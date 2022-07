Rapport d’analyse du marché de la gestion du stationnement sur la taille et la segmentation du marché avec des prévisions de taux de croissance d’ici 2028

Le marché mondial gestion du stationnement La taille a atteint 3,77 milliards USD en 2020 et devrait enregistrer un TCAC de 8,1 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Le besoin croissant d’une utilisation plus efficace des aires de stationnement devrait stimuler la croissance des revenus du marché mondial de la gestion du stationnement au cours de la période de prévision. En outre, le nombre croissant de véhicules dans le monde devrait propulser la croissance des revenus du marché mondial de la gestion du stationnement à l’avenir. En outre, l’adoption croissante des services basés sur l’intelligence artificielle (IA) devrait stimuler la croissance du marché mondial de la gestion du stationnement.

Cependant, le coût de déploiement élevé des solutions de gestion du stationnement devrait entraver dans une certaine mesure la croissance du marché mondial de la gestion du stationnement au cours de la période de prévision.

Demande d’échantillon : https://www.emergenresearch.com/request-sample/650

Les principaux acteurs clés sont : Amano Corporation, Siemens AG, Conduent Inc., T2 Systems, Inc., APCOA Parking AG, IPS Group, Inc., FlashParking, Inc. , Q-Free ASA, ParkMobile USA, Inc. et Cleverciti Systems GmbH, autres

Quelques faits saillants du rapport

Les revenus du segment des solutions devraient augmenter à un TCAC significatif au cours de la période de prévision. L’adoption croissante des solutions de gestion du stationnement par les utilisateurs finaux devrait stimuler la croissance des revenus de ce segment.

Le segment de l’assistance et de la maintenance devrait représenter une part de revenus plus élevée au cours de la période de prévision en raison du partenariat croissant entre les fournisseurs de solutions de gestion du stationnement et les fournisseurs de services d’assistance et de maintenance pour renforcer l’agilité des solutions de gestion du stationnement.

La demande croissante de solutions de gestion des revenus devrait stimuler la croissance des revenus du marché mondial de la gestion du stationnement dans une large mesure au cours de la période de prévision.

Le segment sur site devrait représenter une part de revenus plus élevée au cours de la période de prévision en raison du déploiement croissant de solutions de gestion du stationnement sur site par les utilisateurs finaux.

Demander une remise sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-discount/650

L’utilisation croissante des applications mobiles, de meilleures solutions de paiement et de vérification des tickets pour l’assistance au stationnement devraient stimuler la croissance des revenus du segment hors rue, qui devrait être en tête en termes de la contribution des revenus au marché mondial de la gestion du stationnement au cours de la période de prévision.

Des facteurs tels que la présence solide de fournisseurs de solutions de gestion de stationnement nationaux et internationaux tels que Conduent Inc., T2 Systems, Inc., IPS Group, Inc., FlashParking, Inc. et ParkMobile USA, Inc., entre autres, dans des pays d’Amérique du Nord et Le nombre croissant de véhicules dans des pays comme les États-Unis et le Canada devrait stimuler la croissance du marché dans la région au cours de la période de prévision.

En janvier 2020, XPERT Parkering AB a été acquis par APCOA Parking Sweden AB, qui est une division d’APCOA Parking AG. Cette acquisition améliorera les capacités des services de stationnement et de mobilité d’APCOA Parking Suède

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la gestion du stationnement sur la base de l’offre, des services, des solutions, du déploiement, du site de stationnement, de l’utilisation finale et de la région :

Perspectives de l’offre (Revenu, USD milliards ; 2018-2028) services Solutions



Perspectives de service (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028) Assistance et maintenance en intégration de systèmes Conseil



Pour en savoir plus sur le rapport, visitez @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/parking-management-market

Perspectives de la solution (Revenus, milliards USD ; 2018-2028) Sécurité et surveillance voiturier Réservation de stationnement Gestion des revenus Contrôle d’accès Autres



Perspectives de déploiement (Revenus, milliards USD ; 2018-2028) d’ Perspectives



Perspectives du site de stationnement sur site dans le cloud (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028) hors rue la rue



utilisation finale commercial Transport Gouvernement



Demander la personnalisation du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/650

Présentation du rapport sur le marché de la gestion du stationnement :

Introduction, portée du produit, aperçu du marché et opportunités

Analyse des fabricants avec analyse des ventes, des revenus et des prix

Analyse complète du paysage concurrentiel

Profilage détaillé des principaux concurrents ainsi que leurs stratégies commerciales et la taille du marché

Analyse régionale du marché ainsi que des ventes, des revenus, de la part de marché et de la position mondiale

Analyse du marché par pays avec les types, les applications et la fabrication

Recommandations stratégiques aux acteurs établis ainsi qu’aux nouveaux entrants

Analyse approfondie des risques, des contraintes et des limites de l’industrie de la gestion du stationnement

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport ou la personnalisation du rapport. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit le mieux adapté à vos besoins.

À propos d’Emergen Research

Chez Emergen Research, nous croyons au progrès technologique. Nous sommes une société de recherche et de conseil en stratégie de marché en pleine croissance, dotée d’une base de connaissances exhaustive sur les technologies de pointe et potentiellement perturbatrices du marché qui devraient devenir plus répandues au cours de la prochaine décennie.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | Web : www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Facebook | LinkedIn | Gazouillement | Blogues

Explorez plus de rapports de recherche Emergen @

Pediatric Psoriasis Market- https://www.emergenresearch.com/industry-report/pediatric-psoriasis-market

Oncology Informatics Market- https://www.emergenresearch.com/industry-report/oncology-informatics-market

Medical Wearable Market- https://www.emergenresearch.com/industry-report/medical-wearable-market

Quantum Computing For Enterprise Market- https://www.emergenresearch.com/industry-report/quantum-computing-for-enterprise-market

Streaming Media Devices Market- https://www.emergenresearch.com/industry-report/streaming-media-devices-market

Big Data In Healthcare Market- https://www.emergenresearch.com/industry-report/big-data-in-healthcare-market

Infectious Disease Rapid Diagnostic Testing Market- https://www.emergenresearch.com/industry-report/infectious-disease-rapid-diagnostic-testing-market

Water-Soluble Drugs Market- https://www.emergenresearch.com/industry-report/water-soluble-drugs-market