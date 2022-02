Progrès du marché des logiciels d’entreprise G Suite en Amérique du Nord avec 7,9% de TCAC d’ici 2028 – Calendly, Expensify, Inc., Freshworks Inc., Mixmax

Le marché des logiciels d’entreprise G suite en Amérique du Nord devrait passer de 1 010,04 millions de dollars américains en 2021 à 1 717,64 millions de dollars américains d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 7,9 % de 2021 à 2028.

G-Suite permet aux entreprises et aux organisations d’utiliser la suite d’outils de productivité et de collaboration basés sur le cloud de Google en back-end de leurs processus métier. Divers développeurs et fournisseurs de solutions tiers proposent une gouvernance et une gestion expertes des solutions G-Suite en fonction des besoins des entreprises. Par exemple, Calendly fournit une solution pour G-Suite qui fonctionne de manière transparente avec Google Calendar pour gérer toutes les réservations et les travaux liés à la planification.

L’Amérique du Nord est l’une des régions les plus critiques pour l’adoption et le développement de nouvelles technologies en raison de politiques gouvernementales favorables, d’une base industrielle solide et d’un pouvoir d’achat élevé, en particulier dans les pays développés comme les États-Unis et le Canada. Aux États-Unis, Google Cloud collabore avec la Maison Blanche et d’autres partenaires pour créer de nouvelles approches d’exploration de texte et de données afin d’examiner le COVID-19 Open Research Dataset (CORD-19), la plus grande collection de littérature sur les coronavirus lisible par machine à ce jour.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

• Calendly

• Expensify, Inc.

• Freshworks Inc.

• RAINURE

• MAILTRACK.IO

• Mixmax

• NetHunt Inc.

• Récompense, Inc.

• Salesforce.com, Inc.

• Zendesk

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES LOGICIELS D’ENTREPRISE G SUITE EN AMÉRIQUE DU NORD

Marché des logiciels d’entreprise G Suite en Amérique du Nord, par type

• Logiciel de gestion

• Logiciel ERP

• Logiciel financier

• Logiciel RH

• Autres

Marché des logiciels d’entreprise G Suite en Amérique du Nord, par utilisateur final

• Individuel

• Entreprise

La recherche sur le marché des logiciels d’entreprise G Suite en Amérique du Nord se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché nord-américain des logiciels d’entreprise G Suite en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2020-2028. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

Ce rapport examine de manière stratégique les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances du marché des logiciels d’entreprise G Suite en Amérique du Nord.

