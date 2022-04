Purification des protéines en Europe – Les statistiques de croissance du marché de l’isolement feront un marché de plusieurs milliards de dollars au cours de la période 2022-2029 | GE, Merck, Thermo Fischer

Un rapport d’étude de marché supérieur et complet offre aux professionnels de nombreux aspects du marché et de l’industrie. Le document Purification des protéines – Isolation Market présente le potentiel du marché pour chaque région géographique en fonction du taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des habitudes d’achat des consommateurs, de leurs préférences pour des scénarios particuliers de demande et d’offre de produits et de marché. La segmentation du marché analyse l’utilisation du produit par rapport à ses applications, son utilisateur final ou par rapport à la géographie. Les entreprises peuvent obtenir des informations inégalées et complètes ainsi que la meilleure connaissance des opportunités des marchés émergents grâce au rapport de recherche sur le marché de la purification des protéines – isolement.

En pensant du point de vue du client, une équipe de chercheurs, d’analystes et d’experts de l’industrie travaille avec soin pour générer un rapport sur le marché de la purification des protéines – Isolation. Ce rapport d’étude de marché mondial étudie le marché aux niveaux régional et mondial en prenant en compte les principales zones géographiques. En outre, ce rapport d’étude de marché sensibilise les clients aux différentes stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché. Pour réussir sur ce marché en évolution rapide, les entreprises doivent adopter la solution de rapport d’étude de marché telle que le rapport d’étude de marché Purification des protéines – Isolation. Les données et informations de marché incluses dans ce document de marché aident non seulement les entreprises à prendre des décisions fondées sur les données, mais garantissent également un retour sur investissement (ROI) maximal.

Le marché européen de la purification des protéines – isolement devrait croître à un TCAC de 8,9 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché européen de la purification des protéines – isolement sont la demande croissante d’identification de nouveaux ligands et le développement technologique vers des kits de purification rapides, la demande accrue de développement de nouveaux médicaments et l’augmentation des dépenses de R&D par les acteurs du marché, l’augmentation du gouvernement et le financement non gouvernemental augmente en outre de nombreuses opportunités.

Le marché européen de la purification des protéines – isolement est segmenté en fonction du type de produit, de la technologie, de l’application, de l’utilisateur final et de la région.

Sur la base du produit, le marché de la purification et de l’isolement des protéines est segmenté en instruments et consommables .

Sur la base de la technologie, le marché de la purification des protéines – isolement est segmenté en ultrafiltration, précipitation, chromatographie, dialyse et diafiltration, transfert Western et autres.

Sur la base de l’application, le marché de la purification des protéines – isolement est segmenté en criblage de médicaments, identification de cibles, découverte de biomarqueurs, études d’interaction protéine-protéine, thérapie protéique et diagnostic et surveillance des maladies.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la purification des protéines – isolement est segmenté en industries pharmaceutiques et biotechnologiques, organisation de recherche sous contrat, instituts universitaires et de recherche, hôpitaux et centres de diagnostic.

En termes d’analyse géographique, l’Allemagne devrait dominer le marché de la purification des protéines – isolement en Europe dans la durée estimée de 2020 à 2029 en raison du changement de paradigme vers les instruments automatisés de purification des protéines, des applications croissantes des protéines dans tous les domaines et de la croissance croissante. du marché de la protéomique.

Purification des protéines en Europe – Objectifs du marché de l’isolement :

1 Fournir des informations détaillées sur les facteurs clés (moteurs, contraintes, opportunités et défis spécifiques à l’industrie) influençant la croissance du marché Purification des protéines – Isolement

2 Analyser et prévoir la taille du marché Purification des protéines – Isolement, en termes de valeur et de volume

3 Analyser les opportunités sur le marché Purification des protéines – Isolation pour les parties prenantes et fournir un paysage concurrentiel du marché

4 Définir, segmenter et estimer le marché Purification des protéines – Isolement en fonction du type de dépôt et de l’industrie d’utilisation finale

5 Pour profiler stratégiquement les acteurs clés et analyser de manière approfondie leurs parts de marché et leurs compétences de base

6 Analyser stratégiquement les micromarchés en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives et la contribution au marché total

7 Prévoir la taille des segments de marché, en termes de valeur, par rapport aux principales régions, à savoir l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud

Suivre et analyser les développements concurrentiels, tels que les développements de nouveaux produits, les acquisitions, les expansions, les partenariats et les collaborations sur le marché Purification des protéines – Isolation

Les principaux fabricants clés sont : Merck KGaA, Thermo Fischer Scientific, Inc., GE Healthcare Life Sciences, Qiagen NV, Sigma-Aldrich Corporation, Agilent Technologies, Bio-Rad Laboratories, Inc., Promega Corporation, Abcam, Norgen Biotek Corporation, Millipore , Purolite Corporation, Roche Applied Science et autres. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les principales stratégies adoptées par les principaux acteurs.

Segment régional : ce rapport est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, une part de marché (%) et un taux de croissance (%) de Purification des protéines – Isolement dans ces régions, de 2013 à 2029 (prévisions), couvrant : l’Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

Purification des protéines en Europe – Marché de l’isolement : table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de croissance en Europe 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Europe Purification des protéines – Analyse du marché de l’isolement par régions

5 Europe Purification des protéines – Analyse du marché de l’isolement par type

6 Europe Purification des protéines – Analyse du marché de l’isolement par applications

7 Europe Purification des protéines – Analyse du marché de l’isolement par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Europe Purification des protéines – Analyse des coûts des fabricants du marché de l’isolement

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Purification des protéines en Europe – Prévisions du marché de l’isolement 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

