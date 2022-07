Rapport d’analyse de la croissance du marché des peptides de collagène, perspectives, perspectives, analyse de l’industrie, partage, tendances, applications, types et prévisions 2028

La taille du marché mondial des peptides de collagène devrait atteindre 913,1 millions USD en 2028 et enregistrer un TCAC de 5,1 % sur la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance régulière prévue des revenus peut être attribuée à l’évolution de la préférence des consommateurs vers un mode de vie sain et à l’application croissante des peptides de collagène dans les produits nutritionnels, pharmaceutiques et cosmétiques.

Les propriétés psychologiques et nutritionnelles des peptides de collagène offrent plusieurs avantages pour la santé, tels que la réduction des douleurs musculaires après un exercice intense, l’amélioration de la santé des articulations, l’aide à la croissance musculaire, la fourniture d’énergie pendant les entraînements et le renforcement de la peau en aidant le corps à produire plus de collagène et d’acide hyaluronique, et prévenir la perte osseuse. En raison d’un large éventail d’applications et de divers avantages pour la santé, les peptides de collagène ont trouvé une application croissante dans les aliments et les boissons en tant qu’ingrédient de base et cette tendance devrait continuer à stimuler la croissance du marché des peptides de collagène.

Le rapport prévoit que le marché devrait croître à un rythme significatif en raison des avancées rapides et des développements technologiques dans le secteur. Le rapport propose des recommandations stratégiques aux entreprises et aux investisseurs pour capitaliser sur les opportunités de croissance lucratives. Le rapport fournit en outre une analyse complète du paysage concurrentiel et fournit une couverture complète en ce qui concerne les profils d’entreprise, le portefeuille de produits, la génération de revenus, la situation financière et la position sur le marché. Il couvre également les fusions et acquisitions, les coentreprises, les lancements de produits, les promotions de marques, les collaborations, les accords et les partenariats, entre autres. Il offre également des informations sur les processus de fabrication, les estimations de revenus, les progrès de la R&D et la pénétration industrielle.

Les principaux concurrents du marché répertoriés dans le rapport sont les suivants :

Gelita AG, Tessenderlo Group, Holista Colltech, Darling Ingredients, Nitta Gelatin, Amicogen Inc., Ewald-Gelatine, Nippi Inc., Weishardt et Vital Proteins.

Emergen Research a segmenté le marché des peptides de collagène en fonction de la source, de la forme, de l'application et de la région:

la

de

région

:volaille

(revenus, millions USD ; 2018-2028)

secs

de liquides

(revenus, millions USD ; 2018-2028)

Produits nutritionnels

Aliments et boissons

pharmaceutiques

Cosmétiques et produits de soins personnels

Segmentation du marché des peptides de collagène par régions :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique ( Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Objectifs du rapport :

Étude de la taille du marché mondial des peptides de collagène par régions, types et applications clés en référence aux données historiques (2017-2020) et aux prévisions (2018-2028)

Analyse de la structure industrielle du marché des peptides de collagène par identification de divers sous-segments

Vaste analyse des principaux acteurs du marché ainsi que leur analyse SWOT

Benchmark du paysage concurrentiel

Analyse du marché des peptides de collagène basée sur les tendances de croissance, les perspectives futuristes et la contribution à la croissance totale du marché

Analyse des moteurs, contraintes, opportunités, défis et r isques sur le marché mondial des peptides de collagène

Analyse complète des développements concurrentiels tels que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et autres alliances stratégiques

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

