Rapport de recherche sur la demande, la taille, la croissance de l’industrie et l’analyse des parts du marché du système de surveillance continue du glucose jusqu’en 2028

Le rapport sur le marché du système de surveillance continue du glucose met en lumière les opportunités de croissance émergentes, les défis, les menaces du marché, les limites et les facteurs susceptibles de restreindre la croissance du marché du système de surveillance continue du glucose. Il fournit une évaluation complète du marché mondial du Système de surveillance continue du glucose sous divers angles pour fournir une analyse détaillée, informative et précise de la croissance régionale, de la concurrence et de la segmentation du marché, entre autres facteurs. De plus, il rend également compte avec précision des percées et développements importants qui influencent le marché mondial du Système de surveillance continue du glucose. Il se concentre également sur l’expansion mondiale et régionale de l’industrie Système de surveillance continue du glucose pour donner une analyse globale.

La du marché mondial des systèmes de surveillance continue de la glycémie a atteint 4,31 milliards USD en 2020 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 19,6 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La prévalence croissante du diabète et la demande croissante de systèmes de surveillance continue de la glycémie pour une meilleure gestion du diabète devraient soutenir la croissance des revenus du marché entre 2021 et 2028. En outre, l’utilisation croissante de systèmes de surveillance continue de la glycémie pendant les études cliniques continuera de stimuler la croissance des revenus du marché. Selon le National Center for Biotechnology Information, les systèmes de surveillance continue du glucose surpassent les systèmes d’auto-surveillance de la glycémie (SMBG) dans les études cliniques, y compris le diabète sucré gestationnel. De plus, le développement de systèmes plus avancés sur le plan technologique pour contrôler le diabète stimulera l’acceptation des produits à l’avenir. Ce sont quelques facteurs majeurs qui stimulent la croissance des revenus du marché mondial du système de surveillance continue de la glycémie.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/110

Le rapport présente également les acteurs établis et émergents du marché, couvrant la vue d’ensemble des activités, le portefeuille de produits, les alliances stratégiques et les stratégies d’expansion des activités.

Les principales entreprises du rapport de marché incluent Medtronic plc, F. Hoffmann-La Roche Ltd., Abbott Laboratories, Johnson & Johnson Services, Inc., Dexcom, Inc., Echo Therapeutics, Inc., Senseonics Holdings, Inc., A. Menarini Diagnostics Ltd., GlySens Incorporated et Ypsomed Holding AG

faits saillants du

segment des capteurs de rapport devraient se développer à un TCAC des revenus considérablement rapide au cours de la période de prévision, car le capteur, qui utilise la glucose oxydase pour surveiller les niveaux de glucose, est un élément clé du glucose continu systèmes de surveillance.

Le segment des adultes (>14 ans) devrait enregistrer un taux de croissance des revenus considérablement robuste au cours de la période de prévision en raison de la croissance de la population gériatrique.

Le segment hospitalier devrait enregistrer un taux de croissance des revenus considérablement robuste au cours de la période de prévision. L’utilisation croissante des systèmes de surveillance continue de la glycémie en milieu hospitalier pour la détection de la glycémie chez les patients atteints de diabète sucré stimule la croissance du segment.

Demander une remise sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-discount/110

Le rapport étudie les données historiques du marché Système de surveillance continue du glucose et offre des informations précieuses sur les segments et sous-segments clés, la génération de revenus, le scénario de demande et d’offre, les tendances , et d’autres aspects vitaux.

Emergen Research a segmenté le système mondial de surveillance continue de la glycémie en fonction des composants, des données démographiques, de l’utilisation finale et de la région :

Perspectives des composants (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Pompes à insuline intégrées

Émetteurs et récepteurs

Capteurs

Perspectives démographiques (Revenus, milliards USD ; 2018–2028)

Enfant (≤14 ans)

Adulte (>14 ans)

Perspectives d’utilisation finale (Revenu, milliards USD ; 2018–2028)

Hôpitaux

Cliniques

Soins à domicile

Autres

L’analyse régionale complète couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Demander la personnalisation du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/110

Points clés du marché Système de surveillance continue du glucose :

Couverture étendue de l’analyse du marché Système de surveillance continue du glucose Informations

clés sur la répartition régionale de l’industrie dans des zones géographiques clés

Des aperçus radicaux sur les tendances vitales du marché ; tendances actuelles et émergentes, et facteurs influençant la croissance du marché

Couverture complète de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la croissance globale du marché Système de surveillance continue du glucose

Données complètes sur les principaux fabricants et fournisseurs du Système de surveillance continue du glucose marché

Merci d’avoir lu notre rapport. La personnalisation du rapport est disponible. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter et notre équipe s’assurera que le rapport est personnalisé selon vos besoins.

Jetez un œil à nos rapports connexes :

marché du séquençage de nouvelle génération

https://www.google.td/url?q=https://www.emergenresearch.com/industry-report/next-generation-sequencing-market

in- marché de la fécondation in vitro

https://www.google.td/url?q=https://www.emergenresearch.com/industry-report/in-vitro-fertilization-market

marché des diagnostics compagnons

https://www.google.td /url?q=https://www.emergenresearch.com/industry-report/companion-diagnostics-market

Marché des capteurs basés sur l’

https://www.google.td/url?q=https://www.emergenresearch .com/industry-report/ai-based-sensors-market

marché du traitement du lymphome folliculaire

https://www.google.td/url?q=https://www.emergenresearch.com/industry-report/follicular-lymphoma-marché du traitement sur le marché

blockchain du

https://www.google.td/url?q=https://www.emergenresearch.com/industry-report/blockchain-in-healthcare-market

de la préparation d’échantillons de séquençage de nouvelle génération

https: //www.google.td/url?q=https://www.emergenresearch.com/industry-report/next-ge neration-sequencing-sample-preparation-market marché de la

pharmacogénomique

https://www.google.td/url?q=https://www.emergenresearch.com/industry-report/pharmacogenomics-market

À propos de nous :

Chez Emergen Research, nous croire en l’avancement de la technologie. Nous sommes une société d’études de marché et de conseil en stratégie en pleine croissance avec une base de connaissances exhaustive sur les technologies de pointe et potentiellement perturbatrices du marché qui devraient devenir plus répandues au cours de la prochaine décennie.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | Web : www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez nos services de renseignements personnalisés | Services de conseil en croissance