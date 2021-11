Projection du marché des équipements de réfrigération commerciale par technologie, principaux acteurs clés, demande, segment, analyse régionale Prévisions de revenus jusqu’en 2030

Marché des équipements de réfrigération commerciale 2021-2030

Détails du rapport :

Ce rapport fournit une étude approfondie de «Équipement de réfrigération commerciale Marché« en utilisant l’analyse SWOT, c’est-à-dire la force, la faiblesse, les opportunités et la menace pour l’organisation. Le rapport sur le marché des équipements de réfrigération commerciale fournit également une étude approfondie des principaux acteurs du marché, basée sur les différents objectifs d’une organisation tels que le profilage, la présentation du produit, la quantité de production, les matières premières requises et la santé financière. de l’organisation.

Moteurs et contraintes

Les dynamiques fondamentales explorées dans le rapport ont une influence considérable sur le marché Équipement de réfrigération commerciale. Le rapport étudie plus en détail la valeur, les tendances des volumes et l’historique des prix du marché. En plus de cela, divers facteurs de croissance, contraintes et opportunités sont également analysés pour que le marché étudie la compréhension approfondie du marché.

Ce rapport analyse également l’impact du Coronavirus COVID-19 sur l’industrie Équipement de réfrigération commerciale.

Selon l’étude de Persistence Market Research (PMR), le marché mondial des équipements de réfrigération commerciale devrait connaître une croissance régulière au cours de la période 2017-2026. Le marché mondial des équipements de réfrigération commerciale devrait également dépasser la valeur de 45 000 millions de dollars de revenus d’ici la fin de 2026.

Les équipements de réfrigération commerciale sont utilisés dans les restaurants, les supermarchés, les dépanneurs, etc. Les nouvelles technologies et réglementations conduisent au développement d’une réfrigération commerciale avec une efficacité énergétique qui a un très faible impact sur l’environnement. Condensation autonome et à distance, parmi ceux-ci, les établissements de restauration utilisent de plus en plus des équipements de réfrigération commerciaux qui sont autonomes. Parce que les réfrigérateurs autonomes ont un système combiné en une seule unité physique. Pendant ce temps, les réfrigérateurs condensés à distance connaissent une demande accrue de la part des supermarchés.

Comme les systèmes de réfrigération utilisés par les épiceries et les magasins sont chers. De plus, en cas de panne brutale, il existe un risque considérable pour l’inventaire. Par conséquent, les entreprises travaillent à l’introduction d’un système de réfrigération respectueux de l’environnement avec la fonction d’économiser de l’énergie, économisant ainsi le coût de l’investissement initial et de l’énergie. Les stratégies de gestion de l’énergie des fournisseurs de services alimentaires et des supermarchés se traduisent par l’achat de produits Energy Star. Par conséquent, les fabricants se concentrent également sur l’introduction de nouvelles technologies dans les équipements de réfrigération commerciaux afin de minimiser l’énergie consommée par l’équipement. L’anti-cycle court, le contrôle automatique de la température et le dégivrage automatisé sont quelques-unes des fonctionnalités incluses dans l’équipement de réfrigération commercial. De plus,

Joueurs clés:

Le rapport a présenté certains des acteurs importants répandus dans le monde comme – Whirlpool Corporation, United Technologies Corporation, Standex International Corporation, Daikin Industries, Ltd., AHT Cooling Systems GmbH, Fujimak Corporation, Electrolux AB, Qingdao Haier Co. Ltd., Panasonic Corporation, Manitowoc Company, Inc., Dover Corporation et Illinois Tool Works Inc et plus.

Ce rapport couvre le volume des ventes, le prix, le chiffre d’affaires, la marge brute, les fabricants, les fournisseurs, les distributeurs, les intermédiaires, les clients, la croissance historique et les perspectives futures du Équipement de réfrigération commercial.

Le réfrigérateur et le congélateur enregistrent les ventes les plus élevées sur le marché mondial des équipements de réfrigération commerciale

Selon le type de produit, les réfrigérateurs et les congélateurs devraient représenter les ventes les plus élevées au cours de la période de prévision. D’ici la fin de 2026, les réfrigérateurs et congélateurs devraient dépasser les 13 000 millions de dollars US en termes de revenus.

Sur la base de la demande, l’équipement de réfrigération commerciale devrait trouver la plus grande application dans la restauration. Vers la fin de 2026, les services de restauration devraient atteindre près de 14 000 millions de dollars de revenus. Pendant ce temps, la vente au détail d’aliments et de boissons devrait également connaître une croissance impressionnante sur le marché mondial des équipements de réfrigération commerciale.

L’Amérique du Nord connaîtra la plus forte croissance du marché mondial des équipements de réfrigération commerciale

Entre 2017 et 2026, l’Amérique du Nord suivie de l’Asie-Pacifique hors Chine (APEC) connaîtra probablement une croissance significative, l’Amérique du Nord d’ici la fin de 2026 devrait dépasser les 12 000 millions de dollars US en termes de valeur. L’industrie de la réfrigération commerciale en Amérique du Nord considère le CO2 comme une technologie dominante en réfrigération. Les fabricants d’équipements de réfrigération commerciaux aux États-Unis sont impliqués dans un certain type de projet de CO2. De plus, la principale raison du choix du CO2 est d’atteindre l’objectif de durabilité de l’entreprise. Parallèlement, le développement croissant des magasins de détail et des supermarchés en Asie-Pacifique stimule également la demande d’équipements de réfrigération commerciale.

Parties prenantes clés

Fabricants du marché des équipements de réfrigération commerciale

Distributeurs/négociants/grossistes du marché des équipements de réfrigération commerciale

Association de l’industrie des fabricants de sous-composants du marché des équipements de réfrigération commerciale Fournisseurs en aval

