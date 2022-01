Marché de l’Équipement de Distribution de Sachets 2022 Perspectives mondiales et Scénario Commercial – Amcor plc ; Société de développement industriel sal; Mondial Capsule SRL ; ENOCAPSULE INC

Le montage de distribution de poches est le type de composants d’emballage en matériaux plastiques et métalliques avec des conceptions faciles et efficaces pour la refermeture de poches flexibles. Les sachets sont largement utilisés pour l’emballage de produits alimentaires et de boissons tels que les condiments, les sauces, les jus de fruits, le thé en poudre et le café.

L’équipement de distribution de sachets offre une vaste collection de caractéristiques et de fonctions nécessaires, certaines issues des tendances de consommation. Les caractéristiques et les fonctions des dispositifs de distribution de poches comprennent la distribution contrôlée pour correspondre au débit souhaité et à l’épaisseur de la teneur en liquide stockée dans une poche, une capacité de refermeture pour de multiples utilisations et des preuves de trempe. Les tendances croissantes de consommation liées à l’urbanisation et à la mobilité ont contribué à alimenter la croissance du marché des équipements de distribution de sachets au cours de la période prévue de 2020 à 2027.

Amcor plc ; Société de développement industriel sal; Mondial Capsule SRL ; ENOCAPSULE INC.; Capsules Rivercap SA; Saxco International.; Viscose Closures Ltd.; H. Erben Ltd ; Entreprises non-conformistes, Inc. ; Spa à capsules Battistella ; Ramondin ; JANSON CAPSULES ÉTATS-UNIS ; BT-Watzke GmbH ; Cork Supply États-Unis; ENTREPRISES G3 ; PREMIÈRE LIGNE; Lafitte-USA.; GROUPE KETE LIMITÉ ; VINOCOR; Ekam mondial ;

La disponibilité facile d’une large gamme de couleurs et de nuances ainsi que d’une décoration personnalisée, la consommation croissante de vin dans les zones urbaines, le nombre croissant de brasseries, l’augmentation des utilisations des capsules car elles offrent un fort impact visuel et un excellent potentiel de décoration, les préférences vers les utilisations des capsules de polylaminé pour fournir une finition élégante et une apparence riche sont quelques-uns des facteurs majeurs et importants qui accéléreront probablement la croissance du marché des capsules de polylaminé dans la période projetée de 2021-2028. D’autre part, la demande croissante de matériaux respectueux de l’environnement ainsi que l’implantation de techniques anti-contrefaçon contribueront davantage en générant d’immenses opportunités qui entraîneront la croissance du marché des capsules de polylaminé dans le délai prévu mentionné ci-dessus.

Par type de matériau (polyéthylène, chlorure de polyvinyle, aluminium, autres), épaisseur (inférieure à 100 microns, 100 à 150 microns, 150 à 175 microns, supérieure à 175 microns), application (champagne, rhum, vin, vodka, whisky, autres)

