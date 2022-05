Croissance actuelle et future du marché des tests de capacité de laboratoire | Marge brute de l’industrie, tendance, part, taille, demande future, analyse des principaux acteurs, état d’avancement et prévisions

Sur la base du type d’industrie, le

marché des tests de compétence en laboratoire est segmenté en diagnostic clinique, microbiologie, produits pharmaceutiques, produits

biologiques

, cosmétiques, cannabis/opiacés, denrées alimentaires et aliments pour animaux, boissons commerciales, eau, environnement, compléments alimentaires et nutraceutiques. Le segment pharmaceutique est en outre divisé en médicaments de marque/innovants, médicaments en vente libre, médicaments génériques et biosimilaires. Le segment des produits biologiques est en outre divisé en sang, vaccins et tissus. Le diagnostic clinique est subdivisé en chimie de routine, hématologie, endocrinologie et autres tests tels que le suivi thérapeutique des médicaments, l’immunologie, la cytologie et les tests génétiques. La section de microbiologie est en outre divisée en tests de stérilité, tests d’endotoxines et de pyrogènes, tests d’agents pathogènes, tests de promotion de la croissance et autres tests microbiens tels que les tests de sensibilité aux antimicrobiens. Le segment cosmétique est subdivisé en articles de goudron et autres tests tels que les conservateurs, le formaldéhyde, les allergènes, les solvants résiduels, le diéthylène glycol, l’hydroquinone et les contaminants courants. Le segment du cannabis/opioïde est divisé en pesticides, moisissures et bactéries et solvants résiduels. Le segment de l’alimentation humaine et animale est divisé en produits laitiers, viande et produits à base de viande, œufs, poisson, graisses/huiles, légumes et fruits, et d’autres tests tels que les céréales et les céréales,

confiseries et condiments