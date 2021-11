Projection du marché des équipements Ndt à courant de Foucault par technologie, principaux acteurs clés, demande, segment, analyse régionale, prévisions de revenus jusqu’en 2029

Marché des équipements à courants de Foucault 2021-2029

De nouveaux rapports d’étude « Eddy Current Ndt Equipment Market 2021 Opportunités mondiales, défis, stratégies et prévisions 2029 » ont été ajoutés sur PersistenceMarketResearch.

Détails du rapport :

Ce rapport fournit une étude approfondie de «Équipement Ndt Courants de Foucault Marché« en utilisant l’analyse SWOT, c’est-à-dire la force, la faiblesse, les opportunités et la menace pour l’organisation. Le rapport sur le marché des équipements à courants de Foucault fournit également une étude approfondie des principaux acteurs du marché, basée sur les différents objectifs d’une organisation tels que le profilage, les contours du produit, la quantité de production, les matières premières requises et la situation financière. santé de l’organisation.

Moteurs et contraintes

Les dynamiques fondamentales explorées dans le rapport ont une influence considérable sur le marché des équipements à courant de Foucault Ndt. Le rapport étudie plus en détail la valeur, les tendances des volumes et l’historique des prix du marché. En plus de cela, divers facteurs de croissance, contraintes et opportunités sont également analysés pour que le marché étudie la compréhension approfondie du marché.

En raison de l’adoption croissante de la technologie d’inspection dans des secteurs tels que la production d’électricité, le pétrole et le gaz, l’automobile et l’aérospatiale, un énorme marché se développe pour les équipements CND à courants de Foucault dans la région de l’Amérique du Nord. Avec la présence de fabricants clés et la demande croissante de véhicules électriques, il est probable que la demande d’équipements d’essai automobile augmentera. Les grands constructeurs d’avions tels que Boeing Inc. et Airbus ont leurs usines de fabrication en Amérique du Nord et représentent plus de quatre-vingts pour cent de la production d’avions dans le monde entier. En outre, le secteur du transport aérien a soutenu 6,2 millions d’emplois et contribué 654,2 milliards de dollars américains au PIB en Amérique du Nord.

Alors que l’industrie aérospatiale continue de croître dans la région, elle est susceptible de générer une énorme demande pour le marché des équipements CND. Ce sont quelques-unes des conclusions importantes du dernier rapport de recherche publié par Persistence Market Research, intitulé « Marché des équipements NDT à courants de Foucault : analyse globale de l’industrie 2013 – 2017 et évaluation des opportunités 2018 – 2026 ». Ce rapport de recherche présente une évaluation approfondie du marché mondial des équipements CND à courants de Foucault et fournit un aperçu complet des différents segments de ce marché et des différentes régions où ce marché se développe à un rythme soutenu. Selon les chiffres fournis dans ce rapport de recherche, le marché mondial des équipements CND à courants de Foucault est estimé à 324,6 millions de dollars US en 2018 et devrait atteindre une valorisation de 537,9 millions de dollars US en 2026, avec un TCAC de 6.

Joueurs clés:

Le rapport a présenté certains des acteurs importants répandus dans le monde comme – Olympus Corporation, General Electric, Foerster Holding GmbH, Magnetic Analysis Corporation, Eddyfi NDT Inc., IMG Utrasuoni Srl, Ashtead Technology, Fischer Technology Inc., Ether NDE, Uniwest Corporation, Rohmann Corporation, Thermo Fisher Scientific Inc., Criterion NDT, Inc ., Zetec, Inc. et Ibg NDT System Corporation et plus encore.

Ce rapport couvre le volume des ventes, le prix, le chiffre d’affaires, la marge brute, les fabricants, les fournisseurs, les distributeurs, les intermédiaires, les clients, la croissance historique et les perspectives futures de l’équipement à courants de Foucault.

Marché mondial des équipements CND à courants de Foucault : dynamique

Les gouvernements des pays développés tels que les États-Unis, le Canada, l’Allemagne et bien d’autres se concentrent sur la garantie d’un environnement de travail sûr pour les travailleurs. En gardant cela à l’esprit, les gouvernements appliquent les lois pour la création et le maintien d’un environnement sûr sur les lieux de travail, en particulier ceux qui impliquent l’utilisation de machines. Les machines à usage intensif utilisées dans divers types d’industries verticales telles que la fabrication, l’automobile, l’aérospatiale et autres ont de nombreuses possibilités de mettre en œuvre des mesures de sécurité strictes. Le nombre d’accidents causant des blessures physiques aux travailleurs au sol augmente de jour en jour. Parfois, ce genre d’accidents est également mortel. Ainsi, afin d’assurer la sécurité dans les usines, les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des lois garantissant la sécurité des personnes et des processus sur le lieu de travail. En raison d’un tel scénario, il existe une demande croissante d’équipements CND à courants de Foucault dans le but d’assurer un environnement de travail sûr.

Avec la mondialisation croissante, la concurrence pour les fabricants de produits de sécurité des machines augmente partout dans le monde. De plus, ce type de concurrence est de plus en plus alimenté par les participants au marché d’outre-mer. Tous les fabricants sont en concurrence les uns contre les autres ainsi qu’avec les acteurs étrangers sur le marché des produits de sécurité des machines pour acquérir une position dominante sur le marché. Cependant, en raison d’une telle concurrence féroce, il y a un impact négatif sur la stratégie de fixation des prix. Par conséquent, les fabricants sont obligés de fournir des produits de qualité à bas prix et c’est un défi majeur auquel sont confrontés les fabricants pour se maintenir sur le marché des équipements CND à courants de Foucault.

Marché mondial des équipements NDT à courants de Foucault : segmentation et prévisions

Le marché mondial des équipements CND à courants de Foucault est segmenté en fonction du type d’équipement, de la technologie, de l’application, de l’industrie d’utilisation finale et de la région.

L’équipement de test en ligne devrait atteindre une valeur de marché de 16,4 millions de dollars d’ici la fin de 2026.

Le segment de mesure était évalué à 54,7 millions de dollars US à la fin de 2017.

La technologie basée sur l’analyse par matrice se développe à un TCAC important et est une technologie émergente en raison de son temps d’inspection réduit.

Le segment des transports représentera 65,3 % de la part de marché en valeur en 2018.

Le marché nord-américain des équipements CND à courants de Foucault était évalué à 123,2 millions de dollars US en 2017 et devrait afficher un TCAC de 6,5 % au cours de la période d’évaluation.

Couverture de la région (production régionale, demande et prévisions par pays, etc.) :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique) Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie, Espagne, etc.) Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Asie du Sud-Est, etc.) Amérique du Sud (Brésil, Argentine, etc.) Moyenne Est et Afrique (Arabie saoudite, Afrique du Sud, etc.)

Parties prenantes clés

Fabricants du marché des équipements à courants de Foucault

Marché des équipements à courants de Foucault Distributeurs/négociants/grossistes

Association de l’industrie des fabricants de sous-composants du marché des équipements à courants de Foucault Fournisseurs en aval

Principaux points saillants du rapport sur le marché des équipements à courants de Foucault Ndt :

Le rapport d’analyse du marché des équipements Eddy Current Ndt propose une étude approfondie des opportunités et des défis potentiels de croissance du marché.

Le rapport approfondit le marché et explique les facteurs dynamiques qui soutiennent la croissance du marché.

Le rapport évalue en profondeur la taille actuelle et historique du marché, la part de marché et les taux de croissance des revenus pour offrir des projections de marché précises pour la période de prévision.

Le rapport analyse la présence du marché des équipements à courants de Foucault dans les principales régions du monde.

Il détermine les capacités de production et de consommation et la dynamique de l’offre et de la demande de chaque marché régional.

Le rapport illustre en outre la concurrence intense entre les principaux acteurs du marché et met en évidence leurs plans et stratégies d’expansion commerciale efficaces.

Il fournit une vue d’ensemble de l’entreprise et une analyse SWOT de chacun des acteurs du marché.

Questions clés traitées dans ce rapport.

Quel sera le taux de croissance du marché à l’avenir?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial?

Qui sont les principaux fabricants de l’espace de marché ?

Quelles sont les opportunités et les menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs de l’industrie mondiale ?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix par régions de l’industrie ?

