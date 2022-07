Rapport d’analyse de la croissance du marché des polymères super absorbants, perspectives, perspectives, analyse de l’industrie, partage, tendances, applications, types et prévisions 2027

Le marché mondial des polymères super absorbants représentera 16,53 milliards de dollars d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research.

La croissance de ce marché peut être attribuée à la demande croissante des fabricants de couches pour bébés et aux initiatives gouvernementales croissantes visant à accroître les applications de SAP dans les produits agricoles pour une gestion efficace de l’eau d’irrigation.

La croissance de la population gériatrique, associée à l’augmentation du taux de natalité, devrait stimuler la demande de couches pour adultes et bébés, ce qui augmentera l’utilisation des polymères super absorbants. Le nombre croissant de cas d’incontinence urinaire parmi la population gériatrique devrait stimuler la demande de produits du marché. L’accent croissant des fabricants sur l’innovation de nouveaux produits avec des coûts-avantages et davantage de capacités de rétention d’eau devrait stimuler la croissance du marché dans les années à venir. L’augmentation des investissements dans la R & D pour développer des SAP biosourcés stimulera les opportunités de croissance à l’avenir.

Principaux faits saillants du rapport

En avril 2017, un nouveau SAP haute performance « FAVOR max » a été lancé par Evonik Industries AG afin de rendre les produits de continence urinaire et les couches pour bébés et adultes encore plus fiables et absorbantes. Le nouveau produit a été lancé pour élargir son portefeuille de produits auprès des clients et pour rester compétitif sur le marché professionnel.

Le polyacrylate de sodium détenait la plus grande part de marché de 44,6 % en 2019, car il est largement utilisé dans la production de couches jetables pour adultes et bébés, de produits d’hygiène féminine et de produits d’incontinence urinaire pour adultes.

L’hygiène personnelle devrait croître avec le TCAC le plus rapide de 7,7 % au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de couches jetables pour bébés en raison de la hausse du taux de natalité. La sensibilisation croissante à l’hygiène a entraîné une demande croissante de produits d’hygiène féminine.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des polymères super absorbants en fonction du type, de l’application et de la région :

Type Outlook (revenu, milliards USD ; 2017-2027)

Copolymère de polyacrylamide/polyacrylate Polyacrylate

de sodium

Polysaccharides

Ethylène Copolymère d’anhydride maléique

Autres

Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Agriculture

Hygiène personnelle (serviettes hygiéniques, produits d’incontinence urinaire pour adultes, couches pour bébés)

industriel

(pansements)

Autres

Perspectives concurrentielles :

Le marché mondial des polymères super absorbants est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans ce secteur. Ces entreprises sont connues pour investir massivement dans des projets de recherche et développement. De plus, ils contrôlent une part considérable de la part de marché globale, limitant ainsi l’entrée de nouveaux acteurs dans le secteur. Le rapport sur le marché mondial des polymères super absorbants étudie les tactiques prudentes entreprises par les principaux acteurs du marché, telles que les partenariats et les collaborations, les fusions et acquisitions, les lancements de nouveaux produits et les coentreprises.

Principaux acteurs impliqués sur le marché, tels que Evonik Industries AG, BASF SE, LG Chemicals Ltd., Nippon Shokubai Co., Ltd., Sumitomo Seika Chemicals Company, Ltd, Formosa plastics Group, SDP Global Co., Ltd., Satellite Science et Technology Co., Ltd, Yixing Danson Technology et Kao Corporation, entre autres.

Le rapport analyse le marché en fonction de différentes catégories telles que les types de produits, les applications des utilisateurs finaux et les principales régions géographiques. Il offre des informations clés sur les facteurs qui devraient influencer la croissance des segments et sous-segments.

Les principales régions comprennent l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le rapport étudie le marché dans ces régions sur la base de la demande et des tendances, du comportement et des préférences des consommateurs, des initiatives gouvernementales et du cadre réglementaire, de la croissance économique, des développements technologiques, de l’offre et de la demande, des modèles de production et de consommation, des importations / exportations et de la présence de acteurs de chaque région.

Régions clés analysées dans le rapport :

Amérique du Nord

Canada

Unis

Mexique

Europe

Allemagne

Italie

Uni

France

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Australie

Reste de l’APAC

Amérique latine

Brésil

Argentine

Chili

Pérou

Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Afrique du Sud

Émirats arabes unis

Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter si vous avez des questions concernant le rapport ou sa personnalisation. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit le mieux adapté à vos besoins.

