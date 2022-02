Rapport d’analyse du marché des kits de test alimentaire 2022 2022-2028 par acteurs clés, types, applications, pays, taille du marché et prévisions jusqu’en 2028

La dernière étude de recherche de Data Bridge Market Research, Global Food Testing Kits Market Research Report 2022-2029, évalue le marché, met en évidence le potentiel, analyse les risques et fournit une aide à la prise de décision stratégique et tactique. Ce rapport examine en profondeur l’industrie des kits de test alimentaire, couvrant les technologies habilitantes, les principales tendances, les moteurs du marché, les défis, les normes, le paysage réglementaire, les modèles de déploiement, les études de cas d’opérateurs, les opportunités, la future feuille de route, la chaîne de valeur, les profils des participants à l’écosystème et les stratégies. Le rapport couvre les tendances et le développement de l’industrie, ainsi que les moteurs du marché, les capacités, les technologies et l’évolution de la structure d’investissement du marché mondial des kits de test alimentaire. La taille du marché, la part, la demande, les revenus, les tendances régionales changeantes,

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des kits de test alimentaire croît à un TCAC de 8,02 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les épidémies de maladies d’origine alimentaire et l’augmentation de la falsification des aliments ont soulevé des inquiétudes quant à la sécurité alimentaire, alimentant la demande de kits de test alimentaire au cours de la période prévue de 2022-2029.

Les kits de test pour aliments et boissons sont utilisés pour déterminer la cohérence et la validité des échantillons de produits solides et liquides. La sécurité alimentaire est une source majeure de préoccupation pour les clients, et les futurs tests de sécurité alimentaire commenceront en laboratoire ou sur le terrain. Les parasites, les types de viande, les OGM, les allergies, les mycotoxines et autres contaminants peuvent tous être détectés avec des kits de test alimentaire. Les kits de test alimentaire peuvent améliorer l’efficience et l’efficacité des tests alimentaires. Elisa est un outil de détection puissant qui peut être utilisé pour analyser qualitativement ou quantitativement les bactéries, les parasites, les produits chimiques, les résidus de médicaments et d’autres produits alimentaires.

La croissance du marché des kits de test alimentaire devrait être tirée par la demande croissante de résultats de test plus rapides et plus fiables, les préférences croissantes pour les tests sur site, la concurrence croissante entraînant une augmentation des activités de R&D, la mondialisation du commerce alimentaire, la mise en œuvre de réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire dans les pays développés, augmentation du nombre de maladies d’origine alimentaire et intérêt croissant pour les facteurs de croissance naturels.

Les principaux acteurs du marché des kits de test alimentaire couverts par le marché sont:

Thermo Fisher Scientific, Food Hygiene and Health Laboratory, Genetic ID NA Inc., Intertek Group plc., Microbac Laboratories Inc., Mrieux NutriSciences Corporation, Neogen Corporation, Qiagen N., Romer Labs Inc., SGS S., AsureQuality Ltd, ALS Limited, 3M, Bio-Rad Laboratories, Eurofins Scientific, Agilent Technologies, bioMérieux India Private Limited, PerkinElmer Inc., QIAGEN, EnviroLogix, NEOGEN CORPORATION, Bureau Veritas S., IFP Institut Fur Produktqualität, Romer Labs et Millipore Sigma

Sur la base de la technologie, le marché mondial des kits de test alimentaire est classé en PCR, immunoessai et substrat enzymatique.

Sur la base des cibles testées, le marché mondial des kits de test alimentaire est segmenté en agents pathogènes, espèces de viande, OGM, allergènes, mycotoxines et autres. Le segment Autres comprend les pesticides et autres résidus dans les aliments.

Sur la base d’un échantillon, le marché mondial des kits de test alimentaire est segmenté en viande, volaille et fruits de mer, produits laitiers, aliments emballés, fruits et légumes, céréales, grains et légumineuses, noix, graines et épices et autres. Les autres segments comprennent les compléments alimentaires et les additifs alimentaires.

