escalade de la demande pour réduire le temps de latence dans les services de connectivité en ligne ainsi que la condition préalable d’un service réseau cohérent à l’ère de la communication. L’augmentation du champ d’application et la croissance continue du secteur des télécommunications sont l’un des facteurs mentionnés qui favoriseraient la croissance du marché. La mise en œuvre efficace de la technologie AIP 5G mmWave et des solutions d’antenne associées, y compris les bandes de spectre mmWave et sub-6 pour la 5G, contribuerait à l’avancement du secteur mobile et de l’expérience des consommateurs. En outre, l’attention croissante portée à la voix sur 5G ouvrirait également de nouvelles voies pour l’application de la technologie.

Les principales entreprises couvertes par le rapport sont :

Ericsson, Samsung, Cisco, Nokia Networks, Huawei, NEC, Siklu Communication, Commscope, Alpha Networks et Mavenir, Others

One Le facteur clé qui freine la croissance du marché concerné est la mise en œuvre coûteuse des services de réseau 5G . La condition préalable au déploiement des services de connectivité 5G est une fréquence à ondes millimétriques qui présente le problème d’une atténuation rapide par rapport aux ondes de fréquence utilisées dans les services de réseau 4G LTE, nécessitant ainsi la nécessité d’un minimum de 10 antennes d’émission (antennes intelligentes pour Services de réseau 5G) pour amplifier l’onde d’atténuation par rapport à la technologie de réseau 4G LTE.

Quelques points saillants du rapport

Les appareils mobiles devraient occuper une part importante du marché au cours de la période de prévision. Le développement continu des fonctionnalités des smartphones et l’accent croissant mis sur l’intégration commerciale de la technologie 5G dans le fonctionnement des smartphones ouvriraient de nouvelles voies pour l’application de la technologie.

Avec l’essor de la technologie 5G, les opérateurs de réseau déploient des femtocells à l’intérieur des bâtiments. Jusqu’à présent, ces déploiements étaient limités aux endroits avec de nombreux abonnés, tels que les aéroports, les centres sportifs, les centres commerciaux et les gares. Il y a un besoin croissant d’un type d’infrastructure spécifique dans ces endroits pour améliorer l’efficacité du réseau, pour le densifier grâce à l’utilisation de petites cellules.

Le réseau défini par logiciel (SDN) est conçu pour rendre les réseaux 5G plus agiles et flexibles. Le 5G SDN fournira un cadre intelligent pour la programmabilité du réseau et pour la création de plusieurs hiérarchies de réseau.

Actuellement, le déploiement de la 5G est basé sur la technologie NR non autonome. Cette technologie utilise l’accès radio LTE pour un meilleur signal entre le réseau et les appareils. Cela permet l’adoption rapide de la nouvelle technologie 5G tout en maximisant l’utilisation des réseaux 4G.

L’Amérique du Nord devrait détenir une part importante du marché. Le fait que les premiers essais de la 5G aient été menés aux États-Unis, que divers opérateurs de téléphonie mobile travaillent avec des fournisseurs sur des essais de la 5G, prennent des mesures en vue de sa normalisation, et que la région soit l’un des premiers à adopter les nouvelles technologies indique un bastion de l’Amérique du Nord dans ce secteur. pendant la période de prévision.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des réseaux 5G sur la base de l’infrastructure de communication, de la technologie, de l’architecture du réseau, de l’utilisateur final et de la région :

Communication Infrastructure Outlook (Revenu, USD milliards ; 2017-2027)

à petites cellules Picocellule Perspectives Femtocellule

Macro Cellule

de la technologie (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

SDN

NFV

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

5G NR non autonome (LTE combinée )

5G Standalone (NR + Core)

End Users Outlook (Revenus, USD Billion; 2017-2027)

Commercial

Residential

Government

Industrial

Regional Outlook (Revenu, USD Billion; 2017-2027)

Amérique du Nord États-Unis. Canada

Europe Allemagne Uni France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste de LATAM

MEA Arabie saoudite Émirats arabes unis Reste de MEA



des matières du rapport :

Chapitre 1 : Aperçu et portée

du marché Chapitre 2 : Perspectives du marché

Chapitre 3 : Analyse d’impact de la pandémie de COVID-19

Chapitre 4 : Paysage concurrentiel

Chapitre 5 : Moteurs, contraintes, Opportunités, limites

Chapitre 6 : Principaux fabricants de l’industrie

Chapitre 7 : Analyse régionale

Chapitre 8 : Segmentation du marché en fonction du type et des applications

Chapitre 9 : Tendances actuelles et futures

