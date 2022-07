Rapport d’analyse de la croissance du marché des générateurs d’ozone, perspectives, perspectives, analyse de l’industrie, partage, tendances, applications, types et prévisions 2027

Le marché mondial des générateurs d’ozone devrait atteindre une valeur de 1 501,8 millions de dollars d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Les générateurs d’ozone offrent un processus sûr et efficace pour traiter les impuretés dans l’air. Ils sont commercialisés comme désodorisants. Ces machines aident au traitement des déchets liquides, tels que les cyanures et les phénols. Ils nettoient et désodorisent également les gaz des eaux usées.

Les principaux moteurs du marché des générateurs d’ozone comprennent les réglementations environnementales strictes mises en œuvre par les gouvernements nationaux et locaux et l’augmentation de la demande de générateurs d’ozone de diverses industries d’utilisation finale. Cependant, les coûts d’installation et de fonctionnement élevés des générateurs d’ozone et le manque de sensibilisation au produit sont susceptibles d’entraver le marché au cours de la période de prévision.

L’augmentation de la population a pollué l’air dans une large mesure. Le niveau élevé d’émissions de gaz à effet de serre (GES) et d’autres substances appauvrissant la couche d’ozone détruit la couche d’ozone. L’augmentation des problèmes de santé causés par la pollution de l’air propulse la demande de générateurs d’ozone. L’évolution constante des exigences des consommateurs a entraîné d’importants investissements dans la recherche et le développement, ce qui pose un défi à l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché des générateurs d’ozone.

Le dernier rapport d’information sur le marché, intitulé « Marché mondial des générateurs d’ozone », est destiné à fournir au public cible les informations nécessaires sur l’industrie mondiale des générateurs d’ozone. Le rapport comprend une analyse détaillée des éléments vitaux du marché Générateur d’ozone, y compris les principaux moteurs, les contraintes, les opportunités, les limites, les menaces et les facteurs micro et macroéconomiques. Le rapport examine attentivement le scénario de marché actuel et les perspectives de croissance fondamentales. Le rapport comprend une base de données organisée de la dynamique du marché des générateurs d’ozone qui aide les analystes du marché à estimer le taux de croissance du marché mondial sur la période projetée.

Points saillants du rapport

En juillet 2020, Airthereal a lancé un nouveau mini générateur d’ozone portable pour les petits espaces afin d’aider les entreprises et les propriétaires à désinfecter et à nettoyer l’air intérieur. Le générateur d’ozone portable PA50-GO est une machine sans fil alimentée par batterie qui est optimale pour les voitures et la mobilité pendant la pandémie. Il y a une augmentation de la demande d’air purifié en conduisant ou en prenant les transports en commun après COVID-19.

Le segment des décharges corona détenait la plus grande part de marché en 2019. Cette technologie est disponible à des prix raisonnables. Les générateurs d’ozone à décharge corona produisent de l’ozone de qualité médicale, qui alimente le segment.

Les générateurs d’ozone sont utilisés dans les laboratoires et les équipements médicaux pour désinfecter les équipements médicaux et traiter les problèmes de santé. Ils peuvent également aider à la prévention des blessures. De plus, les personnes ayant des problèmes respiratoires peuvent bénéficier de la thérapie à l’ozone, car elle réduit le stress sur les poumons en augmentant le niveau d’oxygène dans le sang.

Le rapport est une étude d’investigation des développements technologiques et des avancées des produits, ainsi qu’une analyse régionale pour chaque produit et application proposés sur le marché. L’objectif fondamental du rapport est de donner un aperçu du fonctionnement de l’industrie Générateur d’ozone. Il fournit une vision précise et stratégique du marché avec une évaluation approfondie des segments et sous-segments du marché. Il offre une vue panoramique de l’industrie pour offrir une compréhension plus approfondie de l’industrie mondiale.

le marché mondial des générateurs d’ozone en fonction de la technologie, de l’application, de l’industrie d’utilisation finale et de la

Emergen

Research

segmenté

a

région

: –2027)

Traitement de l’air Traitement des

eaux usées

Équipement de laboratoire et médical

Autres

Perspectives de l’industrie d’utilisation finale (chiffre d’affaires, millions USD; 2017–2027)

Industriel

Commercial

Municipal

Résidentiel

Le rapport étudie en outre les principales entreprises opérant dans l’industrie et leurs profils d’entreprise, leur portefeuille de produits, leurs stratégies d’expansion et leurs alliances stratégiques telles que les fusions et acquisitions, collaborations et coentreprises, entre autres. Il offre également un aperçu de leur portée sur le marché et de leur position mondiale, ainsi que des faits saillants sur leurs réalisations et leur situation financière.

Les principales entreprises opérant sur le marché des générateurs d’ozone sont :

Toshiba, Suez, Mitsubishi, Ozone Tech Systems, Daikin, Lenntech, Primozone, Faraday Ozone, Ozone Solutions et DEL Ozone.

Le rapport propose également une analyse au niveau régional et une estimation du marché pour les régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

Perspectives régionales du marché des générateurs d’ozone :

Amérique du Nord

Unis

Canada

Mexique

Europe

Allemagne

Uni

Italie

France

BENELUX

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Reste de l’APAC

Amérique latine

Brésil

Reste de LATAM

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

MEA

