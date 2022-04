Progrès du marché de l’externalisation des affaires médicales en Amérique du Nord avec 11,4% de TCAC d’ici 2027 | ICON PLC, Indegene, IQVIA Inc

Le marché de l’externalisation des affaires médicales en Amérique du Nord devrait passer de 641,58 millions de dollars US en 2020 à 1 369,08 millions de dollars US d’ici 2027 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 11,4 % de 2020 à 2027.

Le marché de l’externalisation des affaires médicales en Amérique du Nord est segmenté aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les États-Unis détenaient la plus grande part du marché nord-américain de l’externalisation des affaires médicales en 2019. La demande croissante d’essais cliniques, la croissance des industries pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, l’augmentation des dépenses de santé, les dépenses élevées en R&D et la présence d’acteurs du marché bien connus sont quelques-uns des les principaux facteurs propulsant la croissance du marché.

L’industrie des services d’organisation de recherche sous contrat (CRO) est très fragmentée, avec plusieurs centaines de petits et moyens fournisseurs de services limités et un petit nombre de grandes CRO nord-américaines à service complet. Il existe peu d’obstacles à l’entrée des petites CRO sur le marché nord-américain, alors qu’une CRO à service complet avec des capacités nécessite la construction de l’infrastructure nécessaire avec la capacité de gérer simultanément plusieurs services de test complexes dans de nombreuses zones géographiques, en établissant les relations requises avec des partenaires stratégiques, développer des thérapeutiques pertinentes et développer une expertise pour répondre aux besoins des utilisateurs finaux.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

• API ICÔNE

• Indegène

• IQVIA Inc.

• CORPORATION INTERNATIONALE PAREXEL

• PPD Inc.

• Synéos Santé

• UDG Healthcare plc.

• AppTec WuXi

Segmentation du marché de l’externalisation des affaires médicales en Amérique du Nord

Marché de l’externalisation des affaires médicales en Amérique du Nord – Par services

Rédaction et publication médicales

Liaisons des sciences médicales (MSL)

Information médicale

Surveillance médicale

Autres

Marché de l’externalisation des affaires médicales en Amérique du Nord – Par application

Médicaments

Équipement médical

Biopharmaceutique

