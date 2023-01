Rapport de recherche 2023 sur le marché cible des technologies, des équipements et des minéraux de l’exploitation minière en haute mer avec COVID-19

Le marché mondial de l’exploitation minière en eaux profondes devrait passer de XX millions de dollars en 2022 à XX milliards de dollars d’ici 2030 à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de XX % de 2022 à 2030.

Un aperçu des marchés mondiaux des technologies d’exploitation minière en eaux profondes, de la marine, de l’équipement et des cibles minérales

Analyses des tendances du marché mondial, avec des données estimées de 2020 et 2024, et des projections des taux de croissance annuels composés (TCAC) jusqu’en 2030

Un aperçu des développements historiques des équipements et technologies d’exploitation minière en eaux profondes et une évaluation de leur impact au niveau mondial

Briefing sur l’Autorité internationale des fonds marins (ISA) et la zone économique exclusive (ZEE) et discussion sur leur rôle dans la réglementation des activités minières en haute mer afin de protéger l’environnement marin

Profils d’entreprise des principaux acteurs du secteur, notamment le groupe Eramet (Eramet SA), Hydril Pressure Control (GE Hydril), Nordic Ocean Resources AS (Nora), Teledyne Technologies, Inc. et UK Seabed Resources (Lockheed Martin UK Ltd. )

Aux fins du présent rapport, l’exploitation minière en eaux profondes est définie comme un processus d’extraction de minéraux (exploitation minière) qui a lieu au fond de l’océan. L’exploitation minière en haute mer est également connue sous le nom d’exploitation minière des fonds océaniques, d’exploitation minière des fonds marins, d’exploitation minière des fonds marins ou d’exploitation minière des fonds marins. Cependant, l’exploitation minière en haute mer est différente de l’exploitation minière en mer peu profonde. Étant donné que l’exploitation minière en eaux profondes est une industrie relativement nouvelle, il n’y a pas de définition standard qui sépare l’exploitation minière en eaux profondes de l’exploitation minière en eaux peu profondes. Cependant, divers acteurs de l’industrie ainsi que d’autres acteurs actifs sur le marché s’accordent généralement à dire que l’exploitation minière en haute mer consiste à extraire des minéraux des fonds marins à plus de 500 mètres de profondeur.

Sur la base des types de gisements au fond de la mer, l’exploitation minière en haute mer peut être classée en trois types :

Croûtes riches en cobalt (CRC).

Nodules de manganèse.

Sulfures massifs des fonds marins (SMS).

Les croûtes riches en cobalt, également appelées croûtes de cobalt ou croûte de ferromanganèse riche en cobalt, sont des couches métalliques dures comme la roche qui se forment sur les flancs des volcans sous-marins, appelés monts sous-marins. On estime qu’un peu plus de 55 % des croûtes de cobalt des fonds marins se trouvent dans l’océan Pacifique. Les croûtes de cobalt représentent également une ressource métallique très importante dans la mer et contiennent une quantité relativement importante de cobalt par rapport aux gisements terrestres et aux nodules de manganèse. Cependant, la plus grande part de métaux dans les croûtes de cobalt est constituée de manganèse et de fer. Les croûtes de cobalt sont également appelées croûtes de ferromanganèse riches en cobalt. En moyenne, les croûtes de cobalt les plus prometteuses se trouvent à des profondeurs d’eau de 800 à 2 500 mètres.

Les nodules de manganèse, également appelés nodules polymétalliques (PMN ou PN), contiennent principalement du manganèse, ainsi que d’autres minéraux tels que le fer, le nickel, le cuivre, le titane et le cobalt. Les nodules de manganèse sont principalement présents dans les océans Pacifique et Indien, dans les vastes bassins profonds entre 3 500 et 6 500 mètres de profondeur.

Les sulfures massifs du fond marin, également connus sous le nom de dépôts de sulfure, proviennent d’évents hydrothermaux dans l’océan où l’eau enrichie en sulfure s’écoule du fond marin. Les gisements de sulfures massifs devraient contenir des métaux précieux tels que le cuivre, l’or et l’argent. Cependant, les températures élevées autour des évents hydrothermaux rendent presque impossible la réalisation d’activités minières à proximité des évents actifs ; des températures élevées endommageraient les machines et les véhicules miniers. Les gisements de SMS se produisent généralement à des profondeurs de 500 à 4 000 mètres. Actuellement, l’accent est mis sur la profondeur entre 500 et 2 500 mètres, car cela est considéré comme économique et rentable.

La portée de ce rapport comprend divers types d’équipements utilisés sur le marché de l’exploitation minière en haute mer. Le marché est ventilé par équipements majeurs, minéraux, étapes d’extraction et régions. Le marché n’a pas encore commencé à l’échelle commerciale et la première exploration commerciale devrait commencer en 2019. Par conséquent, la période de prévision des revenus s’étend de 2022 à 2030. Les prévisions de revenus incluent les revenus totaux des fabricants et sont également classées par équipement majeur. que par étapes minières.

Inclusions détaillées :

Aux fins du présent rapport, l’exploitation minière en haute mer est définie comme l’extraction de minéraux et de métaux du fond marin à une profondeur de plus de 500 mètres.

Le rapport couvre les parties prenantes suivantes sur le marché mondial de l’exploitation minière en eaux profondes : Principales sociétés minières en eaux profondes (par exemple, Nautilus Minerals et Neptune Minerals). Les entreprises et les institutions, y compris les organismes gouvernementaux, qui ne sont pas encore actives sur le marché de l’exploitation minière en haute mer, mais qui ont demandé une licence et ont manifesté leur intérêt pour l’exploitation minière en haute mer. Fabricants d’équipements miniers en haute mer.



Pour les fabricants d’équipements d’exploitation minière en eaux profondes, les revenus comprennent à la fois les revenus des produits/fabrication et les revenus des services.

Les prévisions de revenus de 2022 à 2030 sont données pour le marché global et le marché régional avec des valeurs estimées dérivées des revenus totaux des fabricants et des exploitants miniers en haute mer.

L’exploitation minière en haute mer comporte les phases suivantes : exploration, évaluation, extraction et exploitation minière, levage de minerai (pour soutenir le navire), opérations de surface et transfert de minerai à terre. Cependant, dans ce rapport, aux fins du calcul des revenus du marché, seules les étapes directement liées à l’activité minière sont prises en compte. Par conséquent, seules les phases d’extraction et d’exploitation minière, de levage de minerai et d’exploitation en surface sont prises en compte ; ces étapes sont ensemble appelées étape d’exploitation.

Pour les profils d’entreprises, le rapport a pris en compte les acteurs/entreprises des trois catégories ci-dessus, en fonction de leur importance sur le marché mondial uniquement.

Les entreprises considérées pour le profilage sont basées sur un certain nombre de critères tels que le nombre de licences, la présence géographique, l’activité actuelle dans l’exploitation minière en haute mer, la capacité d’innovation, les revenus, etc.

Le rapport examine les licences minières accordées (approuvées) ainsi que demandées (pas encore approuvées) par l’ISA et les pays individuels (lorsque la zone minière relève du territoire ou de la zone économique exclusive (ZEE) d’un pays particulier).

