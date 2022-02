Projection de la croissance du marché des voitures connectées jusqu’en 2028 : The Insight Partners

Connected Cars Market est une voiture qui est fabriquée avec un accès Internet et également avec le réseau local. Ces voitures sont facilitées par une connectivité qui offre confort, commodité, performances, sécurité combinées à la technologie du réseau et à la sécurité. Les voitures connectées permettent au conducteur de surveiller mécaniquement les performances de la voiture. Ceux-ci peuvent également se connecter avec les smartphones et tout autre téléphone mobile.

Le besoin d’une connectivité constante, d’une dépendance accrue et de la demande des consommateurs accélère la croissance du marché des voitures connectées, tandis que le coût élevé associé au matériel et aux communications ainsi qu’à l’interface utilisateur complexe agira comme des facteurs restrictifs sur le marché. Les systèmes d’infodivertissement avancés et une connexion rapide au réseau sans fil sont les caractéristiques qui amélioreront le marché dans les années à venir.

Les entreprises présentées dans ce rapport incluent : Google Inc., Tesla, Inc., Audi AG, BMW AG, Volvo Car Corporation, Robert Bosch GmbH, Delphi Automotive LLP, DENSO CORPORATION, AT&T Inc. et Vodafone Group PLC.

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial des voitures connectées en fonction de la technologie, de la connectivité et des applications. Il fournit également la taille du marché et les prévisions jusqu’en 2028 pour le marché global des voitures connectées en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM). Le marché de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 16 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

En outre, le rapport analyse les facteurs affectant le marché du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et la tendance future. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché dans ces régions.

En outre, les principaux acteurs du marché des voitures connectées influençant le marché sont présentés dans l’étude, ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché.

