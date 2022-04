Rapport d’analyse des revenus et de la croissance du marché du lait de coco jusqu’en 2027 | Rapports et données

Le marché mondial du lait de coco devrait atteindre 1,12 milliard de dollars d’ici 2027. Le marché du lait de coco est alimenté par l’utilisation croissante des alternatives saines de la vache et d’autres produits laitiers d’origine animale. En outre, de nombreux avantages pour la santé de l’utilisation du lait de coco dans les aliments et les boissons et les produits de soins personnels propulsent la croissance du marché. De plus, la demande croissante de cosmétiques biosourcés anticipait l’ouverture de nouvelles opportunités de croissance pour le marché cible.

La section paysage concurrentiel du rapport traite en détail de la vue d’ensemble de l’entreprise, du portefeuille de produits et de services, des plans d’expansion commerciale, de la capacité de production et de fabrication, de la situation financière et de la position sur le marché mondial. Il met également en lumière les récentes fusions et acquisitions, collaborations, partenariats, transactions d’entreprises et gouvernements, accords et lancements de produits.

Le rapport comprend une étude approfondie de l’industrie, des initiatives stratégiques adoptées par les grandes entreprises, des perspectives de croissance, de la position sur le marché et des parts détenues par les principaux participants afin de fournir aux lecteurs un aperçu complet du paysage concurrentiel. Le rapport étudie également les initiatives stratégiques entreprises par les grandes entreprises du marché, y compris les lancements de produits, l’innovation de produits et le développement technologique, afin de renforcer leur position sur le marché. Il étudie également les événements commerciaux notables, y compris les collaborations, les fusions et acquisitions, les coentreprises, les partenariats et les promotions de marque.

Les projections précises du marché du rapport sont basées sur les contextes de marché historiques, actuels et futurs. En outre, le rapport met en évidence la valeur prévue du marché mondial, les tendances à venir du marché, la génération de revenus bruts, le paysage des fabricants et des acheteurs, les produits et services disponibles, les percées technologiques et les industries d’utilisation finale. Le rapport offre en outre une couverture complète de la pandémie de COVID-19 sur cette industrie et ses principaux segments. Il met ainsi en lumière les profonds changements intervenus dans cette sphère d’activité suite à l’épidémie de coronavirus.

Principaux participants :

Les principaux participants comprennent Anthony’s Goods, Bramble Berry Inc., Enerhealth, King Arthur Flour Company, Inc., Nestlé Inc., Grace Foods Canada Inc., Thai Agri Foods, M&S Food Industries, Celebes Coconut Corporation et Fresh Fruit Ingredients Inc., entre autres.

Market-O-Nomics:

Les soins personnels et les cosmétiques affichent un TCAC de 5,7% pour la période prévue, avec une augmentation de diverses campagnes organisées par le gouvernement et une sensibilisation des consommateurs à leur image de marque et à leur maintien, le marché connaîtra la croissance du secteur des soins personnels du marché.

Les détaillants peuvent acheter des fournitures par l’intermédiaire d’une organisation de vente en gros ou négocier directement avec les grossistes ou les distributeurs, qui exploitent tous une plus grande part de leur entreprise hors ligne. La plate-forme en ligne gagne du terrain car de plus en plus de détaillants se tournent vers les fournisseurs en ligne pour de meilleures offres.

Une sensibilisation accrue des personnes soucieuses de leur santé à l’utilisation du lait de coco en raison de ses attributs nutritionnels élevés stimule la demande du marché. Par conséquent, un contributeur important à la consommation de sucre de coco est la composition minérale, qui a généré un revenu important sur le marché.

De nombreuses entreprises travaillent sur la R & D pour développer de nouvelles techniques de production afin d’améliorer et de faire progresser durablement le processus de production d’aliments pour animaux afin de répondre à la demande croissante de protéines.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent :

La demande croissante de cosmétiques en raison de sa nature hautement compétitive encourage les fabricants à introduire des cosmétiques nouveaux et innovants, ce qui, à son tour, contribue à la croissance accélérée de ce segment.

Une sensibilisation accrue des personnes soucieuses de leur santé à l’utilisation du lait de coco en raison de ses attributs nutritionnels élevés stimule la demande du marché. Par conséquent, un contributeur important à la consommation de sucre de coco est la composition minérale, qui a généré des revenus importants pour le marché.

Le lait de coco est assez sain en raison de ses attributs nutritionnels, qui comprennent la vitamine C, des minéraux tels que le potassium, le fer, le zinc et le phosphore, et des phytonutriments tels que les flavonoïdes, les antioxydants, les polyphénols et l’anthocyanidine.

En octobre 2019, Nutiva a lancé Organic MCT Creamer, une crème en poudre à base de plantes contenant les avantages des triglycérides à chaîne moyenne (MCT). Il est fabriqué avec de la poudre NUtiva Organic MCT, de la poudre de lait de coco et une touche de sucre de coco.

En août 2019, Cambridge Commodities Limited (CCL) a acquis Earth Circle dans l’intention d’étendre la présence de Cambridge sur le marché américain, en se concentrant sur les superaliments biologiques et les produits à base de noix de coco pour combiner et compléter les vastes ingrédients de Cambridge Commodities.

Segmentation du marché :

Perspectives des composantes nutritionnelles (chiffre d’affaires : milliards USD ; Volume: Kilo Tonnes; 2017-2027)

Vitamine C

Minéraux

Phytonutriments

Perspectives de formulaire (chiffre d’affaires: milliards USD; Volume: Kilo Tonnes; 2017-2027)

Poudre

Liquide

Perspectives verticales de l’utilisation finale (chiffre d’affaires : milliards USD ; Volume: Kilo Tonnes; 2017-2027)

Soins personnels et cosmétiques

Produits laitiers et surgelés

Boulangerie & Confiserie

Produits pharmaceutiques

Autrui

Perspectives régionales (chiffre d’affaires : milliards USD ; Volume: Kilo Tonnes; 2017-2027)

Amérique du Nord États-Unis Canada

Europe Allemagne Royaume-Uni France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Reste de l’APAC

MEA Arabie Saoudite EAU Reste de la MEA

Amérique Latine Brésil

Reste de LATAM

Objectif des études :

Fournir une analyse détaillée de la structure du marché ainsi que des prévisions des différents segments et sous-segments du marché mondial du lait de coco.

Fournir des informations sur les facteurs affectant la croissance du marché. Analyser le marché du lait de coco en fonction de divers facteurs: analyse des prix, analyse de la chaîne d’approvisionnement, analyse des cinq forces de Porte, etc.

Fournir des revenus historiques et prévisionnels des segments et sous-segments de marché en ce qui concerne quatre zones géographiques principales et leurs pays: Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique latine et reste du monde.

Fournir une analyse du marché au niveau du pays en ce qui concerne la taille actuelle du marché et les perspectives futures.

Merci d’avoir lu cet article. Vous pouvez également obtenir des sections par chapitre ou une couverture de rapport par région pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et le Moyen-Orient et l’Afrique.

