Rapport complet sur le marché des équipements agricoles 2022 : principaux acteurs, régions clés et analyse de segmentation 2030 | (TCAC) de 5,8 %

La taille du marché mondial des équipements agricoles était de 112,1 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des équipements agricoles devrait atteindre 181,4 milliards de dollars américains d’ici 2030, enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,8% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Les méthodes agricoles comprennent l’élevage de plantes et d’animaux, la culture des terres, etc. Ces pratiques sont menées pour fournir des fibres, de la nourriture, des médicaments et d’autres nécessités pour l’amélioration de la vie et la survie. Les agriculteurs bénéficient du matériel agricole car il rend leur travail plus facile et moins coûteux.

Facteurs influençant le marché

Des subventions gouvernementales favorables et des taux d’intérêt bas pour les agriculteurs sur le matériel agricole contribueront à la croissance du marché mondial du matériel agricole.

À l’échelle mondiale, il est probable qu’il y ait une augmentation de la demande d’équipements agricoles solitaires tels que des tracteurs et des machines. Les agriculteurs adoptent de plus en plus de nouvelles technologies et de nouveaux équipements pour améliorer les rendements agricoles et répondre à la demande alimentaire croissante. Ainsi, cela alimentera l’expansion du marché.

Le travail du sol, les charrues et les semoirs sont utilisés depuis de nombreuses années. Cependant, des machines agricoles avancées, telles que des équipements de fenaison et de fourrage, des équipements de pulvérisation, des équipements d’irrigation et de traitement des cultures et des moissonneuses sont utilisées pour améliorer la production globale. Ainsi, la prise de conscience croissante de cet équipement est susceptible de stimuler la croissance du marché dans les années à venir.

L’industrie mondiale de l’équipement agricole devrait avoir beaucoup de potentiel car la demande d’agriculture et de produits biologiques augmente rapidement. De plus, la population mondiale augmente également fortement. Ainsi, cela stimulera la croissance du marché mondial des équipements agricoles au cours de la période d’étude.

Au contraire, le coût élevé des équipements peut entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Analyse d’impact COVID-19

L’épidémie de COVID-19 a touché diverses industries. La fabrication et la production de matériel agricole ont été interrompues pendant les premiers jours de la pandémie. De plus, la pénurie de main-d’œuvre et de matières premières a obligé les propriétaires d’usines à arrêter l’opération afin d’éviter de nouvelles pertes. Ainsi, le marché mondial des équipements agricoles a connu des défis importants en raison de la pandémie de COVID-19.

Analyse régionale

L’Asie-Pacifique détient la part la plus importante du marché mondial des équipements agricoles, suivie de l’Amérique du Nord et de l’Europe. La croissance de la région est attribuée au nombre croissant d’activités agricoles. De plus, la demande croissante de tracteurs et d’autres équipements stimule la croissance de l’industrie. De plus, des initiatives gouvernementales favorables et des subventions devraient propulser le marché vers l’avant dans les années à venir.

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des équipements agricoles se concentre sur l’équipement, l’application et la région.

Basé sur le type d’équipement

Remorques et camions

Équipement de travail du sol

Matériel de semis et de plantation

Tracteurs

Fertilisation

Équipement de protection des plantes

Équipement d’irrigation

Matériel de récolte

Équipement de foin et de fourrage

Équipement de traitement des cultures

Équipement de manutention du grain

Cutters, Broyeurs, Batteuses, Pulvérisateurs

Basé sur la demande

Développement agraire

Semis

Plantation

Cultivation

Récolte

Battage

Basé sur la région

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Concurrents sur le marché

Société AGCO

APV – Technische Produkte GmbH

Bellota Agrisolutions

CLAAS KGaA mbH

CNH Industrial SA

Escortes limitées

ISEKI & Co., Ltd.

JC Bamford Excavators Ltd. (JCB)

Deere & Compagnie

Société KUBOTA

Mahindra & Mahindra Limitée

Groupe Alamo Incorporé

Bucher Industries SA

Valmont industries Incorporations

Autres joueurs de premier plan

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

• Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

• Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

• Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

