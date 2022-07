Rapport d’analyse de la croissance du marché de la réparation et de la régénération nerveuses, perspectives, perspectives, analyse de l’industrie, partage, tendances, applications, types et prévisions 2027

Le marché mondial de la réparation et de la régénération des nerfs représentera 11,62 milliards de dollars d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. La croissance de ce marché peut être attribuée à l’incidence croissante des lésions médullaires parmi la population gériatrique.

Le besoin croissant d’avancées technologiques des méthodes de traitement existantes des troubles neurologiques afin d’améliorer l’efficacité des méthodes de traitement devrait stimuler la croissance du marché de la réparation et de la régénération nerveuses au cours de la période de prévision. La prévalence croissante des maladies neurodégénératives, telles que la maladie de Parkinson, la maladie d’Alzheimer, la sclérose en plaques et l’épilepsie, est un facteur clé contribuant à la demande croissante de produits de réparation et de régénération nerveuses. Le lancement du produit amélioré et technologiquement avancé par les principaux acteurs de l’industrie devrait alimenter la croissance du marché.

Le rapport de recherche sur la réparation et la régénération des nerfs comprend également une étude approfondie des principaux acteurs de l’industrie ainsi que leur aperçu des activités, la planification stratégique et les plans d’expansion des activités qu’ils ont adoptés. . Cela aide les lecteurs et les propriétaires d’entreprise à formuler des plans d’expansion et d’investissement stratégiques. Le rapport se concentre sur les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords avec les entreprises et les gouvernements, etc. Le rapport parle également des expansions pour lesquelles ces acteurs de premier plan se disputent dans les régions clés du marché. Le rapport se concentre sur une analyse détaillée des développements technologiques et de produits entrepris par ces entreprises.

Les principaux participants incluent Abbott Laboratories, Medtronic, Plc, Boston Scientific Corporation, BAXTER INTERNATIONAL, INC., LIVANOVA, PLC., AXOGEN, INC., Stryker Corporation, Cyberonics, Inc., INTEGRA LIFESCIENCES et SOTERIX MEDICAL, INC., entre autres .

Les principales conclusions du rapport suggèrent :

en 2019, Medtronic a lancé la plateforme Intellis pour la gestion de certains types de douleurs chroniques réfractaires. La plate-forme a été conçue pour surmonter les limites des systèmes actuels de stimulation de la moelle épinière (SCS), telles que les performances de la batterie, et alimenter le flux de travail Evolve. Il peut suivre les patients 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et aider à surveiller la douleur chronique.

Le segment des appareils de neurostimulation et de neuromodulation détenait la plus grande part de marché de 59,4 % en 2019. L’incidence croissante des lésions médullaires devrait augmenter la demande d’appareils de stimulation de la moelle épinière et stimuler la croissance des appareils de neurostimulation et de neuromodulation.

La thérapie par cellules souches devrait croître avec le TCAC le plus rapide de 9,7 % au cours de la période de prévision. L’augmentation des lésions cérébrales et médullaires, la neurodégénérescence, le syndrome de fragilité et les maladies cardiaques ont accru l’adoption des thérapies à base de cellules souches.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la réparation et de la régénération des nerfs en fonction du produit, de la chirurgie et de la région :

perspectives du produit (revenu, Milliards USD ; 2017-2027)

Dispositifs de neurostimulation et de neuromodulation (nerf sacré, moelle épinière, nerf vague, dispositifs de stimulation électrique gastrique et cérébrale profonde)

biomatérielle

(Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Thérapie par cellules souches

Nerf de réparation directe des

nerfsgreffe

neurostimulation et de neuromodulation

:

L’analyse régionale comprend une étude approfondie des régions géographiques clés pour mieux comprendre le marché et fournir une analyse précise. L’analyse régionale couvre l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. L’analyse régionale couvre l’analyse des segments de marché clés, y compris les revenus, le TCAC, l’importation / exportation, le rapport de l’offre et de la demande, le rapport de production et de consommation, l’analyse de la chaîne industrielle et la dynamique du marché dans chaque région des zones géographiques.

Table des matières du rapport :

Chapitre 1 : Aperçu et portée

du marché Chapitre 2 : Perspectives du marché

Chapitre 3 : Analyse d’impact de la pandémie de COVID-19

Chapitre 4 : Paysage concurrentiel

Chapitre 5 : Moteurs, contraintes, opportunités, limites

Chapitre 6 : Principaux fabricants du secteur

Chapitre 7 : Analyse régionale

Chapitre 8 : Segmentation du marché en fonction du type et des applications

Chapitre 9 : Tendances actuelles et futures

