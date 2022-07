Projection du marché des équipements de photothérapie à diodes électroluminescentes (LED) par les principaux acteurs – General Electric, Signify Holding, Natus Medical Incorporated, Phoenix Medical Systems (P) Ltd, Atom Medical Corp : analyse et prévisions jusqu’en 2028

Le marché des équipements de photothérapie à diodes électroluminescentes (LED) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 210,66 millions USD d’ici 2028 et augmentera à un TCAC de 3,98% dans la période de prévision mentionnée ci-dessus.

La photothérapie est la procédure consistant à utiliser la lumière pour traiter divers troubles cutanés tels que le psoriasis, le vitiligo, entre autres. Les unités de photothérapie à diodes électroluminescentes (DEL) sont fabriquées en intégrant des ampoules à diodes électroluminescentes qui fournissent une irradiance élevée à moindre coût, moins de génération de chaleur, une durée de vie plus longue et fournissent également une longueur d’onde à spectre étroit. La photothérapie LED est utilisée efficacement dans le traitement de la jaunisse néonatale.

Étendue du marché mondial des équipements de photothérapie à diode électroluminescente (LED) et taille du marché

Le marché des équipements de photothérapie à diodes électroluminescentes (LED) est segmenté en fonction du type de produit, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein des industries et fournira aux utilisateurs des informations et des informations précieuses sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Le segment de type de produit du marché des équipements de photothérapie à diodes électroluminescentes (DEL) est segmenté en unités de photothérapie à DEL de type aérien, souterrain et à double surface.

Sur la base des applications, le marché des équipements de photothérapie à diodes électroluminescentes (DEL) est segmenté en traitement des maladies de la peau et prise en charge de la jaunisse néonatale. Le traitement des maladies de la peau a été segmenté en psoriasis , vitiligo, eczéma/dermatite atopique et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des équipements de photothérapie à diodes électroluminescentes (DEL) est segmenté en hôpitaux et cliniques et utilisateurs à domicile.

Analyse au niveau national du marché Équipement de photothérapie à diodes électroluminescentes (LED)

Le marché Équipement de photothérapie à diode électroluminescente (LED) est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché par pays, type de produit, application et utilisateur final sont fournies, comme indiqué ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des équipements de photothérapie à diode électroluminescente (LED) sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël,

La région nord-américaine est en tête du marché des équipements de photothérapie à diodes électroluminescentes (DEL) en raison du taux élevé d’adoption des appareils de soins de la peau de nouvelle génération. L’Asie-Pacifique devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de la sensibilisation accrue à la photothérapie avancée et du développement des infrastructures de soins de santé.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Équipement de photothérapie à diode électroluminescente (DEL)

Le paysage concurrentiel du marché Équipement de photothérapie à diode électroluminescente (LED) fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement en R&D, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les emplacements et les installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, l’étendue et l’étendue du produit, le domaine d’application. . Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que les entreprises qui se concentrent sur le marché Équipement de photothérapie à diode électroluminescente (LED).

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des équipements de photothérapie à diode électroluminescente (LED) sont General Electric, Signify Holding, Natus Medical Incorporated, Phoenix Medical Systems (P) Ltd, Atom Medical Corp, Herbert Waldmann GmbH & Co. KG Private, Nice Neotech Medical Systems Ltd., The Daavlin Company, National Biological Corporation, Solarc Systems Inc., Hospital Supply Company Pvt. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Ltd., Kernel Medical Equipment Co., LTD., Olives India, Healicom Medical Equipment Co Ltd., avihealthcare, Krupa Medi Scan, Narang Medical Limited, Hemodiaz Life Sciences Private Limited, Ibis Medical et Korrida Medical Systems, entre autres systèmes nationaux et mondiaux . .

