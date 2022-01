Rapport d’aperçu du marché des fermetures en aluminium ROPP (Roll on Pilfer Proof) d’ici 2022-2029 | Capandseal.; Couronne; Silgan Holdings Inc.; Amcor plc; Guala Fermetures SpA

Les bouchons et fermetures en aluminium sont fabriqués en différents types de diamètres et de fermetures. Ils offrent stabilité et rigidité par rapport aux autres matériaux utilisés. Les bouchons et les fermetures en aluminium sont l’option la plus courante pour l’industrie alimentaire et des rafraîchissements avec un grand nombre d’alternatives de finition d’ombrage en métal. De telles fermetures fournissent une structure composite capable d’une ouverture et d’une allocation simples. Ces mécanismes de plan comprennent une modification simple et un regroupement stable des types.

Le rapport sur le marché des fermetures en aluminium ROPP (Roll on Pilfer Proof) présente les entreprises suivantes, qui comprennent: – Capandseal.; Couronne; Silgan Holdings Inc.; Amcor plc; Guala Fermetures SpA; Systèmes de fermeture internationaux ; Federfin Tech Srl; Fermetures Hicap Co., Ltd. ; Manaksia ; O.Berk ; Emballage cie., Ltd de Zhejiang Sanyou ; Herti JSC.; Fermetures de torrents ; DYZ DONG NING METAL PACKAGING CO., LTD ; EMA Produits pharmaceutiques ; JG Finneran Associates, Inc. ; Alutop; Fermetures Hicap Co., Ltd. ; Emballage MJS ; RPC Bramlage Division GmbH & Co.KG (une entreprise mondiale de Berry)

Les préoccupations croissantes concernant la sécurité et la sûreté des produits, la demande croissante de produits de marque et la différenciation des produits, la diminution du nombre de formats d’emballage, la préférence croissante pour un produit léger et recyclable doté d’une capacité de recouvrement efficace, l’aide à la fermeture pour conserver la qualité du produit avant même le transport sur de longues distances sont quelques-uns des facteurs majeurs et importants qui accéléreront probablement la croissance du marché des fermetures en aluminium ROPP (roll on pilfer proof) au cours de la période de prévision 2021-2028.

Par taille de fermeture (taille de 17 mm à 53 mm, hauteur de 6 mm à 12 mm), industrie d’utilisation finale (boisson, alimentation, produits pharmaceutiques, soins à domicile, soins personnels, automobile, chimie, pétrole et gaz, clinique/médical),

