Quel est le marché adressable total pour l’industrie de l’énergie éolienne ?

Le marché mondial de l’énergie éolienne atteindra 167,15 milliards de dollars d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. La croissance de ce marché peut être attribuée à l’urbanisation rapide associée à la demande croissante d’électricité dans les économies en développement. Les initiatives croissantes du gouvernement visant à accroître l’adoption de sources durables de production d’énergie telles que l’énergie solaire et l’énergie éolienne afin de réduire les niveaux d’émission et d’améliorer la qualité de l’air devraient stimuler la croissance du segment.

L’adoption croissante de sources d’énergie renouvelables, l’industrialisation croissante et la demande croissante d’électricité dans les économies en développement stimulent la demande du marché.

L’émergence de plates-formes technologiquement avancées, alimentées par l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, aide les utilisateurs à contrôler leur énergie et à réduire les risques en donnant des informations préalables sur les défaillances du système. Les investissements croissants dans la recherche et le développement pour la production d’énergie solaire et éolienne technologiquement avancées ont entraîné la rentabilité des systèmes. Les progrès technologiques dans les éoliennes ont entraîné une augmentation de la capacité des éoliennes, réduit le poids des pièces de l’éolienne et rendu les pales plus solides et plus durables, ce qui a augmenté la demande pour le système d’énergie éolienne.

Le rapport traite également des principaux acteurs impliqués dans le marché tels que :

Principaux faits saillants du rapport

En février 2019, Vestas a conclu un partenariat avec un fournisseur de services de fabrication local, Marand Precision Engineering, pour Installation d’assemblage d’éoliennes à Geelong. Le partenariat aidera Vestas à étendre son assemblage d’éoliennes dans le secteur des énergies renouvelables de Victoria.

Les parcs éoliens terrestres détenaient la plus grande part de marché de 60,5% en 2019. Les avantages des parcs éoliens terrestres, tels que de faibles coûts de maintenance, une intégration et des fondations moins chères, et un accès et des opérations plus faciles, ont entraîné une augmentation de la demande pour le onshore parcs éoliens.

Le segment industriel devrait croître avec le TCAC le plus rapide de 7,1 % au cours de la période de prévision en raison des préférences croissantes des industries envers des sources d’énergie plus propres afin de réduire leur dépendance à la production d’électricité à base de combustibles fossiles.

La région Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison des initiatives croissantes et du financement du gouvernement pour adopter des sources d’énergie renouvelables afin de produire de l’électricité.

Les principaux participants sont Nordex SE, Acciona, Goldwind, General Electric, Vestas, Siemens Gamesa Renewable Energy, SA, Sinovel Wind Group, Suzlon Energy Limited, ENERCON GmbH et Dongfang Electric Corporation, entre autres.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’énergie éolienne en fonction de l’emplacement, de l’application et de la région :

perspectives d’emplacement (revenu, milliards USD ; 2017 -2027) offshore onshore



(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027) commerciales industrielles résidentielles



: (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord (États-Unis) (Canada) (Mexique)

Europe (Allemagne) (Royaume-Uni) ) (France) (BENELUX) (Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine) (Japon) (Corée du Sud) (Reste de l’APAC)

Amérique latine (Brésil) (Reste de LATAM)

La segmentation régionale comprend une estimation actuelle et prévisionnelle de la marché dans les régions géographiques clés telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

