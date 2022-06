Rapport d’analyse de la taille du marché des biostimulants humiques 2022 à 2030 par utilisateurs finaux et régions avec analyse d’impact COVID-19

Report Ocean a publié le dernier rapport de recherche sur le marché Biostimulants à base humique . Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’ étude de marché sur les biostimulants à base d’humiques présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

La taille du marché mondial des biostimulants à base humique était de 503 millions de dollars américains en 2021. Le marché mondial des biostimulants à base humique devrait atteindre 900 millions de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,6% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Un biostimulant est un additif naturel ou un micro-organisme largement utilisé pour améliorer l’efficacité nutritionnelle, la tolérance au stress abiotique et la qualité des cultures. Il est utilisé dans la production de diverses céréales et céréales, fruits et légumes, oléagineux et légumineuses, gazons et plantes ornementales, etc. De plus, les biostimulants peuvent être appliqués aux plantes par plusieurs méthodes telles que le traitement foliaire, le traitement du sol et le traitement des semences.

Facteurs influençant le marché

Le traitement des sols avec des biostimulants est devenu nécessaire pour traiter les sols dégradés et améliorer la qualité des sols pour l’agriculture. Ainsi, ces facteurs stimuleront principalement la croissance du marché mondial des biostimulants à base d’humiques au cours de la période d’étude. De plus, le traitement des semences est devenu essentiel pour réduire les risques de développement de maladies à partir de champignons transmis par les semences. Ainsi, cela profitera au marché mondial des biostimulants à base humique au cours de la période de prévision.

Le marché des biostimulants à base d’humiques sera également tiré par la pression énorme exercée sur la production de cultures de haute qualité. De plus, le fait que les biostimulants à base humique puissent résoudre divers problèmes associés à la production végétale stimulera la croissance du marché des biostimulants à base humique.

La prise de conscience croissante des avantages pour la santé des biostimulants à base humique, combinée à l’adoption croissante de pratiques agricoles durables, accélérera la croissance du marché des biostimulants à base humique. Au contraire, un manque d’authenticité des produits biostimulants peut limiter la croissance du marché au cours de la période d’étude.

Analyse régionale

L’Amérique du Nord devrait détenir la part de marché la plus élevée sur le marché des biostimulants à base d’humiques, en raison de la gamme croissante d’avancées technologiques et des pratiques agricoles croissantes. En outre, le marché des biostimulants à base d’humiques en Asie-Pacifique devrait enregistrer un taux de croissance substantiel en raison d’une augmentation des pratiques agricoles et de la demande de produits agricoles. De plus, le besoin croissant de se conformer aux normes internationales fera également progresser le marché des biostimulants à base d’humiques.

Analyse d’impact COVID-19

En raison de la pandémie, les pratiques agricoles et les innovations dans l’industrie ont considérablement augmenté. En conséquence, il a stimulé la croissance du marché des biostimulants à base d’humiques. En outre, le marché a connu plusieurs opportunités de croissance alors que la demande de produits alimentaires a augmenté après l’épidémie de COVID-19.

Concurrents sur le marché

• China Daily Co., Ltd.

• Agriculture Solutions Inc.

• Eastman Chemical Company

• Arysta Lifescience Corporation

• Agrinos AS

• BASF SE

• Isagro SpA

• Valagro SpA

• Bayer Ag

• Italpollina SpA

• Biolchim SpA

• Koppert Biological Systems

• Acadian Seaplants Ltd.

• FMC Corporation

• Autres joueurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des biostimulants humiques se concentre sur la culture, la formulation, l’application, le type et la région.

Selon l’application sur les cultures :

• Agriculture (pleins champs)

• Céréales

• Oléagineux

• Fruits et légumes

• Cultures à fibres

• Autres types de cultures

• Autres applications

Selon la formulation :

• Liquide

• Poudres solubles dans

l’eau • Granulés solubles dans l’eau

• Autres formulations

Selon le mode d’application :

• Traitement foliaire

• Traitement des semences

• Traitement du sol

Selon le type :

• Acide

humique • Acide fulvique • Humate

de potassium

Sur la base de la région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

