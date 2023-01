Rapport d’analyse de la taille, de la part, de la croissance et des tendances du marché des dossiers médicaux électroniques ambulatoires (DME), le paysage concurrentiel et le marché devraient croître à un TCAC de 6,90% jusqu’en 2029

Le rapport sur le marché du dossier médical électronique ambulatoire (DME) fournit de nombreuses fonctionnalités pour l’industrie du dossier médical électronique ambulatoire (DME), y compris les conditions générales du marché, les tendances, les tendances, les acteurs clés, les opportunités et l’analyse géographique. Ce rapport met en évidence les dynamiques changeantes, les moteurs de croissance, les contraintes et les contraintes.

Selon l’analyse de Data Bridge Market Research, le marché des dossiers médicaux électroniques mobiles (EMR) devrait être évalué à 4 011,33 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC de 6,90 % au cours de la période de prévision. La demande croissante de solutions de dossiers médicaux électroniques basées sur le cloud, associée aux progrès de l’infrastructure des soins de santé, aura un impact sur la demande du marché pour des formulaires complets dynamiques.

Les dossiers médicaux électroniques sont des versions numériques des dossiers médicaux papier traditionnels des patients. Ils comprennent généralement l’ensemble des antécédents médicaux et thérapeutiques du patient acquis dans le cadre de sa pratique médicale.

La prévalence des maladies chroniques augmente à l’échelle mondiale en raison du vieillissement rapide des populations et de l’allongement de la durée de vie des personnes atteintes de maladies chroniques. À mesure que le nombre de patients atteints d’une maladie particulière augmente, la prévalence de plusieurs maladies, ou la présence de plusieurs maladies chez la même personne, augmente. Un mode de vie sédentaire augmente les taux d’obésité et la prévalence de diverses maladies. Par conséquent, la prévalence croissante des maladies chroniques devrait stimuler l’expansion du marché des services de soins de santé ambulatoires.

Les participants au marché ont couvert :

Cerner Corporation (États-Unis), Epic Systems Corporation (États-Unis), Allscripts Healthcare, LLC, (États-Unis), Medical Information Technology, Inc. (États-Unis), CPSI (États-Unis), General Electric Company (États-Unis), athenahealth, (États-Unis), MEDHOST (États-Unis), eClinicalWorks (États-Unis), NXGN Management, LLC. (États-Unis), Intersystems Corporation (États-Unis), CareCloud, Inc. (États-Unis), Cantata Health Solutions (États-Unis), Advanced Data Systems (États-Unis) et CureMD Healthcare (États-Unis)

Informations clés relatives aux dossiers médicaux électroniques actifs (DME) inclus dans le rapport :

Analyse SWOT graphique et illustrative exclusive de certaines des principales entreprises de ce marché

Analyse de la chaîne de valeur des principaux acteurs du marché

Les tendances actuelles ont un impact sur la dynamique de ce marché dans diverses régions

Fusions, acquisitions, collaborations et partenariats récents

Croissance des revenus de l’industrie au cours de la période de prévision

Recherche en stratégie marketing et tendances de croissance

Analyse des moteurs de croissance

Segments Groove émergents et marchés régionaux

Une évaluation empirique de la courbe du marché

Gamme ancienne, actuelle et probable du marché en termes de valeur et de volume des prospects

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial des dossiers médicaux électroniques ambulatoires (EMR):

Chapitre 1: Introduction, informations de base et aperçu des produits du marché mondial des dossiers médicaux électroniques dynamiques (EMR)

Chapitre 2: Objectifs de recherche et portée de l’étude du marché des dossiers médicaux électroniques ambulatoires (DME)

Chapitre 3: Dynamique du marché des dossiers médicaux électroniques ambulatoires (DME) – Facteurs de croissance des moteurs, forces perturbatrices, tendances, défis et opportunités

Chapitre 4: Analyse des facteurs de marché, chaîne de valeur du marché des dossiers médicaux électroniques dynamiques (DME), modèle PESTEL & PORTER, entropie du marché, analyse des brevets / marques

Chapitre 5 : Analyse des joueurs ; paysage concurrentiel, analyse du groupe de pairs, analyse du groupe stratégique, carte permanente, matrice BCG et analyse de la société du marché des dossiers médicaux électroniques dynamiques (DME)

Chapitre 6 : Taille des revenus du marché par type, application/vertical ou utilisateur final, autres segments

Chapitre 7 : Évaluation du marché par pays Segmentation plus poussée par pays

Chapitre 8 : Méthodologie de la recherche

Chapitre 9 : Sources de données

chauffeur

Utilisation croissante de l’information et de la technologie de la santé

Comme de plus en plus de personnes utilisent l’information et la technologie de la santé, le marché va s’étendre. Le gouvernement a également pris plusieurs initiatives pour maintenir et développer les plateformes d’information des patients, ce qui aidera le marché à accélérer sa croissance.

Accent accru sur l’échange d’informations médicales

Les préoccupations croissantes concernant la sécurité de l’échange d’informations médicales augmenteront la demande de dossiers médicaux électroniques dynamiques (EMR). D’autre part, il est rentable et convivial et devrait stimuler le marché des DME des dossiers médicaux électroniques ambulatoires de 2022 à 2029.

Investissements gouvernementaux dans l’interopérabilité des soins de santé

L’augmentation du financement du gouvernement fédéral pour favoriser l’adoption de ces solutions a eu un impact supplémentaire sur le marché. En outre, la flambée des dépenses de santé, les progrès des infrastructures de santé et la forte demande pour une prestation de soins élargie ont un impact positif sur le marché des dossiers médicaux électroniques ambulatoires (DME). L’énorme potentiel de marché dans les régions en développement devrait offrir des opportunités de croissance de marché supplémentaires au cours de la période de prévision.

Limites/Défis

Les coûts d’installation et d’infrastructure élevés, ainsi que les complications associées à des règles et réglementations strictes sont quelques-uns des facteurs qui freinent la demande de marché des dossiers médicaux électroniques mobiles (DME)

