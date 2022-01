Profils des principaux fabricants du marché des thermomètres intelligents par taille, part, tendances et prévisions de l’industrie 2029

Un rapport de marché fiable contient des données de marché qui peuvent être relativement essentielles lorsqu’il s’agit de dominer l’industrie ou de s’imposer sur le marché en tant que nouvel émergent. Il analyse également stratégiquement les tendances de croissance et les perspectives d’avenir. De plus, ce rapport de marché gagnant fournit également un profil stratégique des principaux acteurs du secteur, analysant de manière approfondie leurs compétences de base et dessinant un paysage concurrentiel pour le marché. Le rapport donne des détails sur les principaux acteurs et marques qui animent le marché. Un rapport d’étude de marché de grande envergure constitue l’épine dorsale du succès d’une entreprise dans n’importe quel secteur.

Marché mondial des thermomètres intelligents, par type de produit (thermomètres sans mercure, thermomètres à base de mercure), application (médicale, industrielle, alimentaire), connectivité (sans fil, Bluetooth), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste d’Amérique du Sud, d’Afrique du Sud, d’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, d’Égypte, d’Israël, du reste du Moyen-Orient et d’Afrique) Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2028



Le marché mondial des thermomètres intelligents devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 459,56 millions USD d’ici 2028, avec un TCAC de 7,80 % au cours de la période de prévision susmentionnée. La prise de conscience croissante parmi les médecins et les patients des avantages associés à l’utilisation des thermomètres intelligents a eu un impact direct sur la croissance du marché mondial des thermomètres intelligents.

Portée du marché des thermomètres intelligents et taille du marché

Le marché des thermomètres intelligents est segmenté en fonction du type de produit, de l’application et de la connectivité. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

En fonction du type de produit, le marché des thermomètres intelligents est segmenté en thermomètres sans mercure et thermomètres à base de mercure. Le thermomètre sans mercure est en outre sous-segmenté en thermomètres numériques et en thermomètre à rayonnement infrarouge.

Basé sur l’application, le marché des thermomètres intelligents est segmenté en médical, industriel et alimentaire.

Le marché des thermomètres intelligents est également segmenté sur la base de la connectivité qui comprend le sans fil et le Bluetooth.

Un thermomètre intelligent est un appareil qui aide à suivre la fièvre et ses symptômes en le synchronisant avec un smartphone via Bluetooth et une connectivité sans fil. L’appareil est pratique pour surveiller et enregistrer la température. Le thermomètre intelligent est également utilisé dans les cuisines pour assurer la température appropriée lors de la cuisson de la viande et d’autres aliments.

L’augmentation de la demande d’appareils de mesure de la température parmi la population augmentera les besoins du marché. La montée en puissance des appareils de mesure rapide de la température dans les domaines de la santé, de l’alimentation, de l’automobile et des laboratoires intensifiera également la croissance du marché. La transition vers la sensibilisation aux soins de santé au sein de la population devrait également stimuler le marché. L’augmentation du nombre de conditions médicales nécessitant une mesure précise et l’adoption croissante des thermomètres intelligents par les cliniques et les laboratoires constituent une opportunité pour le marché des thermomètres intelligents.

Le manque de sensibilisation aux thermomètres intelligents est un facteur difficile pour le marché des thermomètres intelligents. Des coûts plus élevés et des inconvénients techniques freinent la croissance du marché des thermomètres intelligents à travers le monde au cours de la période de prévision 2021-2028.

Ce rapport sur le marché des thermomètres intelligents fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des thermomètres intelligents Data Bridge Market Research, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Analyse au niveau du pays du marché des thermomètres intelligents

Le marché des thermomètres intelligents est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, application, connectivité, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des thermomètres intelligents sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des thermomètres intelligents en raison de l’avancement de la technologie liée à la mesure et à la surveillance de la température qui devrait favoriser la croissance du marché des thermomètres intelligents. La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance robuste d’ici la fin de 2024. En outre, l’urbanisation rapide et l’augmentation du revenu disponible devraient stimuler la croissance du marché des thermomètres intelligents dans la région Asie-Pacifique.

La section par pays du rapport sur le marché des thermomètres intelligents fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance de l’infrastructure de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des thermomètres intelligents vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des thermomètres intelligents, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact sur le marché des thermomètres intelligents. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

Principaux acteurs : –

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des thermomètres intelligents sont Electronic Temperature Instruments Ltd., Kinsa Inc., Swaive Corporation, Testo SE & Co. KGaA, Williams-Sonoma Inc., 4MD Medical Solutions, A&D COMPANY LIMITED, Opto Circuits (Inde) Limited, Exergen Corporation, Microlife Corporation, RADIANT INNOVATION INC., Geratherm Medical AG, Terumo Corporation, CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD., Welch Allyn, OMRON Corporation, Resideo Technologies, Inc., Panasonic Corporation, Koninklijke Philips NV, Thermo Fisher Scientific, Inc., Neptune Wellness Solutions Inc., Briggs Healthcare, Exergen Corporation et iWEECARE Co., Ltd. parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud.

Par exemple,

En avril 2020, iWEECARE Co., Ltd. a proposé un système à distance continu basé sur le cloud pour la surveillance de la température et permet aux utilisateurs de recevoir des alertes lorsqu’une température corporelle anormale est détectée. Un patch souple de la taille d’un tampon, pesant seulement 3 grammes et d’une durée de 36 heures par charge de batterie, peut transmettre les données de température via Bluetooth Low Energy à l’application mobile d’iWEECARE et à son tableau de bord cloud. Il permet un suivi centralisé un à plusieurs et aide à un traitement médical en temps opportun. Des patchs sont utilisés pour collecter la température du patient et les données sont collectées à l’aide d’un support Bluetooth ou sans fil. Ce développement a aidé l’entreprise à générer plus de revenus.

