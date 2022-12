Rapport d’analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des friteuses commerciales par type de traitement, par indication, par utilisateur final, par région et prévisions de segment

Une étude de recherche qualitative réalisée par la base de données de recherche de Data Bridge Market de 350 pages, intitulée « Marché mondial des friteuses commerciales » avec plus de 100 tableaux de données de marché, camemberts, graphiques et chiffres répartis sur des pages et une analyse détaillée facile à comprendre. Pour assurer le succès de l’entreprise, l’adoption d’un tel rapport d’étude de marché sur les friteuses commerciales mondiales est l’une des clés essentielles. Étude de marché découvre les conditions générales du marché tout en travaillant sur ce rapport. Il détermine également le marché probable pour le lancement d’un nouveau produit, évalue la part de marché de l’entreprise cliente et le volume de ventes possible. De plus, il reconnaît les types de consommateurs, leur réponse et leurs points de vue. sur les produits et leurs réflexions sur l’amélioration d’un produit.Le rapport convaincant sur les friteuses commerciales estime également la méthode la plus appropriée pour la distribution de certains produits.

Analyse et aperçu du marché: marché mondial des friteuses commerciales

Le marché des friteuses commerciales devrait croître à un taux annuel composé de 4,30% au cours de la période de prévision 2021 à 2028. L’inclinaison rapide des consommateurs vers la restauration rapide est le facteur du marché des friteuses commerciales dans les prévisions. période de 2021 à 2028.

Une friteuse commerciale est un type d’appareil de cuisson utilisé pour faire frire des aliments et est principalement utilisé dans les cuisines commerciales et les restaurants . Ces friteuses sont spécialement utilisées pour cuisiner des fast-foods et rendre les aliments plus croustillants.

Le principal facteur de croissance vers le marché des friteuses commerciales est la croissance significative du revenu disponible et l’augmentation du niveau de vie associées à l’augmentation du tourisme national et international, entraînant une demande accrue de restauration rapide à emporter. Le principal facteur qui stimule la demande de friteuses commerciales est la préférence croissante pour la restauration rapide dans de nouveaux territoires. En outre, la sensibilisation croissante à la santé parmi la population, l’augmentation rapide de la population de consommateurs de viande à travers le monde, l’urbanisation rapide à travers le monde, ainsi que l’évolution du mode de vie augmentent également la demande globale pour le marché des friteuses commerciales au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. L’influence des blogueurs culinaires et des chefs professionnels, qui publient fréquemment des vidéos sur la cuisine à la maison comprenant des friteuses et d’autres appareils, accélère également la croissance du marché des friteuses commerciales au cours de la période de prévision susmentionnée. En outre, la pénétration croissante des friteuses sur le marché est le principal moteur de l’augmentation de la demande pour le marché mondial des friteuses commerciales.

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs opérant sur le marché des friteuses commerciales sont: The Middleby Corporation, Taj Food Solutions, Henny Penny, Breville USA, Inc., Maxi-Matic, National Presto Industries, Inc., De’Longhi Appliances Srl, Mishtifnb, Hamilton Beach Brands Holding Company, Electrolux Professional, Naru Equipment, Aarul Industries India Private Limited, Bharti Refrigeration Works, Jas Enterprises, Avantco Equipment, Sabari Kitchen Services Private Limited, Bresco India, Madhav Kitchen Equipments, Jyoti Equipments Pvt. Ltd., et Pitco .

segments

Le marché des friteuses commerciales est segmenté en fonction du type de produit, du canal de distribution et des utilisateurs finaux. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de produit, le marché des friteuses commerciales a été segmenté en friteuse commerciale à gaz et friteuse commerciale électrique .

Sur la base du canal de distribution, le marché des friteuses commerciales a été segmenté en ventes directes, distributeurs, commerce électronique et autres.

Les utilisateurs finaux des friteuses commerciales ont été segmentés en restaurants à service rapide (QSR), restaurants à service complet/restauration principale, points de vente au détail et autres.

Analyse au niveau du pays : – Marché des friteuses commerciales

Le marché des friteuses commerciales est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, type de produit, canal de distribution et utilisateurs finaux, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des friteuses commerciales sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste du Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

North America leads the commercial deep-fat fryers market due to the growing consumer preference for healthy food products and natural sweeteners in this particular region. Middle East and Africa (MEA) region are expected to expand at a significant growth rate over the forecast period of 2021 to 2028 owing to the untapped growth potential in the region.

The country section of the commercial deep-fat fryers market report also provides individual market impacting factors and changes in regulation in the market domestically that impacts the current and future trends of the market. Data points such as consumption volumes, production sites and volumes, import export analysis, price trend analysis, cost of raw materials, down-stream and upstream value chain analysis are some of the major pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, presence and availability of global brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of domestic tariffs and trade routes are considered while providing forecast analysis of the country data.

Key Benefits of the report:

This study presents the analytical depiction of the global Commercial Deep-Fat Fryers industry along with the current trends and future estimations to determine the imminent investment pockets.

The report presents information related to key drivers, restraints, and opportunities along with detailed analysis of the global Commercial Deep-Fat Fryers market share.

The current market is quantitatively analyzed to highlight the global Commercial Deep-Fat Fryers market growth scenario.

Porter’s five forces analysis illustrates the potency of buyers & suppliers in the market.

The report provides a detailed global Commercial Deep-Fat Fryers market analysis based on competitive intensity and how the competition will take shape in the coming years.

Table of Content: Global Commercial Deep-Fat Fryers Market Research Report

Chapter 1: Global Commercial Deep-Fat Fryers Industry Overview

Chapter 2: Global Economic Impact on Commercial Deep-Fat Fryers Market

Chapter 3: Global Market Size Competition by Industry Producers

Chapter 4: Global Productions, Revenue (Value), according to Regions

Chapter 5: Global Supplies (Production), Consumption, Export, Import, geographically

Chapter 6: Global Productions, Revenue (Value), Price Trend, Product Type

Chapter 7: Global Market Analysis, on the basis of Application

Chapter 8: Market Industry Value Chain

Chapter 9: Market Chain, Sourcing Strategy, and Downstream Buyers

Chapter 10: Strategies and key policies by Distributors/Suppliers/Traders

Chapter 11: Key Economic Indicators, by Market Vendors

Chapter 12: Market Effect Factors Analysis

Chapter 13: Global Commercial Deep-Fat Fryers Market Forecast Period

Chapter 14: Future of the Market

Chapter 15: Appendix

