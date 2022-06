Push-to-Talk Over Cellular Market 2022 Aperçu des activités, défis, analyse des opportunités jusqu’en 2030

Le marché mondial du push – to – talk sur cellulaire était de 4 USD . 8 milliards en 2021 et devrait croître à un TCAC de 10,1 % pour atteindre 8 USD . 7 milliards d’ici 2030 . Le push-to-talk sur cellulaire est un ensemble de processus qui incluent la technologie de communication bidirectionnelle à l’aide de téléphones tels que des talkies-walkies à portée illimitée. Il comprend principalement un service vocal push-to-talk pour les communications par smartphone et fournit des services de communication vocale un à un et un à plusieurs sur un réseau cellulaire. La technologie Voix sur IP semi-duplex sur les réseaux mobiles augmente le push-to-talk sur les services cellulaires pour utiliser au mieux les ressources d’accès cellulaires. En outre, des services de communication fiables avec une prise en charge audio de haute qualité devraient stimuler la croissance du marché du push-to-talk sur le cellulaire à l’avenir.

Le push-to-talk sur cellulaire est généralement utilisé pour les applications qui nécessitent une large couverture géographique, telles que le transport et la logistique, la sûreté et la sécurité publiques, entre autres. Le segment de la sûreté et de la sécurité publiques avait la part la plus élevée de push-to-talk sur le marché cellulaire. Cette technologie aide à améliorer les communications de sécurité publique et les capacités interopérables tout en renforçant la réactivité et la préparation à tous les niveaux des urgences gouvernementales et des entreprises privées.

La demande croissante de push-to-talk avancé sur la technologie cellulaire, y compris l’intégration de l’IA et du traitement du langage naturel dans les marchés émergents, crée davantage d’opportunités de croissance pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision. Outre les applications conventionnelles, telles que les interventions d’urgence, le push-to-talk sur cellulaire entre progressivement dans les applications commerciales et domestiques. Certaines des nouvelles applications sont la communication rapide dans les entrepôts, le forage pétrolier en mer et l’exploitation minière.

COVID – 19 Impact sur la poussée mondiale – pour – parler du marché cellulaire

Le marché du push-to-talk sur le cellulaire devrait être témoin de l’effet minimal de la pandémie de COVID-19, car la demande de push-to-talk sur le cellulaire est plus élevée pour les applications de sécurité publique. Cette technologie est de plus en plus utilisée par le gouvernement et les agences de gestion dans la pandémie de COVID-19 à des fins de communication. Selon les experts de l’industrie, le push-to-talk sur l’équipement cellulaire a agi comme une technologie qui a changé la donne pour les communications de sécurité publique au milieu de la pandémie.

Global Push – to – Talk Over Cellular Market Dynamics

Drivers : Déploiement du réseau LTE

Les réseaux de l’avènement de l’évolution à long terme (LTE) dans le réseau de communication mobile ont remplacé la technologie de communication radio mobile terrestre pour faciliter la communication dans des zones plus larges. Troisième génération (3G), Project 25 (P25), Long Term Evolution (LTE), Internet of Things (IoT) et Terrestrial Trunked Radio (TETRA) sont des réseaux évolutifs qui ont émergé au fil des ans avec le déploiement de diverses applications. Cela a conduit au développement d’une architecture à large bande passante qui sous-tend les services de communication push-to-talk (PTT), push-to-locate, push-to-message et push-to-start critiques. Il a augmenté la demande de solutions push-to-talk et a constaté des besoins de contact élevés pour parvenir à une communication interopérable en cas d’urgence. En outre, push-to-talk s’est développé dans diverses industries en raison de son incorporation de services et de fonctionnalités à valeur ajoutée, tels que le GPS de flotte, l’entreposage, la gestion des opérations, le suivi, en particulier parmi les entreprises de transport et de logistique. On estime que cela stimulera la croissance du marché mondial du push-to-talk sur le cellulaire au cours de la période de prévision.

Portée du Push – to – Talk Over Cellular

L’étude classe le marché du push-to-talk sur le cellulaire en fonction du type d’appareil, du type de connectivité, du type de réseau, du composant et des utilisateurs finaux aux niveaux régional et mondial.

Par type d’appareil Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

LMR PTToC

PTToC LTE

Par type de connectivité Perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

3G

4G

Wifi

Les autres

Par composant Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Dispositifs Appareils mobiles Périphériques réseau Appareils hybrides Les autres

Logiciel Solutions PTT intégrées à l’opérateur Solutions PTT OTT

Prestations de service

Par fin – Perspectives des utilisateurs ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Sûreté et sécurité publiques

Construction

Énergie et utilité

Transport & logistique

Fabrication

Gouvernement & Défense

Voyage et hospitalité

Les autres

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment PTToC LTE devrait représenter la plus grande part du marché

En fonction du type d’appareil, le marché mondial du push-to-talk sur cellulaire est divisé en PTToC LMR et PTToC LTE. En 2021, le segment PTToC LTE représentait la plus grande part de marché sur le marché mondial du push-to-talk sur le cellulaire. La radio mobile terrestre (LMR) a été un réseau de communication privilégié pour diverses industries au cours des dernières années. Cependant, les systèmes LMR présentent diverses limitations, telles que la courte portée du réseau et les investissements en capital élevés. Par conséquent, il y a une baisse de la demande d’appareils LMR, ce qui soutient la croissance de la technologie LTE.

Le push-to-talk sur LTE cellulaire supprime la limitation de la courte portée du réseau et offre aux utilisateurs une large gamme de réseau sans développer ni entretenir un réseau coûteux et complexe. En raison des avantages importants de la technologie push-to-talk LTE, ces systèmes sont désormais largement utilisés dans diverses industries, notamment la sécurité publique, la construction, les services publics et les transports.

On estime que la région Asie-Pacifique projette le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

En fonction de la région, le push-to-talk mondial sur le marché cellulaire a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. Au cours de la période de prévision, l’Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide en raison du taux de pénétration élevé des smartphones dans la région. Des facteurs tels que l’augmentation du revenu disponible et la demande croissante de technologies de pointe ont créé des opportunités de croissance pour le marché push-to-talk sur cellulaire dans la région.

La Chine et l’Inde détenaient la plus grande part de marché dans la région Asie-Pacifique en 2021. Le secteur industriel de ces économies se développe rapidement, soutenu par les politiques commerciales favorables du gouvernement et la libre mobilité de la main-d’œuvre. Par conséquent, le nombre de travailleurs mobiles ne cesse d’augmenter, ce qui encourage les organisations à adopter des solutions de connectivité avancées pour aider leurs employés à établir des plateformes de communication efficaces. De plus, la demande continue de voix et de données intégrées sur les appareils mobiles et la croissance des smartphones compatibles push-to-talk en Chine créent des opportunités de croissance potentielles pour les fournisseurs de solutions push-to-talk sur cellulaires dans la région.

Principaux acteurs du marché

Le marché push-to-talk sur cellulaire est de nature légèrement concentrée avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché tels que Verizon Communications Inc., AT&T Inc., Sprint Corporation, Mobile Tornado, Bell Canada, Motorola Solutions, Azetti Networks, Qualcomm Technologies, Inc, Servicom, Simoco Wireless Solutions, GroupTalk, Kyocera Corporation, Sonim Technologies Inc., NexusTalk, Zebra Technologies Corp., Telo Systems Corporation Limited, AINA Wireless et SIYATA Mobile. Chaque entreprise suit sa stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale.