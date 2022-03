Progrès du marché des hôpitaux intelligents, comportement, défis, opportunités, principales entreprises et prévisions 2028

Le rapport d’analyse de marché complet souligne les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, le volume de ventes possible, les principaux segments et l’analyse géographique. Le rapport présente des données pertinentes sur les différents dangers et difficultés envisagés par les différentes parties prenantes. Avec la bonne utilisation d’outils établis et avancés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter, ce rapport de marché a été structuré. Le rapport de marché à grande échelle considère les points de vue indispensables sur les principaux acteurs du marché, par exemple, les points solides et faibles des concurrents et l’examen de leurs techniques en ce qui concerne le produit et le marché.

De plus, les principaux paramètres de marché du rapport sur le marché vont des perspectives de l’industrie en ce qui concerne les facteurs critiques de succès (CSF), la dynamique de l’industrie qui couvre principalement les moteurs et les contraintes, la segmentation du marché et l’analyse de la chaîne de valeur, les opportunités clés, les perspectives d’application et de technologie, les informations régionales ou géographiques. , analyse au niveau des pays, profils d’entreprises clés, paysage concurrentiel, analyse de la part de marché de l’entreprise. Pour avoir connaissance de tous les facteurs ci-dessus, ce rapport de marché est rendu transparent, de grande envergure et de qualité suprême. Ce rapport de marché examine les différentes étapes qui améliorent la performance des entreprises. Un rapport complet est une enquête approfondie sur le scénario actuel du marché mondial qui couvre plusieurs dynamiques de marché.

Le marché des hôpitaux intelligents devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 102,31 milliards USD d’ici 2027, avec un TCAC de 20,2 % au cours de la période de prévision susmentionnée. La sensibilisation croissante des médecins et des patients aux avantages de l’hôpital intelligent a eu un impact direct sur la croissance du marché.

Les activités hospitalières intelligentes devraient augmenter la germination des échanges au cours des années de projection de 2020 à 2027, estimées à 102,31 milliards de dollars d’ici 2027, au rythme annuel de 20,2 % au cours des années de calcul susmentionnées. La prise de conscience croissante parmi les praticiens et les victimes des avantages de l’hôpital intelligent a indéniablement influencé l’augmentation de l’échange. Le sacrifice croissant de modèles cohérents et le manque de conscience concernant les solutions et les produits autorisés de l’Internet des objets (IoT) se présentent comme une contrainte commerciale pour l’augmentation de l’hôpital intelligent au cours de la saison de prédiction spécifiée ci-dessus.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des hôpitaux intelligents vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des hôpitaux intelligents, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact sur le marché des hôpitaux intelligents. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Royal Philips SA

COMPAGNIE GENERALE D’ELECTRICITE

Medtronic

Qualcomm Technologies, Inc.

Honeywell International Inc.

STANLEY Santé

SAP SE

Microsoft

Allscripts Healthcare, LLC

Société Cerner.

McKesson Corporation

Advantech Co., Ltd

Santé numérique Proteus

AdhereTech.

Enlitic, Inc.

Société intel

NVIDIA Corporation

Welltok, Inc.

Scénario de marché des hôpitaux intelligents

Selon Data Bridge Market Research, le marché des hôpitaux intelligents se développe pour certaines raisons telles que la maîtrise d’une infrastructure de soins de santé améliorée, l’augmentation de la nécessité de solutions rentables, l’installation de l’IoT (Internet des objets), les outils autorisés et technologies, l’abondance croissante des cas de troubles chroniques et la mise en place d’outils et de dispositifs couplés sont quelques-unes des circonstances qui stimuleront la germination du marché des hôpitaux intelligents dans l’espace de projection de 2020-2027. Au contraire, l’augmentation des dépenses par l’administration et la germination des marchés en développement créera en outre des possibilités innovantes et abondantes pour la plénitude du syndicat hospitalier intelligent au cours des années de projection susmentionnées.

Maintenant, la question est de savoir quelles sont les autres régions ciblées par l’intuitif ? Data Bridge Market Research a prévu une forte croissance en Amérique du Nord. L’Amérique du Nord régit le marché des hôpitaux intelligents en raison de la prédominance d’un soutien amélioré en matière de soins de santé et de la stimulation de l’adoption de produits fabriqués par l’homme, tandis que l’Asie-Pacifique (APAC) devrait progresser au rythme de germination le plus élevé au cours des années estimées de 2020 à 2027 en raison de l’abondance croissante d’infirmeries et de centres curatifs et de l’exigence d’une base de soins de santé améliorée.

Étendue du marché des hôpitaux intelligents

Le marché des hôpitaux intelligents est segmenté sur la base de pays aux États-Unis, au Canada et au Mexique en Amérique du Nord, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Suisse, en Belgique, en Russie, en Italie, en Espagne, en Turquie, dans le reste de l’Europe en Europe, en Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste de Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Toutes les analyses par pays du marché des hôpitaux intelligents sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Sur la base des composants, le marché des hôpitaux intelligents est segmenté en matériel, systèmes et logiciels, services. Le matériel a été segmenté en dispositifs médicaux. Le marché des hôpitaux intelligents a également été segmenté sur la base des services rendus en général, spécialité et super spécialité. Sur la base de l’application, le marché des hôpitaux intelligents est segmenté en gestion de la médecine à distance, dossier de santé électronique et flux de travail clinique, vigilance ambulatoire, imagerie médicale connectée et assistance médicale. Sur la base de la connectivité, le marché des hôpitaux intelligents est segmenté en filaire et sans fil. Le sans fil a été segmenté en wi-fi, RFID, bluetooth, zigbee, communication en champ proche (NFC) et autres.

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché des hôpitaux intelligents jusqu’en 2027

La taille du marché

Nouveaux volumes de ventes sur le marché

Volumes de ventes de remplacement du marché

Base installée sur le marché

Marché par marques

Volumes de procédure de marché

Analyse des prix des produits du marché

Résultats des soins de santé du marché

Analyse du coût des soins du marché

Cadre réglementaire du marché et changements

Analyse des prix du marché et des remboursements

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Applications à venir sur le marché

Étude sur les innovateurs du marché

Méthodologie de recherche du marché mondial des hôpitaux intelligents

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données du marché sont analysées et prévues à l’aide de modèles statistiques et cohérents du marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de haut en bas et l’analyse de la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

