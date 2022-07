Rapport d’analyse de la demande du marché des boissons CBD avec analyse SWOT des principaux acteurs de l’industrie

Le marché des boissons CBD a connu une croissance significative en raison de la demande croissante des industries des soins personnels et des boissons. De plus, l’adoption croissante de produits naturels par rapport aux produits pharmaceutiques. offre une énorme opportunité de marché pour les principaux acteurs opérant sur le marché des boissons au CBD. Cependant, la réglementation et la conformité à l’utilisation du CBD dans l’industrie alimentaire et des boissons devraient entraver la croissance globale du marché des boissons au CBD au cours de la période de prévision.

L’« Analyse du marché mondial des boissons au CBD jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie des aliments et des boissons, avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des boissons au CBD avec une segmentation détaillée du marché par type d’emballage, canal de distribution et géographie. Le marché mondial des boissons au CBD devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des boissons au CBD et présente les principales tendances et opportunités du marché.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Le marché mondial des boissons au CBD est segmenté en fonction du type d’emballage et du canal de distribution. Sur la base du type d’emballage, le marché mondial des boissons au CBD est divisé en bouteilles, canettes et autres. Sur la base du canal de distribution, le marché mondial des boissons CBD est divisé en hypermarché et supermarché, dépanneur, vente au détail en ligne et autres.

ACTEURS DU MARCHÉ

Les rapports couvrent les développements clés du marché des boissons au CBD en tant que stratégies de croissance organique et inorganique. Diverses entreprises se concentrent sur des stratégies de croissance organique telles que les lancements de pureté, les approbations de pureté et autres telles que les brevets et les événements. Les activités de stratégies de croissance inorganiques observées sur le marché étaient les acquisitions, les partenariats et les collaborations. Ces activités ont ouvert la voie à l’expansion de l’activité et de la clientèle des acteurs du marché. Les acteurs du marché du marché des boissons au CBD devraient bénéficier d’opportunités de croissance lucratives à l’avenir avec la demande croissante de boissons au CBD sur le marché mondial. Vous trouverez ci-dessous la liste des quelques entreprises actives sur le marché des boissons au CBD.

Le rapport comprend également les profils des principales entreprises ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché sur le marché des boissons au CBD. En outre, le rapport se concentre sur les principaux acteurs de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, les composants et les services offerts, les informations financières des 3 dernières années, le développement clé au cours des cinq dernières années.

Alkaline88, LLC

Aurora Cannabis

BevCanna

Cannara Biotech Inc.

Canopy Growth Corporation

Honeydrop Beverages

Molson Coors

New Age Beverages Corporation

Phivida

Tilray

L’équipe de recherche et d’analyse dédiée d’Insight Partner est composée de professionnels expérimentés dotés d’une expertise statistique avancée et offre diverses options de personnalisation dans l’étude existante.

