Rapport de recherche 2023 sur le marché de l’analyse prescriptive et prédictive avec COVID-19

Certains des facteurs clés influençant la croissance du marché comprennent la croissance de la demande de biens de consommation mondiaux, le besoin d’analyses de marché complètes et la demande croissante d’analyses prédictives basées sur le cloud. Cependant, les problèmes de confidentialité et de sécurité des données limitent la croissance du marché.

L’analyse prédictive consiste à extraire des informations à partir de données existantes. Il aide les utilisateurs à déterminer et à comprendre les habitudes d’achat des clients et à prévoir les tendances futures d’une organisation. L’analyse prescriptive est une autre branche de l’analyse avancée, dédiée à l’obtention du meilleur plan d’action pour une situation présentée.

Accédez à des exemples de pages de rapport @ https://marketreporthub.com/sample.php?id=00802

Parmi les industries des utilisateurs finaux, le segment de la vente au détail a connu une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de la concurrence croissante, d’un large éventail d’offres de produits, de multiples points de contact pour les clients et de la complexité croissante des clients permettant aux détaillants d’utiliser l’analyse. Retail Analytics aide les entreprises à cibler et à atteindre de nouveaux clients, à prévoir le trafic en magasin et à prévenir le vol et la fraude.

Par géographie, l’Asie-Pacifique devrait croître avec une part de marché importante au cours de la période de prévision. À l’échelle mondiale, les pays émergents tels que l’Inde et la Chine constituent la croissance du marché des biens de consommation en raison de la forte pénétration d’Internet et de l’urbanisation rapide.

Certains des principaux acteurs du marché mondial de l’analyse prescriptive et prédictive sont Salesforce.com, IBM Corporation, Accenture PLC, Versium Inc., Oracle Corporation, Angoss Software Corporation, TIBCO, SAP SE, Angoss Software, Microsoft Corporation, Alteryx, Infor Inc. , SAS Institute Inc., Zemantis, Teradata Corporation, Tableau et Pegasystems.

Vérifiez la remise instantanée @ https://marketreporthub.com/discount.php?id=00802

Systèmes logiciels couverts :

• Gestion de la relation client

• Systèmes d’aide à la décision

• Systèmes de détection de fraude

• Exploration de données

• Systèmes de gestion des performances

• Systèmes d’évaluation et de gestion des risques

Livraisons couvertes :

• Basées sur le cloud • Types

sur site couverts : • Analyse comportementale • Analyse marketing

• Analyse des talents

• Analyse des collections

• Analyse de la chaîne d’approvisionnement

• Autres types

Demande de rapport Table des matières @ https://marketreporthub.com/table_of_contents.php?id=00802

d’applications couvertes :

• Finance

• Marketing et ventes

• Fabrication

• Gestion des opérations

• Gestion de la chaîne d’approvisionnement

• Industries des utilisateurs finaux des ressources humaines

couvertes :

• Santé et pharmacie

• Technologies de l’information et télécommunications

• Banque, services financiers et assurance (BFSI)

• Commerce de détail

• Médias sociaux et divertissement

• Gouvernement et défense

• Industrie

• Autres industries d’utilisation finale

Acheter un rapport exclusif @ https://marketreporthub.com/price.php?id=00802&price=3000

Régions couvertes :

• Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

• Europe

o Allemagne

o Royaume-Uni

o Italie

o France

o Espagne

o Reste de l’Europe

• Asie-Pacifique

o Japon

o Chine

o Inde

o Australie

o Nouvelle-Zélande

o Corée du Sud

o Reste de l’Asie-Pacifique

• Amérique du Sud

o Argentine

o Brésil

o Chili

o Reste du Amérique du Sud

• Moyen-Orient et Afrique

o Arabie saoudite

o Émirats arabes unis

o Qatar

o Afrique du Sud

o Reste du Moyen-Orient et Afrique

Ce que propose notre rapport :

– Évaluations des parts de marché pour les segments régionaux et nationaux

– Recommandations stratégiques pour les nouveaux entrants

– Prévisions de marché pour un minimum de 9 ans de tous les segments, sous-segments et marchés régionaux mentionnés

– Tendances du marché (moteurs, contraintes, opportunités, menaces, défis, opportunités d’investissement et recommandations)

– Stratégie analyse : moteurs et contraintes, analyse des produits/technologies, analyse des cinq forces de Porter, analyse SWOT, etc. – Recommandations

stratégiques dans les principaux segments d’activité sur la base des estimations du marché développements récents – Tendances de la chaîne d’approvisionnement cartographiant les dernières avancées technologiques