Rapport d’analyse de la part de marché, de la taille et des tendances des convoyeurs à palettes, prévisions de la région et du segment, 2021-2028

Les principaux facteurs moteurs du marché des tests de métaux lourds sont l’implication active du gouvernement et des organismes de réglementation pour surveiller les niveaux de métaux lourds dans les aliments et l’eau et l’augmentation de la population gériatrique et la croissance résultante du besoin de dépistage de la santé cellulaire.

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, Le marché mondial des tests de métaux lourds était évalué à 2 976,0 millions USD en 2020 et devrait croître à un TCAC de 6,9 ​​% à partir de 2020 pour atteindre 5 109,0 millions d’ici 2028. Les tests de métaux lourds sont un groupe de tests nécessaires pour quantifier le niveau de métaux lourds potentiellement nocifs tels que le plomb, le mercure, le cadmium, le chrome et l’arsenic est présent dans les aliments. L’analyse des métaux lourds est une étape essentielle de la salubrité et de la sécurité des aliments. La présence de métaux lourds peut entraîner un empoisonnement aux métaux, ce qui peut entraîner de graves problèmes de santé. Comme nous le savons, les principales sources d’apport de métaux lourds sont les fruits, les légumes, les noix, les céréales, le poisson et les fruits de mer. Dans le cas du plomb, l’eau potable est un acteur clé de l’accumulation de métaux lourds dans notre corps. Étant donné que les impacts toxicologiques des métaux lourds sur les nourrissons et les personnes âgées sont considérés comme défavorables, la demande de tests de métaux lourds augmente considérablement sur la période estimée. Les organismes de réglementation du monde entier ont fixé des seuils pour les métaux lourds dans différents groupes d’aliments tels que les fruits de mer, les légumes, les fruits, les céréales, la viande, le poisson, les graisses et les huiles, le lait, les aliments pour bébés et les préparations pour nourrissons. Les analyses de métaux lourds sont donc devenues une étape essentielle pour la sécurité alimentaire.

Le marché est influencé par divers facteurs tels que l’incidence croissante de la contamination par les métaux lourds dans la viande et les produits associés en raison d’aliments pour animaux contaminés, une implication active du gouvernement et des organismes de réglementation qui surveillent les niveaux de métaux lourds dans les aliments et les boissons, et la mondialisation drastique du commerce alimentaire. . La nécessité de tester les métaux lourds dans des applications telles que l’alimentation animale et le lancement de technologies rapides et rentables uniques pour des résultats de test plus rapides et fiables offrent de nouvelles opportunités de croissance aux acteurs du marché.

Le rapport met l’accent sur les informations concernant les principaux acteurs avec un accent particulier sur leur profil d’entreprise, l’aperçu de l’activité, les avancées récentes, le catalogue de produits et l’activité stratégique des plans. Il fournit un aperçu complet des alliances stratégiques sur le marché conclues par les principaux acteurs tels que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords, les lancements de produits, les promotions de marques et les accords d’entreprise, entre autres.

Les principales entreprises opérant sur le marché et présentées dans le rapport sont :

SGS, Intertek, Eurofins, TUV SUD, ALS Limited, Mérieux Nutrisciences, LGC Group, Asurequality, Microbac Laboratories, EMSL Analytical, IFP Institut Für Produktqualität et Omic USA

Le marché des convoyeurs à palettes prend en compte les principaux emplacements géographiques tels que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique pour offrir des informations clés sur la croissance du marché , taille du marché, part de marché, croissance des revenus, tendances actuelles et émergentes, rapport offre/demande, importation/exportation, demande et comportement des consommateurs et présence d’acteurs clés dans chaque région. Le rapport propose une analyse approfondie par pays pour mieux comprendre le marché et ses perspectives de croissance.

Segments couverts dans le rapport

Type de métaux lourds (revenus, millions USD ; 2020-2028)

Arsenic

Cadmium

Plomb

Mercure

Autres

technologies (Revenus, millions USD ; 2020-2028)

ICP-MS & OES

Spectroscopie d’absorption atomique (AAS)

Autres

échantillons (Revenus, Millions USD ; 2020-2028)

Aliments Viande, volaille et fruits de mer Produits laitiers Aliments transformés Fruits et légumes Céréales et graines Noix, graines et épices Autres

Eau Eau potable Eaux usées Eaux industrielles

Sang et autres échantillons Les

principales régions analysées dans le rapport sont les suivantes :

Nord Amérique États-Unis Canada Mexique

Europe Allemagne Uni Italie France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste de LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Reste de MEA



En outre, il s’agit d’informations sur chaque segment de le marché des convoyeurs à palettes en fonction des types et de l’application. Le rapport offre également des informations sur les segments clés qui devraient enregistrer une croissance significative des revenus au cours de la période de prévision et sur les principales tendances influençant leur croissance. Il offre également des valeurs de TCAC et de part de marché pour chaque segment afin de fournir une compréhension claire de la demande et des tendances sur le marché mondial.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

par type de métal lourd, l’arsenic détenait une part exceptionnelle de 36,1 % en 2020. L’incidence accrue des cancers chez les personnes exposées à l’arsenic est l’un des facteurs prévisibles pour stimuler le marché de la demande pour la période de prévision.

Les sols agricoles contiennent généralement de faibles niveaux de fond de métaux lourds. La contamination provenant d’activités industrielles ou de sous-produits peut augmenter les niveaux naturels de métaux lourds dans le sol, créant un risque pour la santé des personnes, du bétail et des plantes.

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour tout détail spécifique sur la personnalisation de ce rapport, veuillez nous contacter. Nous veillerons à ce que le rapport que vous obtenez soit bien adapté à vos besoins.

