Quels sont les secrets à forte croissance du marché de la tortilla en Amérique du Nord? Britannia Industries, CSC Brands, L.P., Finsbury Food Group Plc, Conagra Inc., Premier Foods Group Limited

Le marché nord-américain de la tortilla représente 25 166,4 millions de dollars américains en 2018 et devrait croître à un TCAC de 5,1 % au cours de la période de prévision 2019-2027, pour atteindre 39 293,0 millions de dollars américains d’ici 2027.

La tortilla est un pain fin et plat composé de blé et de maïs. Différents types de tortillas sont disponibles sur le marché, notamment les croustilles de tortilla, les coquilles à tacos, les tostadas et bien d’autres. Les propriétés nutritives élevées associées à la tortilla devraient alimenter la croissance du marché. Différents types de tortillas sont très populaires dans les pays d’Amérique du Nord, principalement aux États-Unis et au Mexique. Les États-Unis dominent le marché de la tortilla en Amérique du Nord, suivis du Mexique. Les tortillas sont très utilisées aux États-Unis, dans les recettes d’origine mexicaine. Les tortillas et les produits à base de tortillas sont plus populaires que tous les autres pains ethniques, tels que le pain pita, les muffins anglais et les bagels parmi les consommateurs américains. Les tortilla chips spécifiquement fabriquées à partir de maïs sont produites à l’échelle commerciale aux États-Unis et font partie des collations les plus consommées par les consommateurs. La demande de produits sans gluten a augmenté au cours des cinq dernières années, en particulier de la part des consommateurs qui évitent les protéines de blé en raison des avantages perçus pour la santé. L’industrie de la production de tortillas aux États-Unis a enregistré des gains de revenus réguliers.

Une étude de recherche sur le marché de la tortilla en Amérique du Nord a impliqué l’utilisation intensive de sources de données primaires et secondaires. Le processus de recherche a impliqué l’étude de divers facteurs affectant l’industrie, y compris l’environnement du marché, le paysage concurrentiel, les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe, ainsi que les risques du marché, les opportunités, les barrières du marché. , et les défis.

Certaines des entreprises en concurrence sur le marché nord-américain de la tortilla sont Associated British Foods plc., Cargill, Incorporated, Barilla G. e R. Fratelli SpA, Aryzta AG, Rich Products Corporation, Britannia Industries, CSC Brands, LP, Finsbury Food Group Plc. , Conagra Inc., Premier Foods Group Limited

Le rapport final ajoutera l’analyse de l’impact de Covid-19 dans ce rapport sur le marché de la tortilla en Amérique du Nord.

S’adaptant à la récente nouvelle pandémie de COVID-19, l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché régional de la tortilla en Amérique du Nord est inclus dans le présent rapport. L’influence de la nouvelle pandémie de coronavirus sur la croissance du marché de la tortilla en Amérique du Nord est analysée et décrite dans le rapport.

Le rapport examine les différentes approches et cadres commerciaux qui ouvrent la voie au succès des entreprises. Le rapport a utilisé des techniques expertes pour analyser le marché de la tortilla en Amérique du Nord; il propose également un examen du marché régional. Pour rendre le rapport plus puissant et facile à comprendre, il se compose d’infographies et de diagrammes. En outre, il a différentes politiques et plans de développement qui sont présentés en résumé. Il analyse les obstacles techniques, les autres problèmes et la rentabilité affectant le marché.

La portée du rapport :

Le rapport segmente le marché régional de la tortilla en Amérique du Nord en fonction de l’application, du type, du service, de la technologie et de la région. Chaque chapitre de cette segmentation permet aux lecteurs de saisir les moindres détails du marché. Un regard agrandi sur l’analyse basée sur les segments vise à donner aux lecteurs un aperçu plus approfondi des opportunités et des menaces sur le marché. Il aborde également les scénarios politiques qui devraient avoir un impact sur le marché à la fois petit et grand. Le rapport sur le marché régional de la tortilla en Amérique du Nord examine l’évolution des scénarios réglementaires pour faire des projections précises sur les investissements potentiels. Il évalue également le risque pour les nouveaux entrants et l’intensité de la rivalité concurrentielle.

