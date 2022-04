Rapport d’analyse des moteurs du marché du commerce électronique et des opportunités de croissance 2021-2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché du commerce électronique. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché sur le commerce électronique présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs de croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

En 2020, le marché du e-commerce était évalué à 4 448.39 milliards INR. Il devrait atteindre une valeur de 10 585.27 milliards INR d’ici 2026, avec une croissance à un TCAC d’environ 18.29 % au cours de la période 2021-2026. Des smartphones abordables, une pénétration accrue d’Internet et des canaux de paiement efficaces tels que les portefeuilles mobiles et une infrastructure logistique rationalisée propulsent la croissance du marché. Le gouvernement indien exploite les plates-formes de commerce électronique pour transformer et organiser les entreprises hors ligne traditionnelles.

Informations sur les segments de marché :

Sur la base des catégories de produits, le marché peut être segmenté en voyages en ligne, vente au détail, services financiers, mariage et petites annonces, et autres services.

En 2020, le segment de la vente au détail en ligne détenait la plus grande part de marché (~ 44,25 %), suivi des voyages en ligne (25,10 %). L’amélioration de la connectivité aérienne et ferroviaire entre les villes de niveau I et de niveau II a augmenté les réservations de voyages intérieurs, principalement via des plateformes en ligne. Cependant, à la suite de la pandémie, les pays du monde entier ont été contraints de fermer leurs frontières internationales. Les vols intérieurs et internationaux ont été annulés pour freiner la propagation du virus. Les agrégateurs de voyages en ligne n’ont signalé aucune activité au premier trimestre de l’exercice 2021. Après l’assouplissement des restrictions de voyage et l’accélération des activités économiques, ils se sont concentrés sur le tourisme de loisirs, comme les séjours et les travaux. Cela devrait compenser les pertes dans le secteur des voyages.

Le segment de la vente au détail en ligne (e-commerce) était évalué à 1 968,41 milliards INR en 2020 et devrait atteindre 5 222,77 milliards INR d’ici 2026. Il est tiré par la croissance des appareils compatibles Internet, la facilité d’achat, les options de paiement innovantes, les remises en argent, et remises, ainsi que les besoins en évolution rapide des clients.

Évaluation de l’impact de la COVID-19 :

La pandémie et le confinement qui a suivi ont gravement affecté le marché. Cependant, il devrait rebondir après une première perte, car il existe des opportunités de croissance à long terme dans tous ses segments d’activité. Depuis le 22 mars 2020, il a connu des perturbations et subi des pertes de plus de 27,67 milliards INR en une semaine (mars à avril 2020). L’offre et la demande ont été affectées en raison de l’arrêt des activités économiques. Les achats en ligne ont connu un revers en raison des restrictions de mouvement physique et de la fermeture des entreprises, impactant la chaîne d’approvisionnement. Environ 8% du commerce de détail moderne ne pouvait pas fonctionner car la vente de biens non essentiels était interdite. Par conséquent, il y a eu une baisse constante de la vente de biens de consommation à rotation rapide (FMCG).

Le segment de l’e-grocery s’est développé rapidement compte tenu de l’actualité. Le segment de l’hygiène personnelle et des soins a connu une croissance régulière au premier trimestre de l’exercice 2021. Il représente environ 4,5 % du volume brut total de marchandises (GMV) des plateformes de commerce électronique.

Informations concurrentielles :

Les entreprises de commerce électronique ont introduit diverses technologies telles que la reconnaissance vocale, la réalité virtuelle (VR), la réalité augmentée (AR), la technologie financière, l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (ML) pour attirer les clients et rivaliser avec d’autres acteurs. Des organisations telles qu’Amazon, Flipkart, Goibibo, Ola, Zomato et Ixigo ont utilisé des assistants vocaux pour aider les clients dans leurs requêtes, améliorant ainsi la satisfaction des clients. Ils utilisent également des plates-formes de paiement basées sur la fintech telles que PayPal, Apple Pay, Google Pay et Amazon Pay pour offrir des méthodes de paiement en ligne sécurisées et efficaces aux consommateurs.

Entreprises couvertes

Infibeam Avenues Ltd.

Info Edge (Inde) Ltd.

Thomas Cook (Inde) Ltd.

BigTree Entertainment Pvt. Ltd

Flipkart Internet Pvt. Ltd

Jasper Infotech Pvt. Ltd

MakeMyTrip (Inde) Pvt. Ltd.

One97 Communications Ltd.

People Interactive (India) Pvt.

Amazon India Ltd.

