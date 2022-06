Rapport d’analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des cathéters d’électrophysiologie en Amérique du Nord par type de chargeur, par connecteur, par application et prévisions de segment jusqu’en 2028

Le marché des cathéters d’électrophysiologie en Amérique du Nord devrait passer de 1 601,86 millions de dollars US en 2021 à 2 837,99 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 8,5 % de 2021 à 2028.

L’imagerie par résonance magnétique (IRM) peropératoire améliore la visualisation des tissus mous pendant la manipulation du cathéter, réduit les complications et visualise facilement le changement physiologique. S’il est fourni avec des images RM de haute qualité, il facilite la navigation cardiaque et le cathétérisme robotisé, améliorant ainsi la sécurité et l’efficacité du cathétérisme EP. Actuellement, il n’existe aucun système robotique commercialisé compatible MR disponible sur le marché. Cependant, l’adoption d’un système robotique aussi avancé à l’avenir peut aider les électrophysiologistes à mieux performer lors des procédures d’ablation cardiaque, améliorant ainsi la sécurité de la navigation par cathéter pendant la procédure EP, ce qui devrait en outre stimuler le marché en Amérique du Nord.

Principaux acteurs du marché des cathéters d’électrophysiologie en Amérique du Nord:

Abbott, APT Medical Inc., Biosense Webster (Johnson and Johnson Services, Inc.), Biotronik, Inc., Boston Scientific Corporation, Medtronic, MicroPort Scientific Corporation, Stryker Corporation, Transonic Systems Inc.

Marché des cathéters d’électrophysiologie en Amérique du Nord – Analyse régionale jusqu’en 2028 est une étude exclusive et approfondie qui fournit une vue complète du marché, y compris la tendance actuelle et l’amplitude future du marché en ce qui concerne les produits / services. Le rapport fournit un aperçu du marché des cathéters d’électrophysiologie en Amérique du Nord avec une segmentation détaillée par type, application et région grâce à une analyse de traction approfondie de l’industrie globale de la réalité virtuelle. Ce rapport fournit des recherches qualifiées sur le marché pour évaluer les principaux acteurs en calibrant tous les produits/services pertinents pour comprendre le positionnement des principaux acteurs sur le marché des cathéters électrophysiologiques en Amérique du Nord.

Le rapport est une combinaison d’analyses qualitatives et quantitatives du marché des cathéters d’électrophysiologie en Amérique du Nord. Le rapport se concentre également sur l’analyse PEST exhaustive et la dynamique étendue du marché au cours de la période de prévision.

