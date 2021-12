Rapport de recherche 2022 sur le marché des cellules solaires en pérovskite, croissance de l’industrie et analyse par les principaux leaders | Prévision 2027

Le marché des cellules solaires à pérovskite a montré une pénétration exceptionnelle dans les économies développées d’Europe. Le nombre croissant d’activités de recherche et développement qui contribueront à stimuler la croissance du marché.

Le marché des cellules solaires à pérovskite devrait croître à 34,0% TCAC pour 2020-2027 avec des facteurs tels que le coût élevé des matériaux ainsi que la prévalence de matières toxiques qui entraveront la croissance du marché dans les économies émergentes.

Principaux concurrents/acteurs du marché

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des cellules solaires à pérovskite sont Saule Technologies, Fraunhofer ISE, Oxford PV, IDTechEx Ltd, Greatcell Energy, FrontMaterials Co. Ltd., Solaronix SA, G24 Power Ltd., Tandem PV, Inc., Solliance solar research , Microquanta Semiconductor Co. Ltd., Alfa Aesar, Dyenamo AB, FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation, Panasonic Corporation, Toshiba Corporation, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud.

Segmentation : Marché mondial des cellules solaires à pérovskite

Le marché des cellules solaires à pérovskite sur la base de la structure a été segmenté en cellules solaires à pérovskite planaires et à cellules solaires à pérovskite mésoporeuses.

Sur la base du produit, le marché des cellules solaires à pérovskite a été segmenté en cellules solaires à pérovskite rigides et en cellules solaires à pérovskite flexibles.

Sur la base de la méthode, le marché des cellules solaires à pérovskite a été segmenté en méthode de solution, méthode de dépôt en phase vapeur et méthode de solution assistée par vapeur.

Sur la base de l’application, le marché des cellules solaires à pérovskite a été segmenté en verre intelligent, panneau solaire, pérovskite en tandem, appareils portables, services publics et BIPV (photovoltaïque intégré au bâtiment).

La cellule solaire à pérovskite a également été segmentée sur la base des industries d’utilisation finale en fabrication, énergie, automatisation industrielle, aérospatiale et électronique grand public.

En fonction du type, le marché des cellules solaires à pérovskite a été segmenté en PSC hybrides, PSC flexibles et PSC multijonctions.

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de segmentation du marché comprenant des recherches qualitatives et quantitatives intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur de marché Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché

Table des matières:

PARTIE 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : INTRODUCTION

PARTIE 05 : PAYSAGE DU MARCHÉ

PARTIE 06 : CALIBRAGE DU MARCHÉ

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR PRODUIT

PARTIE 09 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR CANAL DE DISTRIBUTION

PARTIE 10 : PAYSAGE CLIENT

PARTIE 11 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR UTILISATEUR FINAL

PARTIE 12 : PAYSAGE RÉGIONAL

PARTIE 13 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 14 : MOTEURS ET DÉFIS

PARTIE 15 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 16 : PAYSAGE CONCURRENTIEL

PARTIE 17 : PROFILS D’ENTREPRISE

PARTIE 18 : ANNEXE

