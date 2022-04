Quel est le marché adressable total pour l’industrie de la télématique des véhicules hors route?

Le marché mondial de la télématique pour véhicules tout- terrain devrait atteindre 269,2 millions USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. En raison de l’augmentation des initiatives gouvernementales visant à accroître la sécurité et la protection des véhicules hors route, le marché de la télématique des véhicules hors route devrait connaître une croissance exponentielle. En outre, la hausse de l’activité de construction dans les secteurs public et privé devrait accélérer la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Les initiatives gouvernementales croissantes visant à améliorer la sûreté et la sécurité des véhicules hors route et la croissance robuste de l’industrie de la construction stimulent la demande du marché.

La réticence croissante des utilisateurs finaux à modifier les pratiques commerciales devrait entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Points saillants du rapport

En janvier 2019, Bridgestone Corporation a annoncé que sa division, Bridgestone Europe NV / SA, avait conclu un contrat avec TomTom Telematics pour acquérir son activité de services de solutions de flotte numérique. Grâce à cet accord, Bridgestone ajoute des éléments essentiels à sa stratégie Pneus et divers produits en tant que solution qui décrit l’évolution de l’environnement d’entreprise de l’organisation et l’engagement continu de ses clients et de la société envers l’amélioration de la qualité.

Au cours de la période de prévision, le segment cellulaire devrait dominer le marché avec un TCAC de 13,0 %. Avec le développement de l’accessibilité des réseaux 4G, les smartphones utilisant les réseaux cellulaires pour envoyer et recevoir des données gagnent en importance et en performances.

Le segment du marché secondaire devrait maintenir une croissance stable du marché car il fournit des coûts de propriété totaux, des tests pilotes, une intégration simplifiée et une image de marque athée.

Au cours de la période de prévision, l’industrie de la construction représente le plus grand marché. Cette technologie fournit aux organisations des informations détaillées sur le fonctionnement et l’utilisation des véhicules et des installations, leur permettant d’identifier et de prendre des mesures partout où elles existent pour corriger les lacunes dans l’exploitation des véhicules.

Principales entreprises clés du marché de la télématique pour véhicules hors route : les

principaux participants sont Zonar Systems, Inc., Omnitracs LLC, MiX Telematics Limited, Harman International Industries Inc., TomTom International BV, Orbcomm Inc., Wacker Neuson SE, Bridgestone Europe NV/ SA, Topcon Corporation et Stoneridge, Inc., entre autres.

En outre, le rapport donne deux prévisions de marché distinctes, l’une du point de vue du producteur et une autre de celle du consommateur. Il offre également de précieuses recommandations aux acteurs nouveaux et établis du marché mondial de la télématique pour véhicules hors route. Il fournit également des informations utiles aux acteurs nouveaux et établis du marché mondial de la télématique pour véhicules hors route.

Segmentation :

Perspectives technologiques (chiffre d’affaires, millions USD ; 2017-2027)

o Satellite

ou Cellulaire

Perspectives du canal de vente (chiffre d’affaires, millions USD ; 2017-2027)

o Marché secondaire

o FEO

Perspectives de l’utilisateur final (chiffre d’affaires, millions USD ; 2017-2027)

o Agriculture

ou Construction

ou minière

Exploitation Autres

Aperçu régional:

Le marché mondial de la télématique pour véhicules hors route a été classé en fonction des régions géographiques clés en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique. Il évalue la présence du Marché télématique des véhicules hors route mondial dans les principales régions en ce qui concerne la part de marché, la taille du marché, la contribution aux revenus, le réseau de vente et le canal de distribution, et d’autres éléments clés.

Enfin, tous les aspects du marché de la télématique pour véhicules hors route sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

