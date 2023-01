Projection du marché du matcha par acteurs clés, part, taille, demande, opportunités, zone de vente, analyse des revenus

« Marché mondial du matcha »le nouveau rapport de recherche s’ajoute à la base de données de rapports de Data Bridge Market Research. Ce rapport de recherche s’étend sur 329 pages, 53 nombres de tableaux et 244 nombres de figures résumant les principales entreprises, avec des tableaux et des figures. Le rapport d’étude de marché Matcha présente une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde. En gardant à l’esprit le point de vue de l’utilisateur final, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts du secteur travaille en profondeur pour formuler ce rapport d’étude de marché sur le matcha. La recherche et l’analyse effectuées dans ce rapport Matcha aident les clients à prévoir l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit. Pour transformer des informations complexes sur le marché en une version plus simple,

Data Bridge Market Research analyse que le marché du matcha était évalué à 3,14 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 5,81 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 8% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. L’utilisation croissante de le matcha dans le thé et la poudre pour la préparation de boissons, de desserts et de confiseries est un facteur favorisant la croissance du marché au cours de la période de prévision.

En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production et scénario de la chaîne climatique.

Définition du marché

Le thé matcha est un thé vert obtenu en sélectionnant de jeunes feuilles de thé et en les broyant en une poudre vert vif. C’est un thé vert japonais qui se présente sous forme de poudre et de liquide. Ce thé a une saveur douce et douce. Le thé matcha est dérivé de la plante Camellia sinensis trouvée en Chine et au Japon en raison de ses conditions climatiques et pédologiques.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Par catégorie (cérémonial, classique et culinaire), produit (thé ordinaire, boissons au matcha, nourriture, soins personnels), canal de distribution (en ligne et hors ligne) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Sud Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique ( MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Nestle SA (Suisse), Tata Consumers products Ltd. (Inde), The Unilever Group (Royaume-Uni), Encha (États-Unis), Grace & Green (Japon), Green Foods Corp (États-Unis), AOI Tea Company (États-Unis), Aiya Co (Japon), ITO EN, LTD (Japon), Marukyu Koyamaen (Japon) Opportunités Demande croissante de matcha dans l’industrie alimentaire et des boissons

Un nombre croissant de clients soucieux de leur santé

Dynamique du marché du matcha

Conducteurs:

La prévalence mondiale des maladies chroniques augmente.

La prévalence croissante des maladies chroniques a accru la demande d’une alimentation nutritive et de rafraîchissements. Les propriétés antioxydantes et la synthèse des vitamines du matcha ont permis de mieux desservir le commerce du matcha dans le monde.

Large utilisation de l’application ainsi que de nombreux avantages pour la santé

La composition brillante et l’avantage des nutriments essentiels de cette catégorie de marchandises ont augmenté son acceptation dans la création de nombreux bonbons, smoothies, boissons rafraîchissantes et autres produits alimentaires.

Occasion

Le nombre croissant de clients soucieux de leur santé, combiné à la sensibilisation des clients aux bienfaits pour la santé des constituants du matcha, devrait stimuler la croissance de l’industrie au cours de la période de prévision.

Contraintes

En raison de son procédé de fabrication spécial, le produit est nettement plus cher que ses concurrents. Le produit est fabriqué à partir de feuilles de Camellia sinensis tencha cultivées à l’ombre. Les théiers matcha ne sont cultivés qu’au Japon en raison des conditions uniques du sol et de l’environnement du pays. Le tencha est principalement cultivé à Uji dans la région de Kyoto et à Nishio dans la région d’Aichi au Japon. Le prix élevé du produit est dû à des conditions de culture strictes, à un processus d’extraction de qualité supérieure et à un broyage et un traitement soigneux.

Ce rapport sur le marché du matcha fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché du matcha, contactez Data Bridge Market Research pour une note d’analyse. Notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développement récent

Le 19 janvier 2022, Aiya America, Inc. (Aiya Matcha), le premier fabricant mondial de thé vert Matcha haut de gamme depuis plus de 130 ans, a lancé la ligne de thé infusé Matcha. Le forfait comprend trois thés verts japonais de haute qualité.

Le 17 avril 2018, KISSA Tea lancera un nouveau mélange Matcha Cranberry Latte composé à 100 % de Matcha japonais authentique. C’est simple et rapide à préparer.

Le 25 juillet 2019, Voilà et Mizuba Tea Co. ont annoncé une collaboration qui permettra aux amateurs de thé de profiter du Matcha de Mizuba quand et où ils le souhaitent. Le premier matcha en portion individuelle de Mizuba Tea Co. sortira le 19 juillet 2019, en collaboration avec Voilà.

Principaux acteurs clés du rapport sur le marché mondial du matcha:

Nestlé SA (Suisse)

Tata Consumers products Ltd. (Inde)

Le groupe Unilever (Royaume-Uni)

Remplir (États-Unis)

Grace & Green (Japon)

Green Foods Corp (États-Unis)

AOI Tea Company (États-Unis)

Aiya Co. Ltd. (Japon)

ITO EN, LTD (Japon)

Marukyu Koyamaen (Japon)

Segmentation du marché :

Le marché du matcha est segmenté en fonction du grade et du produit. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Classe

Cérémonial

Classique

Culinaire

Sur la base du grade, le marché du matcha est segmenté en cérémonie, classique et culinaire.

Produit

Thé ordinaire

Boissons matcha

Nourriture

Soins personnels

Sur la base du produit, le marché du matcha est segmenté en thé ordinaire, boissons au matcha, aliments et soins personnels.

Canal de distribution

En ligne

Hors ligne

Sur la base du canal de distribution, le marché du thé matcha est segmenté en ligne et hors ligne

Analyse / aperçus régionaux du marché Matcha

Le marché du matcha est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, qualité, canal de distribution et produit, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du matcha sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

En raison de la popularité du thé vert au Japon et en Chine, la région Asie-Pacifique possède le plus grand marché régional. La région Asie-Pacifique représentait environ 64 % du chiffre d’affaires mondial de l’industrie. Les anciennes traditions du thé au Japon et en Chine ont contribué à la concentration de l’industrie des produits en Asie-Pacifique. De plus, à mesure que la sensibilisation à la santé augmente, des pays comme l’Australie, Singapour et l’Inde devraient devenir des marchés potentiels.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel sera le rythme de développement du marché du marché Matcha?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial Matcha?

Quels sont les principaux fabricants sur le marché ?

Quelles sont les ouvertures de marché, les risques de marché et les grandes lignes du marché?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Matcha?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Matcha?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché Matcha auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries mondiales Matcha?

Quels sont les offres, les revenus et l’examen de la valeur par types et utilisations du marché?

Quels sont les transactions, les revenus et l’examen de la valeur par domaines d’entreprises ?

