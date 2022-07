Progrès du marché des tests de liaison aux protéines en Amérique du Nord avec 10,9% de TCAC d’ici 2027 | Aperçu du marché des entreprises

Le « marché des tests de liaison aux protéines en Amérique du Nord » devrait passer de 131,56 millions de dollars américains en 2021 à 272,02 millions de dollars américains d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 10,9 % de 2021 à 2028.

Le marché nord-américain des tests de liaison aux protéines est divisé entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. L’Amérique du Nord est susceptible de conquérir une part importante du marché mondial en 2021. des normes réglementaires élevées suivies par l’industrie pharmaceutique, un nombre croissant d’essais cliniques et une croissance rapide des biosimilaires et des produits biologiques.

Croissance de l’industrie CRO dans les marchés émergents ; Les organisations de recherche sous contrat (CRO) sont rapidement devenues une force dans le développement de médicaments et le recrutement pour les essais cliniques. Le Mexique est en train de devenir un lieu d’externalisation attrayant pour les fabricants de médicaments. Les faibles coûts de fabrication et d’exploitation stimulent la croissance de l’industrie CRO. La croissance récente de l’industrie pharmaceutique indique des perspectives positives pour le marché des tests de liaison aux protéines. L’industrie des CRO connaît une forte croissance en raison de l’essor des innovations technologiques, de l’évolution des réglementations et de l’augmentation des niveaux d’externalisation. Il y a une croissance continue de la base et des capacités scientifiques en raison de la contribution croissante de la recherche clinique, des établissements de santé centralisés, des chercheurs qualifiés et très motivés et d’excellentes installations d’essais cliniques. Cela renforce la croissance du marché des tests de liaison aux protéines.

Selon les données du Worldometer, les États-Unis comptaient environ 34 732 753 cas de COVID-19 au 12 juillet 2021 ; Le Mexique et le Canada connaissent également une augmentation du nombre de cas. De nombreuses villes suivent des restrictions pour contrôler la propagation du COVID. Les acteurs régionaux sont engagés dans la recherche et le développement de médicaments et de vaccins. La liaison aux protéines fait partie des concepts de base pour les résultats souhaités du médicament développé.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

• ADMECELL inc.

• Biotium, Inc.

• Eurofins Scientifique

• Compagnie générale d’électricité

• MERCK KGaA

• MicroConstants, Inc.

• Pharmaron Pékin Co., Ltd

• Sartorius AG

• SOVICELL GMBH

• THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES ANALYSES DE LIAISON AUX PROTÉINES EN AMÉRIQUE DU NORD

Par technologie

Dialyse d’équilibre

Ultracentrifugation

Ultrafiltration

Plasmon de surface

Les autres

Par utilisateur final

Organisation de recherche sous contrat

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

Laboratoires de recherche et de diagnostic

