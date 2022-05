Progrès du marché des logiciels de diagramme au Moyen-Orient et en Afrique avec 6,9% de TCAC d’ici 2028 – Edrawsoft, Gliffy, SmartDraw, LLC

Le marché des logiciels de création de diagrammes dans MEA devrait passer de 26,53 millions de dollars américains en 2021 à 42,30 millions de dollars américains d’ici 2028; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 6,9 ​​% de 2021 à 2028.

L’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud et les Émirats arabes unis font partie des pays clés du Moyen-Orient et d’Afrique. Cette région devrait connaître une croissance rapide de l’industrialisation et de la commercialisation dans les années à venir. Plusieurs pays du Golfe sont économiquement développés, tandis que les pays africains sont loin derrière eux et en phase de développement. De plus, en raison des progrès technologiques, les gouvernements, les organisations privées et divers établissements d’enseignement s’orientent davantage vers des plates-formes logicielles avancées telles que les logiciels de création de diagrammes, ce qui entraîne une augmentation de la demande de logiciels de création de diagrammes dans diverses applications.

Augmentation de l’adoption de logiciels de création de diagrammes basés sur le cloud dans les organisations ; en raison de la montée des initiatives d’industrialisation et de mondialisation dans plusieurs pays, les activités commerciales se développent dans toutes les industries. De plus, il a été observé que plus de 75 % des entreprises prévoient d’adopter la transformation numérique pour reprendre leur activité en 2020.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

• CREATELY (CINERGIX PTY LTD)

• Edrawsoft

• Gliffy (Perforce Software, Inc.)

• Microsoft Corporation

• SmartDraw, LLC

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE DIAGRAMME AU MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE

Marché des logiciels de création de diagrammes au Moyen-Orient et en Afrique, par type de déploiement

• Nuage

• Sur site

Marché des logiciels de création de diagrammes au Moyen-Orient et en Afrique, par taille d’entreprise

• PME

• Grandes entreprises

Marché des logiciels de diagramme au Moyen-Orient et en Afrique, par application

• Entreprises

• Les établissements d’enseignement

• Personnel

