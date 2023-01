Projection du marché de la feuille d’aluminium en Europe par acteurs clés, part, taille, demande, opportunités, zone de vente et analyse des revenus d’ici 

Une étude de recherche qualitative réalisée par la base de données de recherche de Data Bridge Market de 350 pages, intitulée « Europe Aluminum Foil Market »avec plus de 100 tableaux de données de marché, camemberts, graphiques et chiffres répartis sur des pages et une analyse détaillée facile à comprendre. Pour assurer le succès de l’entreprise, l’adoption d’un tel rapport d’étude sur le marché européen des feuilles d’aluminium est l’une des clés essentielles. Une étude de marché découvre les conditions générales du marché tout en travaillant sur ce rapport. Il détermine également le marché probable pour un nouveau produit à lancer, évalue la part de marché de l’entreprise cliente et le volume de ventes possible. De plus, il reconnaît les types de consommateurs, leur réponse et leurs opinions sur les produits, ainsi que leurs réflexions sur l’amélioration d’un produit. Le rapport convaincant sur la curcumine de qualité alimentaire estime également la méthode la plus appropriée pour la distribution de certains produits.

Définition du marché

La feuille d’aluminium est de fines feuilles métalliques d’aluminium d’une épaisseur inférieure à 0,2 mm, des jauges plus fines jusqu’à 6 micromètres sont également généralement utilisées. Le papier d’aluminium ménager standard est normalement de 0,016 mm (le papier d’aluminium ménager épais et résistant est normalement de 0,024 mm. Ces feuilles sont pliables et peuvent être facilement enroulées ou pliées autour d’objets. Les feuilles minces sont délicates et sont parfois laminées avec d’autres matériaux tels que du papier ou plastiques pour les rendre plus utiles.

Portée et segmentation du marché de la feuille d’aluminium en Europe

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2023 à 2030 Année de référence 2022 Années historiques 2021 (personnalisable jusqu’en 2015 – 2020) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Produit (emballages en aluminium, sachets, blisters, tubes pliables, plateaux/conteneurs, capsules, couvercles laminés, sacs doublés en aluminium, feuilles de chocolat, joints ronds en aluminium, autres), type (imprimé, non imprimé), épaisseur (0,07 MM, 0,09 MM , 0,2 MM, 0,4 MM), Application (Alimentation, Produits laitiers, Boulangerie, Prêt-à-manger, Confiserie, Autres), Utilisateur final (Alimentation, Pharmaceutique, Cosmétique , Isolation, Électronique, Échantillonnage géochimique, Composants automobiles, Autres) Pays couverts Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas, Suisse, Reste de l’Europe. Acteurs du marché couverts RUSAL (Russie), CONSTANTIA (Autriche), China Hongqiao Group Limited (Chine), Amcor plc (Suisse), Coppice Alupack Ltd. (Royaume-Uni), Tetra Pak International SA (Suisse), Arnold Magnetic Technologies (États-Unis), Zenith Alluminio Srl (Italie), Eurofoil (Luxembourg), TOYO ALUMINIUM KK (Japon), Hindalco Industries Ltd. (Inde), Danpak (Pakistan), Plus Pack AS (Danemark), Southern Aluminium Industry (China) Co.,Ltd (Chine), Alfipa (Allemagne), Wrisco Industries Inc. (États-Unis), PECTEC Corporation (États-Unis). Opportunités de marché Demande croissante de feuilles d’aluminium du secteur pharmaceutique

Utilisation croissante de la feuille d’aluminium dans les batteries lithium-ion

Dynamique du marché de la feuille d’aluminium en Europe

Conducteurs

Utilisation croissante de papier d’aluminium pour l’isolation

L’isolation est l’un des secteurs les plus importants pour l’utilisation de la feuille d’aluminium. Il est largement utilisé comme couche d’isolation thermique pour l’isolation des conduits et des tuyaux. La feuille d’aluminium collée avec du canevas offre une isolation thermique supérieure pour les tuyaux. Dans le secteur de la construction, la feuille d’aluminium est également utilisée comme couche extérieure pour les matériaux isolants tels que la laine de roche, les panneaux isolants en mousse et les nattes lamellaires. Les feuilles d’aluminium pour l’isolation sont présentes dans les variétés perforées et denses. Par conséquent, l’utilisation croissante de papier d’aluminium pour l’isolation devrait stimuler la croissance du marché.

Demande croissante de papier d’aluminium dans l’industrie alimentaire

La feuille d’aluminium est un matériau stratifié important qui est largement utilisé sur le marché de l’emballage alimentaire. Sa résistance à l’oxygène, à l’humidité et à la sédimentation d’autres gaz est souvent supérieure à celle de tout matériau stratifié en plastique. La demande croissante de produits alimentaires et de boissons dans les épiceries en ligne est un facteur majeur de croissance du marché. La flexibilité de l’aluminium le rend parfait à des fins d’emballage. La feuille d’aluminium a les attributs de portabilité, de résistance, de légèreté et de flexibilité. En raison de sa facilité de disponibilité, le marché de la feuille d’aluminium est en croissance rapide.

Opportunités

Demande croissante de feuilles d’aluminium du secteur pharmaceutique

Au fur et à mesure que les gens deviennent plus conscients des préoccupations environnementales, ils utilisent des matériaux plus durables tels que le papier d’aluminium dans le secteur pharmaceutique. La feuille d’aluminium est généralement utilisée pour les emballages de médicaments car elle peut les préserver et les empêcher d’être pollués par l’oxygène ou la vapeur d’eau, et les empêcher de se dégrader pendant le transport ou le stockage. La feuille d’aluminium est largement utilisée dans toutes les économies car elle ne réagit pas avec les médicaments pendant le transport ou le stockage et présente les avantages d’une durée de vie prolongée, d’une efficacité élevée et d’un faible coût. Il est également non toxique et sanitaire, ce qui devrait créer de nombreuses opportunités pour la croissance du marché.

Utilisation croissante de la feuille d’aluminium dans les batteries lithium-ion

Les batteries constituent une partie importante des véhicules électriques. Ainsi, la feuille d’aluminium est utilisée dans les batteries lithium-ion pour les condensateurs électrolytiques des véhicules électriques. Par exemple, Toyota Motor a annoncé son intention de construire une usine de batteries de 1,3 milliard de dollars pour les véhicules hybrides et les véhicules électriques en Caroline du Nord, aux États-Unis, en octobre 2021. La croissance et l’expansion du marché des véhicules électriques devraient augmenter l’aluminium et l’aluminium et demande et générer des opportunités lucratives pour la croissance du marché dans les années à venir.

Contraintes/ Défis

Inconvénients liés à la feuille d’aluminium

Avec le nombre croissant de restrictions et de limitations dues à la pandémie dans le monde, il y a eu une diminution de l’offre et de la demande de solutions d’emballage. De plus, la volatilité des prix des matières premières s’avérera être un inconvénient pour la croissance du marché de la feuille d’aluminium. Ainsi, cela remettra en question la croissance du marché. De plus, le manque de sensibilisation à la lecture de ces emballages dans les régions sous-développées et la disponibilité à grande échelle de substituts constitueront des contraintes majeures pour la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché de la feuille d’aluminium fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, niches et dominance des applications de croissance du marché des catégories, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la feuille d’aluminium, contactez Data Bridge Market Research pour une note d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact et scénario actuel du marché de la pénurie de matières premières et des retards d’expédition

Data Bridge Market Research propose une analyse de haut niveau du marché et fournit des informations en tenant compte de l’impact et de l’environnement actuel du marché de la pénurie de matières premières et des retards d’expédition. Cela se traduit par l’évaluation des possibilités stratégiques, la création de plans d’action efficaces et l’assistance aux entreprises dans la prise de décisions importantes.

Outre le rapport standard, nous proposons également une analyse approfondie du niveau d’approvisionnement à partir des retards d’expédition prévus, de la cartographie des distributeurs par région, de l’analyse des produits, de l’analyse de la production, des tendances de la cartographie des prix, de l’approvisionnement, de l’analyse des performances des catégories, des solutions de gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement, avancées l’analyse comparative et d’autres services d’approvisionnement et de soutien stratégique.

Impact attendu du ralentissement économique sur les prix et la disponibilité des produits

Lorsque l’activité économique ralentit, les industries commencent à souffrir. Les effets prévus du ralentissement économique sur les prix et l’accessibilité des produits sont pris en compte dans les rapports d’analyse du marché et les services de renseignement fournis par DBMR. Grâce à cela, nos clients peuvent généralement garder une longueur d’avance sur leurs concurrents, projeter leurs ventes et leurs revenus et estimer leurs dépenses de profits et pertes.

Développement récent

En 2021, Novelis Inc. prévoyait d’investir environ 7 millions USD pour relancer son usine de fabrication de feuilles d’aluminium à Terre Haute, aux États-Unis. Novelis Inc. a arrêté son unité de production en 2014 en raison d’une dynamique de marché défavorable.

Paysage concurrentiel

Le rapport encourage la commercialisation haut de gamme et les possibilités de gestion des bénéfices, en tenant également compte des dimensions du marché et de la volatilité de la taille du marché.

Pour assurer une participation des investisseurs parfaitement irréprochable et des perspectives de croissance remarquables, cette section du rapport s’attarde également à décoder avec précision le paysage concurrentiel avec une identification astucieuse et haut de gamme des acteurs de première ligne, complétée par une étude analytique approfondie de leurs choix commerciaux et de leur discrétion en matière d’investissement.

Les détails relatifs aux avancées du portefeuille, à l’empreinte régionale et à d’autres détails pertinents du marché ont été bien évalués dans ce rapport pour assurer une conduite en douceur et des rendements commerciaux optimistes malgré plusieurs obstacles et défis sans précédent.

Les principaux acteurs opérant sur le marché de la curcumine de qualité alimentaire sont:

RUSAL (Russie)

Constance (Autriche)

China Hongqiao Group Limited (Chine)

Amcor SA (Suisse)

Taillis Alupack Ltd. (Royaume-Uni)

Tetra Pak International SA (Suisse)

Arnold Magnetic Technologies (États-Unis)

Zenith Alluminio Srl (Italie)

Eurofoil (Luxembourg)

TOYO ALUMINIUM KK (Japon)

Hindalco Industries Ltd. (Inde)

Danpak (Pakistan)

Plus Pack AS (Danemark)

Industrie de l’aluminium du sud (Chine) Co., Ltd (Chine)

Alfipa (Allemagne)

Wrisco Industries Inc. (États-Unis)

PECTEC Corporation (États-Unis)

segments

Le marché des feuilles d’aluminium est segmenté en fonction du produit, du type, de l’épaisseur, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Emballages en aluminium

Pochettes

Paquets de pansements

Tubes pliables

Plateaux/Contenants

Gélules

Couvercles laminés

Sacs doublés d’aluminium

Feuilles de chocolat

Joints ronds en aluminium

Autres

Taper

Imprimé

Non imprimé

Épaisseur

0,07 mm

0,09 MM

0,2 mm

0,4 mm

Application

Nourriture

Laitier

Boulangerie

Prêt à manger

Confiserie

Autres

Utilisateur final

Nourriture

Médicaments

Produits de beauté

Isolation

Électronique

Échantillonnage géochimique

Composants automobiles

Autres

Analyse au niveau du pays: – Marché de la curcumine de qualité alimentaire

Le marché de la feuille d’aluminium est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, type, épaisseur, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la feuille d’aluminium sont l’Allemagne, la France, l’Italie, le Royaume-Uni, la Belgique, l’Espagne, la Russie, la Turquie, les Pays-Bas, la Suisse et le reste de l’Europe.

L’Allemagne domine le marché européen des feuilles d’aluminium en termes de part de marché et de revenus en raison de la forte demande d’aliments en ligne et de véhicules innovants qui utilisent largement les feuilles d’aluminium pour réduire la contamination bactérienne.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Principaux avantages du rapport :

Cette étude présente la description analytique de l’industrie du papier d’aluminium en Europe ainsi que les tendances actuelles et les estimations futures pour déterminer les poches d’investissement imminentes.

Le rapport présente des informations relatives aux principaux moteurs, contraintes et opportunités, ainsi qu’une analyse détaillée de la part de marché de la feuille d’aluminium en Europe.

Le marché actuel est analysé quantitativement pour mettre en évidence le scénario de croissance du marché de la feuille d’aluminium en Europe.

L’analyse des cinq forces de Porter illustre la puissance des acheteurs et des fournisseurs sur le marché.

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché européen des feuilles d’aluminium en fonction de l’intensité concurrentielle et de la manière dont la concurrence prendra forme dans les années à venir.

Table des matières: Rapport d’étude sur le marché de la feuille d’aluminium en Europe

Vérifiez la table des matières détaillée @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=europe-aluminum-foil-market

Chapitre 1 : Aperçu de l’industrie du papier d’aluminium en Europe

Chapitre 2: Impact économique sur le marché de la curcumine de qualité alimentaire

Chapitre 3: Concurrence sur la taille du marché par les producteurs de l’industrie

Chapitre 4 : Productions, revenus (valeur), selon les régions

Chapitre 5 : Approvisionnements (Production), Consommation, Exportation, Importation, géographiquement

Chapitre 6 : Productions, revenus (valeur), tendance des prix, type de produit

Chapitre 7: Analyse du marché, sur la base de l’application

Chapitre 8: Chaîne de valeur de l’industrie du marché

Chapitre 9 : Chaîne de marché, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Stratégies et politiques clés des distributeurs/fournisseurs/commerçants

Chapitre 11 : Principaux indicateurs économiques, par vendeurs sur le marché

Chapitre 12 : Analyse des facteurs d’effet sur le marché

Chapitre 13: Période de prévision du marché de la feuille d’aluminium en Europe

Chapitre 14 : Avenir du marché

Chapitre 15 : Annexe

