rapport 2029 sur les études de marché des technologies de la santé numérique 2022 | Analyse, tendances, croissance et prévisions 2029

Le marché des technologies de santé numériques devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 68,17 milliards USD d’ici 2029 et augmentera à un TCAC de 4,80%dans la période de prévision mentionnée ci-dessus. Les technologies numériques de santé sont la fusion des technologies numériques et génomiques. Ces technologies sont largement utilisées pour la santé et les soins de santé pour améliorer l’efficacité de la prestation des soins de santé, pour rendre les médicaments plus spécifiques et plus ingénieux. L’augmentation rapide des investissements en capital-risque, l’augmentation des dépenses de santé et l’augmentation du besoin de services de santé numériques dans les économies émergentes devraient offrir des opportunités de croissance importantes pour le marché des technologies de santé numériques au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont

IBMKoninklijke Philips NVJohnson & Johnson ServicesHuawei TechnologiesAT&T Intellectual PropertyCerner CorporationBio-TelemetryEClinicalWorksGENERAL ELECTRIC COMPANYAbbottBosch Healthcare SolutionBayer AGHuawei TechnologiesiHealth Labs

Segmentation : Marché mondial des technologies de santé numérique :

par technologie

TélésantémSantéAnalyse de la santéSystèmes de santé numériques

Mode de livraison

Sur siteBasé sur le cloud

Composant

LogicielsServicesMatériel

Application

CardiologieDiabèteNeurologieApnée du sommeilOncologie

Par région

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique) Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie) Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est) Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.) Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Le paysage concurrentiel du marché des technologies de santé numériques fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché des technologies de santé numériques.

Les objectifs d’étude de ce rapport sont :

• Étudier et prévoir la taille du marché du conseil en stratégie sur le marché mondial.

• Analyser les principaux acteurs mondiaux, l’analyse SWOT, la valeur et la part de marché mondiale des meilleurs acteurs.

• Définir, décrire et prévoir le marché par type, utilisation finale et région.

• Analyser et comparer l’état du marché et les prévisions entre la Chine et les principales régions, à savoir les États-Unis, l’Europe, la Chine, le Japon, l’Asie du Sud-Est, l’Inde et le reste du monde.

• Analyser le potentiel et l’avantage du marché mondial des régions clés, les opportunités et les défis, les contraintes et les risques.