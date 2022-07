Rapport d’analyse du marché des aiguilles d’amniocentèse par produit, par application, par utilisation finale, par région et par segment Prévisions 2027

L’inclinaison croissante pour les procédures mini-invasives est l’un des facteurs importants qui influencent la croissance du marché.

Le marché mondial des aiguilles d’amniocentèse devrait atteindre 211,7 millions USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. L’aiguille d’amniocentèse est utilisée pour être insérée dans le sac amniotique de l’abdomen d’une femme enceinte afin d’extraire une petite quantité de liquide amniotique à des fins de diagnostic. Le liquide amniotique est constitué de cellules qui possèdent des informations génétiques sur le fœtus. La procédure d’amniocentèse est bénéfique pour établir un diagnostic provisoire de la présence d’un trouble ou d’une anomalie détectée dans d’autres tests. En outre, la procédure confirme également qu’un fœtus n’est pas à risque d’anomalie suspectée, ce qui facilite la planification d’une nouvelle grossesse ou d’autres alternatives appropriées.

Le fardeau croissant des anomalies congénitales est un facteur important pour alimenter la croissance du marché. Les anomalies/troubles congénitaux sont une cause majeure de décès prématuré, d’asphyxie à la naissance, de perte de grossesse et d’invalidité de longue durée qui contribuent de manière significative à la morbidité et à la mortalité chez les nouveau-nés. On estime que 7,9 millions de bébés naissent avec des troubles congénitaux importants. Les troubles cardiovasculaires congénitaux sont un problème de santé infantile en évolution rapide dans le monde entier et nécessitent des interventions pour augmenter la survie et la qualité de vie. Plus de 90,0 % des troubles congénitaux surviennent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

Le rapport fournit une évaluation complète du marché couvrant des éléments clés tels que les estimations des revenus, l’analyse des coûts, les importations / exportations, les tendances de production et de consommation, le TCAC, la marge brute, et les modèles d’offre et de demande. Il met également en lumière les développements technologiques récents, les avancées de produits et les activités de recherche et développement dans la région.

Le rapport examine les principaux acteurs opérant sur le marché ainsi que leur position sur le marché, leur part de marché, leurs revenus, leur marge brute et leurs stratégies commerciales. L’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter sont utilisées pour examiner et évaluer le marché et ses acteurs. Il couvre également les fusions et acquisitions récentes, les coentreprises, les collaborations, les accords, les partenariats, les lancements de produits et les promotions de marques.

Les principales entreprises décrites dans le rapport sont :

Becton, Dickinson and Company, Smiths Medical, Medtronic, CooperSurgical, Integra Lifesciences, Cook Medical, Medline, Biopsybell, RI. MOS, Laboratoire CCD, entre autres.

Segmentation du marché par types :

Perspectives de la taille des aiguilles (revenus, millions USD ; 2017-2027)

Moins de 100 mm

100 – 150 mm

Plus de 150 mm

Perspectives de la procédure (revenus, millions USD ; 2017-2027)

Amniocentèse

Amnioréduction

Transfusion sanguine fœtale

Amnioinfusion

Autres

fin -Perspectives des utilisateurs (chiffre d’affaires, millions USD ; 2017-2027)

Hôpitaux

Centres de diagnostic

Cliniques

Autres

L’analyse régionale couvre une analyse approfondie de l’analyse des revenus, de la part de marché et du taux de croissance du marché mondial des aiguilles d’amniocentèse dans chaque région pour la période de prévision de 2021- 2028. Le rapport couvre le taux de production et de consommation, les tendances actuelles et émergentes, l’import/export, l’offre et la demande, et la présence d’acteurs clés dans chaque région.

Amérique du Nord Unis Canada Mexique

Europe Allemagne Uni Italie France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste APAC

Amérique latine Brésil Reste LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Reste MEA



D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Par taille de l’aiguille, une aiguille de 100 à 150 mm a contribué à la plus grande part de marché en 2019, attribuée à la nécessité croissante d’éliminer l’excès de liquide amniotique et à l’utilisation généralisée de ces types d’aiguilles en raison de leur longueur appropriée et de leur utilisation appropriée dans plusieurs les patients.

Par procédure, l’amnioinfusion est susceptible de croître à un rythme significatif au cours de la période de prévision, en raison de l’offre d’avantages tels que la dilution des amas de méconium épais par le liquide instillé et la dissuasion probable de la compression du cordon. Néanmoins, l’amnioinfusion n’est pas considérée comme avantageuse dans les maladies néonatales liées au méconium.

Par application, les centres de diagnostic devraient croître au rythme le plus rapide de xx % au cours de la période de prévision. Un centre de diagnostic offre une vaste expertise, ainsi qu’un personnel expérimenté dans l’exécution du diagnostic d’amniocentèse, qui est utilisé pour détecter des problèmes importants liés aux chromosomes, y compris le syndrome de Down, ainsi que des morceaux de chromosomes manquants.

L’Amérique du Nord a dominé le marché en 2019 et devrait croître à un taux de 2,0 % au cours de la période de prévision. La domination du marché de la région est due au revenu disponible élevé, au niveau élevé de sensibilisation à la procédure et aux établissements de santé bien établis.

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus d’informations, veuillez nous contacter et notre équipe s’assurera que le rapport est personnalisé en fonction de vos besoins.

